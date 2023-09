Výrobci elektrických tahačů hoří jedno auto za druhým, nepomohla jim ani svolávací akce před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Phoenix Fire Dept., CC0 Public Domain

Slavný vynálezce Nikola Tesla neinspiroval jen partu kolem Elona Muska, nepřímo dal za vznik i dalšímu výrobci elektrických aut. Ten ale zatím nemá nakročeno k úspěchu, spíše se zdá, že shoří jako svíčka, a to doslova.

Před pár dny jsem na Youtube narazil na video, při kterém jsem si okamžitě vzpomněl na Miloše Kopeckého a jím ztvárněného primáře Štrosmajera z Nemocnice na kraji města. Ten totiž s oblibou prohlašoval, že „pokud by hloupost nadnášela, pak vy se budete vznášet jako holubička“. Pětadvacetiletý Cody Detwiler stojící za kanálem WhistlinDiesel by ovšem zamířil ještě výše. Jeho nejnovějším počinem je totiž likvidace Ferrari F8, jenž shořelo na troud poté, co s ním youtuber vyrazil na vyschlé pole, kde během pár sekund zcela ucpal kola nasbíraným klestím. Rozžhavené brzdy pak dokonaly zbytek.

Právě podobná hloupost (tady jistě i záměrná) je vedle havárie či stáří a zanedbané údržby jedním z několika málo důvodů vedoucím k požárům spalovacích aut. V případě těch elektrických ovšem nemusí dojít na nic z toho, a přesto můžete mít ráno oči jen pro pláč. Dokládá to i americká společnost Nikola, která loni v dubnu dodala vůbec první zákaznický exemplář svého elektrického tahače Tre. Ten nicméně nevznikl na čistém listu papíru, firma místo toho upravila Iveco S-Way na elektrický pohon s paketem baterií o kapacitě 753 kWh.

Právě akumulátory se aktuálně jeví jako kámen úrazu této novinky. Nikola totiž nově informovala o dvou požárech, které se odehrály v rozmezí jednoho týdne, ovšem na dvou lokalitách. K prvnímu došlo v Tempe v Arizoně, k druhému pak v témže státě, ovšem ve Phoenixu, kde má firma ústředí. Právě v případě tohoto incidentu Nikola zveřejnila pár faktů, které ale ve prospěch elektrického pohonu nevyznívají ani v nejmenším. Na požár totiž došlo u předprodukčního auta, u nějž se řešila právě ochrana baterií proti vzplanutí.

„V pátek 8. září přibližně v půl deváté ráno došlo na termální incident (pikantní diplomatický slovník - pozn. red.). Nikdo při něm nebyl zraněn. Děkujeme hasičům z Phoenixu za jejich rychlý zásah. Více informací zveřejníme, jakmile vyšetřování pokročí,“ dodala Nikola, jejíž renomé dál povážlivě klesá. Jak jsme totiž uvedli již dříve, nejedná se o první takový „termální incident”. Na sklonku července totiž v ústředí firmy shořely tahače, které zde přitom jen stály kvůli pozorování. Původně je totiž plameny poškodily již v červnu.

Nikola původně zmiňovala, že za opětovným vznícením stál vandalismus či nějaký nejapný žert. Nic z toho však nebylo potvrzeno, místo toho hasiči podezíraly konstrukční problém s bateriemi vozu. Nezávislý vyšetřovatel mezitím oznámil, že dle předběžných závěrů stojí za červnovým incidentem únik chladicí kapaliny v bateriích. Automobilka proto pozastavila prodej a oznámila, že všech 207 doručených exemplářů se bude muset vrátit k technikům na kontrolu.

Otázkou nicméně je, zda svolávací akce k něčemu vůbec bude. Výrobci elektrických aut totiž v takových případech často přistupují hlavně k modifikaci softwaru. V tomto případě se však zdá, že chyba je spíše v designu hardwaru. To by pro Nikolu byla další rána, neboť její klíčový produkt by se ukázal být přesně takovým šmejdem, jakým se po prvních požárech zdál. Nelze se tak ani divit, že během posledních pár týdnů klesla hodnota akcií firmy o více jak polovinu z už tak mizivých hodnot.

Nikola Tre je elektrickým tahačem postaveným na bázi Iveca S-Way. Americká automobilka vozu dodala hlavně baterie, zrovna ty se ale jeví jako kámen úrazu. Foto: Nikola Motor

Zdroj: Nikola

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.