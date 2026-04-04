Vyprodané poslední Bugatti s motorem W16 se právě objevilo v prodeji za 225 milionů korun, berete?
4.4.2026 | Petr Prokopec
Však kdo by ho nechtěl, že? Poslední stroj značky s dnes už ikonickým „piëchovským” turbomotorem původně ani neměl vzniknout, nakonec byl nabídnut hrstce vyvolených jako nejrychlejší roadster světa. Teď se mezi tuto automobilkou smetánku můžete dostat oklikou.
Bugatti Mistral, tedy v podstatě otevřená verze modelu Chiron, původně vůbec neměla vzniknout. Automobilka jí nakonec ale přece jen nabídky jako jistou poctu motoru W16. Jeho éra se totiž nevyhnutelně blíží ke konci, neboť nový Tourbillon přepřáhne na jinak koncipovaný šestnáctiválec se dvěma řadami po osmi válcích a čtyři turba vymění za tři elektromotory. Výkon soustavy tím sice naroste na 1 800 koní, ovšem jen s tisícovkou z nich lze počítat nastálo - u zbytku bude záležet na stavu baterie, jejíž kapacita činí 24,8 kWh.
Mistral je tedy skutečně výjimečným vozem, což se ostatně projevilo také na ceně, která startuje na 5 milionech Eur, tedy skoro 123 milionech korun. Tourbillon oproti tomu pochází z chudšího kraje, neboť na jeho pořízení vám stačí „jen“ 3,8 milionu Eur neboli asi 93 milionů korun. Je ale zjevné, že u základu nezůstane jediný zájemce. Nic z toho ovšem nezabránilo klientele, aby oba vozy rychle vykoupila. V případě Mistralu šlo o 99 kusů, které byly vyprodané ještě před premiérou.
Zákazníky lze u tohoto modelu rozdělit nejméně na dva tábory. Jedni jej berou právě jako konec jedné éry, tedy jako sběratelský kousek. Druzí ho pak sice vnímají rovněž jako finální kapitolu motoru W16, peníze do něj ovšem nevráží proto, aby jej zasvětili třeba své dceři nebo z něj udělali středobod vlastní sbírky. Místo toho pro ně jde o investiční zboží, které jim právě díky rychlému rozebrání celé edice začalo vydělávat peníze ihned po podpisu kupní smlouvy.
Do tohoto tábora zjevně patří i majitel loni vyrobeného exempláře, který pro exteriér zvolil kombinaci černého karbonu a šampaňské barvy Matt Argent, zatímco v interiéru kladl důraz na oranžové doplňky. Vůz totiž nyní nabídl k prodeji v USA za 10,5 milionu dolarů, což je asi 225 milionů korun. Pokud se přitom Mistral za tuto částku prodá, pak mu pár měsíců vlastnictví vyneslo nějakých 100 milionů korun. I když něco z nich jistě skončí v rukou dealera.
Pohled na technická data naznačuje, že první majitel dost možná ani jednou neusedl za volant. A pokud ano, možná maximálně jen nechat motor W16 krátce zaštěknout. Nabízený Mistral má totiž najeto 328 mil neboli 528 kilometrů, což víceméně odpovídá porci, kterou s každým zákaznickým Bugatti absolvuje samotná automobilka. Otevřený model navíc zatěžuje víc než Chiron, hlavně kvůli jeho odnímatelnému panelu a odlišné torzní tuhosti.
S podobnými nájezdy se moderní Bugatti objevují v aukcích pravidelně, což je poměrně smutné, však jde o vozy, které byly od počátku stavěny na vskutku extrémní jízdu. Jenže tu si ve finále užívá jen málokdo. Zamrzí to hlavně u Mistralu, jehož výfukové ústrojí bylo naladěno tak, aby motoru W16 skutečně umožnilo se důstojně rozloučit. U takového Veyronu, kde se objevilo poprvé, bylo totiž těmi, kdo ho nastartovali, kritizováno jako příliš tiché.
Toto Bugatti Mistral je nyní na prodej skoro za čtvrt miliardy korun. Pokud se za takovou částku skutečně prodá, pak si jeho první majitel za pár měsíců „vydělal“ zhruba 100 milionů. Foto: TBTFW, publikováno se souhlasem
Zdroj: 2025 Bugatti Mistral W16@TBTFW
