Vzácné Ferrari Fernanda Alonsa se nakonec prodalo „bokem”, ikona F1 je bohatší o pořádný balík před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Monaco Car Auctions, tiskové materiály

Dříve nabídnutých 100 milionů mu bylo málo. A byť nebylo nemístné považovat to projev hamižnosti, slavný Španěl na „zlatou ránu” čekal právem. Nakonec se dočkal ještě o 28 milionů vyšší nabídky.

Je snazší stát se bohatším, když už jste bohatí, než bohatým, když jste chudí, říká se. Zní to jako poraženecká poznámka těch, kteří v honu za něčím takovým neuspěli, při pohledu na trampoty jistého Fernanda Alonsa s prodejem donedávna utajovaného Ferrari Enzo to tak ale skoro vypadá.

Fernanda A. patrně nikomu nemusíme představovat, třebaže už uběhla drahná doba od chvil, kdy se stal dvojnásobným mistrem světa Formule 1. Letos je po letech hledání sebe sama znovu na koni, pardon v monopostu Astonu Martin, se kterým dokáže být konzistentně třetím nejrychlejším pilotem letošní sezóny. Jeho cílem je získat třetí titul mistra světa, což by po čtyřicítce bylo obdivuhodné - Alonsovi bude příští měsíc 42 let a v podobném věku stal naposledy šampionem Jack Brabham v roce 1966. A tomu tehdy bylo pořád jen 41...

Jestli se mu to někdy podaří, ukáže jen čas, momentálně ale může hlásit o titul šampiona v handlování se sběratelskými auty. Během svého působení u Ferrari totiž dokázal získat - navíc ho pravděpodobně zadarmo dostal od automobilky - Ferrari Enzo s karoserií s výrobním číslem 1. Přidejte si k tomu, že si jej nechal dalších více jak 10 let, nenajel s ním skoro nic (4 800 km) a ověnčil ho svým jménem. Není divu, že jej letos chtěl prodat za pořádný balík, ale za jaký?

V aukci měla cena vozu dosáhnout až 5,5 milionu Eur, kdyby mělo vše být podle nejlepších Alonsových představ. To by bylo mnohonásobně víc, než se platí za jiná, méně výjimečná Enza. Nic takového se nakonec nestalo a přihazování se zastavilo na 4,2 milionu Eur, jak informovala aukční firma, což Alonsovi nebylo dost. Trochu jsme mu v tu chvíli spílali, protože 100 milionů Kč je za Enzo pořád spousta peněz a chtít až skoro 131 milionů působilo trochu jako hamižnost. Nakonec se ale zdá, že „Nando” věděl, co dělá.

Znovu firma Monaco Car Auctions informuje o tom, že po skončení standardní dražby vůz nabízela dál pro soukromý prodej a nakonec přijala nabídku ve výši - podržte se - 5,4 milionu Eur. To je asi 128 milionů korun, jen o necelé tři „míče” méně, než si Alonso vysnil. A auto za tyhle peníze prodala. Zdá se, že Alo má na důchod vystaráno prodejem jednoho auta. No, ne snad, že by vystaráno neměl už před ním...

Alonsovo Ferrari bylo velkým lákadlem monacké aukce, nakonec ale nepřivábilo dostatečně solventní zájemce. Pozdější prodej „bokem” ale španělskému pilotovi vynesl 128 milion korun. To jsou na Enzo opravdu pořádné peníze. Foto: Monaco Car Auctions, tiskové materiály

Zdroj: Monaco Car Auctions

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.