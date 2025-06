Výroba aut v Evropě čelí riziku téměř okamžitého zastavení, varují Němci, tak moc jsme se vydali na milost Číně

Petr Prokopec

Je to problém, o kterém se v minulosti opakovaně mluvilo, nikdo na to ale nedbal. Nyní máme, co jsme chtěli - zdejší výroba aut se stala tak závislou na dodávkách zejména některých materiálů z Číny, že stačí jedno politické rozhodnutí a stojí. Brusel přitom dráždí čínského hada bosou nohou.