Po vzácném autě pilota F1 za půl miliardy se slehla zem, hledá ho Interpol. Výskyt pilota je ale zřejmý: vazební věznice Stammheim

1.5.2026 | Petr Miler

Foto: Aston Martin F1, tiskové materiály

Vůz vznikl v pouhých sedmi exemplářích a každý z nich je tak výjimečný a nápadný, že se s ním skoro nelze schovat. I tento konkrétní stroj byl všemožnými „carspottery" v minulosti nafocen v nespočtu případů, loni ale jako by se po něm slehla zem.

Kauza dlouholetého pilota Formule 1 Adriana Sutila rezonuje éterem už od loňského listopadu, kdy byl za dramatických okolností zadržen kvůli podezření ze zpronevěry a podvodu. Detaily toho, čeho se měl dopustit, jsou v oficiální rovině stále neznámé, neoficiálně se ale mluví o úvěrových levárnách spojených s jeho sbírkou výjimečných aut.

Pro mnoho lidí bylo jeho zadržení v každém případě událostí, která leccos vysvětlovala, neboť Sutil se rád nechával vídat s auty za stamiliony v oděvech za miliony před nejlepšími hotely za statisíce za noc. A mnozí se pochopitelně ptali, kde na to vůbec bere. Ve Formuli 1 jistě nezchudl, ale zase takovou hvězdou, aby si léta po konci kariéry mohl dovolit jezdit s auty typu Koenigsegg One:1, prostě nebyl.

Někteří říkali rodina, ale Sutil nepochází z tak zámožných poměrů. Jiní říkali byznys, ten to ale podle všeho také nebyl, jeho firma DS Motoren GmbH totiž podle WirtschaftsWoche skončila krátce po jeho zatčení v insolvenci. Tedy vlastně zdrojem jeho bohatství být mohl, ale ne ve smyslu férových podnikatelských aktivit - podstatou Sutilových provinění má být opakované získávání úvěrů na stejné automobily výměnou za jejich zástavu v různých zemích, což mohl dělat právě jménem zmíněné společnosti. A něco takového se pochopitelně nesmí.

Sám pilot v každém případě veškerá obvinění odmítá a jeho právník přišel v lednu s docela jiným vysvětlením. Jestli je na něm aspoň zrnko pravdy, nemáme tušení, podstatou příběhu ale zůstávají tak či onak jeho auta, kolem kterých je aktuálně znovu živo. Některá z nich se totiž stále nedaří najít, přičemž centrem pozornosti se stal zmíněný Koenigsegg One:1, který ke nezvěstný i více než půl roku po Sutilově zadržení.

Možná si říkáte, že auto se prostě ztratí, ale tohle není zrovna Octavie Combi TDI. Sutilův One:1 s výrobním číslem 7107 nelze označit ani vzácný vůz, je to obrovská rarita, skoro unikát. Stroj s výkonem 1 360 koní a hmotností 1 360 kilogramů byl vyroben v pouhých semi kusech a jeho hodnota se pohybuje okolo 20 milionů Eur, tedy za hranicí půl miliardy Kč. A podle VFTE je i to důvodem, proč po něm pase Interpol. Zatím prý i ten ostrouhal.

Otázkou nyní zůstává: Kam se poděl? Auto jako tohle se neprodává zrovna na Bazoši, vlastně je prakticky neprodejné - je okamžitě rozpoznatelné a stalo by se předmětem zájmu úřadů, kdekoli by se objevilo. Pokud by byl ukradeno či jinak „zašantročeno”, v podstatě by s ním nikdo nikdy nemohl vyjet ven, aniž by byl odhalen. Jistě, spousta sběratelů si kupuje své vozy jen „na doma” (v takovém Singapuru existuje oficiální dealerství Bugatti, i když tam není možné jediný z jejich vozů legálně provozovat...), ale takto by jej nesměl ani nikomu ukázat, vystavit veřejně jedinou fotku apod.

Je to pozoruhodná kauza a jsme zvědavi, co se z ní vyvine. Vsadili bychom si na to, že Sutil léta skutečně žil z peněz, které si nikdy nevydělal, až to zkrátka prasklo. Ale ctíme presumpci neviny, ostatně jeho příběh o ruských vyděračích je tak bizarní, že se nám skoro nechce věřit, že by šlo o to nejlepší, co si dokázal vymyslet. Ve faktické rovině se situace příliš nezměnila - pro jistotu jsme se obrátili přímo na policii Bádenska-Württemberska, která potvrdila, že sám je nadále vazebně stíhán a nachází se ve věhlasné vazební věznici Stammheim. To není úplně Hotel de Paris...


Koenigsegg One:1 patří mezi nejexkluzivnější auta světa právem, zde jej vidíme (tmavě modrý vůz) mezi smetánkou dalších vozů podobného ražení. A dodat lze, že předmětem různých právních tahanic se stává vzhledem k počtu vyrobených kusů pozoruhodně často, toto jsou auta dříve zabavená pro změnu muží, který si říká Teodoro Nguema Obiang Mangue. Foto: Bonhams, tiskové materiály

Zdroje: WirtschaftsWoche, VFTE, Polizei Baden-Württemberg

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

