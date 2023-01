Výsledek srovnání SUV Hyundai s novou konkurencí z Číny by měl být pro zajeté značky varováním včera | Petr Prokopec

/ Foto: Hyundai

Nedávno jsme naznačovali, že Číňané jsou dnes ve světě aut do jisté míry tím, čím byli Korejci před pár dekádami. A pokud si nedají pozor, vyfouknou jim část zákazníků obdobným způsobem. Zdá se, že takovému vývoji jsme velmi blízko.

Za posledních pár let se názor evropského publika na čínské vozy výrazně změnil. Dříve nebyly považovány ani za alternativu, natož pak za významnější hráče. Zhýčkané zákazníky ze starého kontinentu totiž neoslovoval ani okopírovaný design, ani nevýkonná hnací ústrojí, ani jízdní projev, ani kvalita. A již vůbec ne pasivní bezpečnost, která pro Číňany jako by neexistovala. V podstatě tak bylo třeba, aby klientela trpěla sebevražednými sklony, neboť nikdo rozumný by za volant nesedl.

Všechny tyto zmínky nicméně souvisí s prvním nepovedeným útokem čínských automobilek na Evropu, k němuž došlo v první dekádě nového milénia. Po velkém fiasku se výrobci z Říše středu stáhli a začali pracovat na novém strategickém plánu. V jeho rámci se změnilo vše, tedy až na jednu výjimku, jíž jsou ceny. Ty zejména na největším trhu světa zůstávají nízké. Nově si ovšem za částky, které vám u nás nestačí ani na Dacii Sandero, můžete pořídit pohledné, výkonné, bezpečné a velmi dobře vybavené vozy.

Právě s těmito auty se Číňané vrací do Evropy. A jakkoli stále ještě v komentářích můžeme tu a tam zaznamenat odpor postavený na předsudcích, je už spíše sporadický. Většinovému publiku jsou lákavé nabídky blízké. A divit se tomu nelze, neboť tam, kde po vás taková Škoda chce 350 tisíc korun za Fabii osazenou atmosférickým litrovým tříválcem, tam vám čínské automobilky nabídnou velké SUV s plnou polní, jež vyfasovalo přeplňovanou jedna-pětku. Ta sice roztáčí jen přední kola, to ale dnes většina lidí neřeší.

Nyní tu máme srovnávací test, ke kterému přistoupili kolegové z německého Auto Bildu. Ti vedle sebe postavili Hyundai Tucson a Lynk & Co 01. A jakkoli vítězství nakonec přisoudili korejskému zástupci, čínské SUV se rozhodně nemá zač stydět. V rámci verdiktu totiž má na kontě lepší trojku, zatímco Hyundai dosáhlo na horší dvojku. Ve finále tak bude záviset na vašich prioritách. Pokud ale mezi ně patří vyšší kvalitativní standardy, budete se muset vydat čínskou cestou.

Pokud jste po přečtení předchozí věty zalapali po dechu, nedivíme se. Přeci jen horší kvalita byl dosud jediný faktor, který mohl hrát proti Číňanům. Pokud se ovšem ti dostali před Korejce, z nichž se již stali významní hráči, pak jejich ambicím již nic nestojí v cestě. Nyní je tak už jen otázkou, na kdy svůj nový útok načasují. Vůbec bychom se však nedivili, kdyby k němu došlo v příštích dvou letech, kdy bude evropská konkurence citelně oslabena kvůli nové emisní normě Euro 7 a pokračujícímu tlaku na zavádění převážně nechtěné elektromobility.

Úvahy ale již nechme stranou, dále se budeme soustředit pouze na korejsko-čínskou dvojici. Oba vozy ke svému pohonu užívají plug-in hybridní ústrojí, přičemž na straně Hyundai stojí čtyřválcová jedna-šestka (180 koní) doplněná elektromotorem (91 koní) a bateriemi (13,8 kWh). Celkově její soustava dává 265 koní, s nimiž zvládnete stovku za 8,2 sekundy a dosáhnete maximálky 191 km/h. Reálná spotřeba pak činí 5 l a 10,4 kW na sto kilometrů.

Přesunout se můžeme k čínskému SUV, jenž stejně jako Volvo XC40 T5 dostalo do vínku tříválcovou jedna-pětku (180 koní), elektromotor (82 koní) a baterii (14,1 kWh). Oba agregáty mají lépe sladěné špičky, produkují totiž souhrnných 261 koní. Ty má navíc na povel sedmistupňový automat místo šestistupňového, jenž zapojuje pouze přední kola místo všech čtyř. Je z toho pak 8sekundový sprint, maximálka 210 km/h a spotřeba 4,7 l a 12,9 kW.

Jakkoli je tedy Lynk & Co 01 náročnější při odběru elektřiny, díky větším bateriím s pomocí elektromotorů dojede dále. Celkový dojezd obou vozů s ohledem na malou nádrž není oslnivý, nicméně čínský zástupce dokáže za volantem daleko více pobavit. Jeho ESP sice zasahuje daleko více, ovšem činí tak způsobem, který ve finále budete kvitovat. Je nicméně třeba akceptovat, že podvozek není tak poddajný a vědět tak budete o každé nerovnosti.

Nejde o jedinou výhodu čínského vozu, lepší je i jeho hlasové ovládání a zejména virtuální asistent zvaný Frank. Plasty vyšší kvality či umělá kůže použitá na palubce jsou pak lepšími dekory než piánový lak u Hyundai, který může poměrně rychle přijít k úhoně a ztratit tak na atraktivitě. Byť je třeba dodat, že Tucson je na tom lépe v rámci vedení sedadel. Kromě toho Korejci i přes kratší délku dokážou lépe pracovat s vnitřním prostorem.

Větší je u Hyundai rovněž zavazadelník, zatímco měkčeji naladěný podvozek si dokáže lépe poradit s nekvalitním povrchem. Na první pohled se pak i zdá, že Tucson boduje rovněž cenou. Ovšem jakmile jeho výbavu dorovnáte na úroveň čínského SUV, zjistíte, že karty se obrací. Neznamená to však, že by Lynk & Co 01 byl levný - z vašeho účtu vám zmizí zhruba 1,1 milionu korun, zatímco Tucson z řadou příplatků stojí 1,14 mil. Kč.

Ve finále se tedy budete muset rozhodnout dle svého cítění. Pokud chcete prostornější vůz, který daleko více hýčká vaše pozadí, pak vaše kroky povedou do showroomu Hyundai. Ve všech ostatních ohledech se však jako favorit jeví čínské SUV. Bude tedy zajímavé, až dojde třeba na jeho srovnání s Volkswagenem Tiguan. Pokud ani za tím příliš nezaostane, rázem padnou poslední předsudky i u největších skeptiků.

Tucson sice zůstává v čele korejsko-čínského srovnání, ovšem jeho náskok není až tak velký. A pokud je vaší prioritou vyšší kvalita, kupodivu právě po něm nesáhnete. Foto: Hyundai



Lynk & Co 01 z velké míry profituje díky tomu, že mateřské Geely vlastní také švédské Volvo. Čínské SUV tak užívá stejné komponenty či architekturu jako Švédové, stále však dokáže bodovat i cenou. Foto: Lynk & Co

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec

