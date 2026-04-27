Vzácná francouzská silniční raketa, která šla po krku i BMW M5, se dá koupit v krásném stavu. Jeden z 1 046 kusů stojí podle toho
Dokážete si představit, že by dnes Peugeot postavil něco, co by dokázalo stíhat i BMW M5? Ne? Pak si možná o to snáz dokážete představit, co tohle auto muselo být za dělo. Narazit dnes na nějaké v prodeji je vzácnost, v tomto originálním stavu jde o mimořádný jev.
Vzácná francouzská silniční raketa, která šla po krku i BMW M5, se dá koupit v krásném stavu. Jeden z 1 046 kusů stojí podle toho
27.4.2026 | Petr Miler
Dokážete si představit, že by dnes Peugeot postavil něco, co by dokázalo stíhat i BMW M5? Ne? Pak si možná o to snáz dokážete představit, co tohle auto muselo být za dělo. Narazit dnes na nějaké v prodeji je vzácnost, v tomto originálním stavu jde o mimořádný jev.
Ani nemusíte být až tak staří, abyste dobře věděli, co to je Peugeot 405. Auto roku 1988 a jeden z prodejně nejúspěšnějších vozů přelomu 80. a 90. let byl na našich silnicích velmi často k vidění zejména díky porevolučním dovozům ojetin ze západu. A ještě dlouho po roce 1989 nebylo těžké na ně narazit na silnici každých pár minut. I lidé s čerstvými „papíry” budou tyto chvíle z dětství dobře pamatovat, třebaže dnes je situace diametrálně odlišná.
Čtyřistapětka vznikla ve spoustě verzí, asi jen nadšenci ale budou pamatovat závodní provedení 405 T16. To dorazilo jako ideový nástupce vavříny opředené 205 T16, geniálního to výtvoru Jeana Todta. Na nejúspěšnější model bláznivých časů rallyové skupiny B bylo zřejmě nemožné přímo navázat, a tak se 405 T16 až takové slávy jako závodní stroj nedočkal. Bylo by ovšem nemístné jej považovat za neúspěšný - vítězství v Dakaru a jeho rekordní představení na Pikes Peak v roce 1988 s Arim Vatanenem za volantem je dnes už nesmazatelnou součástí automobilové historie.
To by nebylo pro příznivce silniční aut až tak zajímavé, i pro takové ovšem vůz se stejným označením něco znamená. Vznikl v roce 1993 jako homologační speciál a vyroben byl v pouhých 1 046 kusech. Stroj s jednoduše krásným Pininfarinovým designem nedávajícím příliš najevo, co vlastně máme před sebou, je dnes zapomenutou silniční raketou i proto. Jeho 16" (!) litá kola by dnes byla k smíchu a většinu bodykitu známe z obyčejnějšího modelu Mi16. Verze T16 tak byla specifická hlavně technicky a prostor k smíchu tím rozhodně nedávala.
Pod kapotu dostala motor XU10J4TE, dvoulitrové šestnáctiventilové turbo generující výkon až 220 koní při overboostu. Na stovku díky němu vůz akceleroval za 6,9 sekundy a rozjel se až na 235 km/h, a to i díky pohonu 4x4 posílajícím 53 procent výkonu na přední a 47 na zadní osu. Na dnešní supersedany to nejsou ohromující hodnoty, je ale třeba si uvědomit, kdy tento vůz vznikl.
V době, kdy 405 jako taková přišla na trh, BMW ještě ani nevyrábělo model M5 E28, kterému k titulu nejrychlejšího sériového sedanu světa, stačilo 286 koní. A v době úřadování 405 T16 v Mnichově vznikala M5 E34 s 315 koňmi, která na stovku akcelerovala za 6,3 sekundy. Jinými slovy - 405 T16 se řadila jen kousek pod smetánku nejrychlejších světových supersedanů. Proto je také dnešní optikou tak zajímavá.
Netušíme, kolik z těchto vozů dožilo dneška, s ohledem na výskyt verzí T16 v prodeji se ale obáváme, že to bude jen zlomek z původní tisícovky. Vůz na fotkách níže je jedním z těch, které přežily a pozoruhodný jen hned z několika důvodů.
Je to stále originální T16, která je na své už 30leté stáří a navzdory skoro 166 tisícům najetých kilometrů zachovalá. Prodávající říká, že je i technicky ve velmi dobrém stavu a je připravena dále jezdit. Není to voňavka z klimatizované garáže sběratele, je to dekády mírně používané a pravidelně udržované auto, takže je zkrátka původní a fit, i to má navzdory jisté patině (někdy je tohle slovo na hraně, podívejte se na vnitřní práh u řidiče) také svou hodnotu.
I tak auto vypadá opravdu velmi dobře, třebaže ne zánovně, hlavně záběry spodku ukazují skoro až krásný technický stav. Je to zkrátka auto, jaké byste skoro čekali v nenápadné švýcarské garáži u jednoho z tamních jezer. Pokud ale vzhledem k výše zmíněnému nečekáte zrovna skromnou cenu, jste na správné stopě - vůz nabízený člověkem z nizozemského Dordrechtu, jinak ale stále stojící ve Švýcarsku, přijde na na rovných 33 tisíc Eur, tedy víc než 800 tisíc Kč. Není to málo peněz a nepochybujeme o tom, že udržovat 405 T16 dále při životě bude stát dost. Vzhledem ke stavu a vzácnosti T16 to ale zní lákavě, lepší T16 dnes nekoupíte kdekoli v Evropě. A svezení s takovým vozem bude zvlášť v současné době nepochybně velmi zajímavé.
Peugeot 405 T16 patřil v roce 1993 mezi nejrychlejší produkční sedany světa a měl na svou dobu vážně poutavý vzhled i techniku. Dnes vidět nějaký v prodeji je vzácnost, tento z roku 1994 je k mání za 800 tisíc Kč v pěkném a především originálnímu stavu. Foto: Beat Zimmermann, publikováno se souhlasem
Zdroj: Peugeot 405 405 T16 Turbo 4WD@AutoScout24.nl
Bleskovky
- Otylé nové Audi RS6 při testech prohrálo boj s vlastní hmotností a skončilo ve svodidlech
dnes
- „Bugatti pro chudé” má absolutní rekord silničních aut z dalších dvou okruhů, i když za volantem seděli amatéři
včera
- Vetřelec vs. Predátor: Nový Mercedes C vedle toho starého ukazuje, že i rozpačité jde ještě hodně pokazit
včera
Nové na MotoForum.cz
- Z Masecu se stal CREDITAS Autodrom Brno 17:42
- Stav šampionátu WSBK před Balatonem 15:30
- Časový program na Balaton Parku 10:00
- Zemřel Jacques Cornu včera 20:00
- Test MotoGP v Jerezu - na čele tři Aprilie 27.4.2026
Nejčtenější články
- Za toto donedávna obyčejné auto za statisíce dnes lidé ochotně platí miliony. Tento majitel s ním přesto najel půl milionu km
30.3.2026
- Poslední nová Škoda ještě netknutá VW je k mání jako dodnes zánovní auto, za všechny ty roky v ní nikdo nepoužil ani popelník
31.3.2026
- BMW ukázalo novou iX3 pro Čínu a dopřálo jí kliky dveří, které vy mít nemůžete
31.3.2026
- Škoda začala odhalovat svou novou vlajkovou loď a láká na její detaily, laciné řešení stěračů patří mezi ně
31.3.2026
- Kdysi hotové, ale automobilkou zaříznuté BMW M3 E46 kombi se po 25 letech dočkalo sériové výroby. A můžete si ho normálně koupit
31.3.2026
