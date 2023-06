Vyštvaný šéf Nissanu otáčí hru, automobilka mu má zaplatit 24 miliard za pomluvy a fabrikování důkazů včera | Petr Prokopec

/ Foto: Nissan

Tento případ očividně hned tak neskončí. Carlos Ghosn se měl stát obětí komplotu, který jej stál místo i dobrou pověst. A s takovým výsledkem se nehodlá smířit.

Návrat Jediho? Či spíše pomsta Sithů? Záleží na úhlu pohledu každého z vás, jisté je v tuto chvíli jen to, že impérium vrací úder. Někdejší šéf Nissanu Carlos Ghosn totiž podal žalobu na svého bývalého chlebodárce. Od toho požaduje zaplatit 1,088 miliardy dolarů (bezmála 24 miliard korun). Zda je ovšem jeho právní tým z japonské automobilky „vytříská“, je v tuto chvíli ve hvězdách. I proto, že v Zemi vycházejícího slunce je Ghosn nadále stíhán kvůli podezření ze zpronevěry a dalších finančních machinací.

Na základě žaloby podané slavným manažerem u libanonského soudu se měl Nissan se dvěma dceřinými firmami a dvanácti dalšími osobami podílet na pomluvách, urážce na cti, vykonstruování důkazů a dalších trestných činech. Ghosn kvůli tomu požaduje 588 milionů dolarů (12,81 miliardy korun) jako kompenzaci a náhradu nákladů dalších 500 milionů dolarů (10,89 miliardy korun) jako trestní náhradu škody. Dle jeho advokátů totiž „závažná obvinění budou rezonovat v myslích lidí po dlouhá léta“.

Ghosn nadále tvrdí, že za celou záležitostí stojí manažeři Nissanu, kterým nebylo po chuti větší propojení japonské automobilky s Renaultem. Francouzi by totiž nově v rámci aliance tahali za ještě delší kus provazu než do té doby. Tomu se měli snažit zabránit za každou cenu a nakonec sáhli po vyštvání Ghosna za pomoci vyfabrikovaných důkazů.

Slavný manažer nakonec před (ne)spravedlností senzačně utekl z Japonska do rodného Libanonu způsobem, který si nezadá s hollywoodskými scénáři. Když se kapela objednaná na oslavu dočasného Ghosnova domova v zemi vycházejícího slunce balila k odchodu, drobný šéf Nissanu se schoval do jednoho z pouzder určených k uložení hudebních nástrojů, které bylo speciálně upraveno pro uschování člověka. Ghosn byl převezen na malé místní letiště, kde nastoupil do soukromého letadla směřujícího do tureckého Istanbulu, než přestoupil na jiné letadlo, které ho odvezlo do Libanonu.

Libanon Ghosna Japoncům nevydal a nevydá, takže se vyhnul vězení, ale ne všichni zúčastnění měli takové štěstí. Michael a Peter Taylorovi, kteří útěk Ghosna naplánovali a realizovali, byli v Japonsku odsouzeni na 24 a 20 měsíců za pomoc Ghosnovi při útěku poté, co byli vydáni z USA právě japonské justici.

Nyní Ghosn otočil hru, je ale třeba se ptát, zda se Nissan má čeho bát. Jak již bylo zmíněno, podána byla v Libanonu. A jakkoli nejsme experty na mezinárodni právo, tušíme, že Nissan se případným pro něj negativním výsledkem bude muset řídit jen tehdy, když bude sám chtít.

Carlos Ghosn požaduje po Nissanu takřka 24 miliard korun za komplot, v jehož důsledku se stal mezinárodním uprchlíkem. Uspět teoreticky může, zda Nissan bude muset případně něco platit, je otázkou. Foto: Nissan

Zdroj: Auto News

Petr Prokopec

