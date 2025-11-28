Vzácné auto tragicky zesnulého Paula Walkera je na prodej, dnešní majitel na něm vydělá majlant

Sbírka Paula Walkera čítala zhruba třicet aut, málokteré ale bylo tak výjimečné a hodnotné jako toto. Tohle je „tovární custom” každým coulem, však se podívejte už na jeho přístrojovku a ovladače okolo. I bez Walkerova jména v techničáku je to drahá vzácnost, co teprve s ním?

Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Zajímavosti

Vzácné auto tragicky zesnulého Paula Walkera je na prodej, dnešní majitel na něm vydělá majlant

před 6 hodinami | Petr Prokopec

Vzácné auto tragicky zesnulého Paula Walkera je na prodej, dnešní majitel na něm vydělá majlant

/

Foto: Bring A Trailer, tiskové materiály

Sbírka Paula Walkera čítala zhruba třicet aut, málokteré ale bylo tak výjimečné a hodnotné jako toto. Tohle je „tovární custom” každým coulem, však se podívejte už na jeho přístrojovku a ovladače okolo. I bez Walkerova jména v techničáku je to drahá vzácnost, co teprve s ním?

Tuto neděli 30. listopadu uplyne už dvanáct let od chvíle, kdy vyhasl život Paula Walkera. Ten se proslavil hlavně díky sérii Rychle a zběsile, která jej ovlivnila i v osobním životě. Při natáčení prvního dílu totiž herec propadl rychlým automobilům, a to natolik, že je nezačal pouze sbírat, ale s kamarádem Rogerem Rodasem založil společnost Always Evolving, která se věnovala tuningu luxusních aut. Právě Rodas pak řídil Porsche Carrera GT, se kterým v roce 2013 narazil do betonové základny lampy, což vedlo k požáru vozu, v němž oba nadšenci uhořeli.

Walkerova sbírka čítala zhruba 30 aut, z nichž některá vlastnil spolu s Rodasem. Jednadvacet z nich pak bylo v roce 2021 prodáno v aukci za celkových 2,33 milionu dolarů, tedy dle aktuálního kurzu za 49 milionů korun. Jedním z nich byl červený Ford GT, který je aktuálně znovu na prodej. A jak se zdá, jeho majitel může po pouhých pár letech vlastnictví počítat s nemalým ziskem, neboť příhozy v aukci na Bring a Trailer se již vyšplhaly na 558 000 USD neboli na 11,65 milionu korun. A to do konce aukce zbývá ještě týden.

Není jistě náhoda, že se GT objevilo v prodeji právě v momentě, kdy si Walkerovy fanoušci připomínají jeho nešťastnou smrt. Stávajícího majitele tedy sice můžeme vinit z určité vypočítavosti, ovšem k té by velmi pravděpodobně přistoupila většina lidí. Kázání o morálce tedy necháme jiným a věnovat se budeme samotnému vozu. Ten nemá najeto ani šest tisíc kilometrů, přičemž továrnu skutečně v roce 2005 opustil v červené karoserii, která se obešla bez „rychlých pruhů“, a s níž je sladěna barva brzdových třmenů. To je velmi výjimečná specifikace.

Kromě Walkera a stávajícího vlastníka měl ještě tři další majitele, z nichž někteří - či možná samotný herec - přistoupili k úpravám. Zmínit můžeme třeba 19palcová přední a 20palcová zadní kola ADV.1, brzdy Brembo, tlumiče Penske či sportovní výfuk. Došlo také na přeprogramování řídicí jednotky. Dost by nás proto zajímalo, jaký výkon nyní produkuje 5,4litrový kompresorem přeplňovaný osmiválec, to však nebylo upřesněno. Na zadní nápravu jej ale nadále přenáší šestistupňový manuál Ricardo.

Vůz má čerstvě za sebou pořádný servis, během kterého se dočkal nových svíček, filtrů či startovací baterie. Je tedy připraven k jízdě, byť smůlu asi budou mít zájemci z Kalifornie - zmíněná úprava pohonné jednotky se totiž neslučuje s tamními přísnějšími emisními limity. Na druhou stranu, díky Walkerovi je toto spíše sběratelský kousek, který toho asi již mnoho nenajezdí. I proto ovšem jeho hodnota soustavně roste, jako nový totiž stál stál 2,9 milionu korun, to je dnešních asi 5 milionů po započítání inflace.

Můžeme už jen dodat, že do Walkerovy sbírky dále patřil třeba Saleen S7, tedy supersport, který proslul hlavně největším počtem průduchů na světě. Podpis jeho autora, tedy Steva Saleena, přitom najdete v motorovém prostoru nabízeného Fordu GT, a to na jedné z příčných vzpěr. I to mu přidává na hodnotě, stejně jako to ovšem majitelům v podstatě zamezuje jízdu v jakémkoli jiném než slunném počasí.


Vzácné auto tragicky zesnulého Paula Walkera je na prodej, dnešní majitel na něm vydělá majlant - 1 - Ford GT 2005 Paul Walker 01Vzácné auto tragicky zesnulého Paula Walkera je na prodej, dnešní majitel na něm vydělá majlant - 2 - Ford GT 2005 Paul Walker 02Vzácné auto tragicky zesnulého Paula Walkera je na prodej, dnešní majitel na něm vydělá majlant - 3 - Ford GT 2005 Paul Walker 03Vzácné auto tragicky zesnulého Paula Walkera je na prodej, dnešní majitel na něm vydělá majlant - 4 - Ford GT 2005 Paul Walker 04Vzácné auto tragicky zesnulého Paula Walkera je na prodej, dnešní majitel na něm vydělá majlant - 5 - Ford GT 2005 Paul Walker 05Vzácné auto tragicky zesnulého Paula Walkera je na prodej, dnešní majitel na něm vydělá majlant - 6 - Ford GT 2005 Paul Walker 06
Jste fanoušci Paula Walkera a máte pár zbytečných desítek milionů? Pak je tento Ford GT jako stvořený pro vás. Foto: Bring A Trailer, tiskové materiály

Zdroj: Ex-Paul Walker 2005 Ford GT@Bring A Trailer

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

Živá témata na fóru

zobrazit vše