Vzácný luxusní propadák Audi předčasně zařízli po prodeji 21 tisíc aut, dnes je v jakkoli zachovalém stavu ceněnou raritou

Petr MilerAudi v poslední době šlape se svými auty dost často vedle, což později narozeným nedá spát, dlouho se mu takové věci nestávaly. Ani propadáky Audi ale nejsou ničím novým, tento byl jejich velmi důstojným předchůdcem. Dnes je díky tomu paradoxně ceněným zbožím.
před 5 hodinami | Petr Miler
Audi v poslední době šlape se svými auty dost často vedle, což později narozeným nedá spát, dlouho se mu takové věci nestávaly. Ani propadáky Audi ale nejsou ničím novým, tento byl jejich velmi důstojným předchůdcem. Dnes je díky tomu paradoxně ceněným zbožím.
Historie Audi ve Spojených státech není nijak zvlášť dlouhá, psát se začala až v roce 1969. Německá automobilka zpočátku na americkém trhu nabízela pouze model Super 90, už o pár měsíců později ale přišla s vlajkovou lodí zvanou jednoduše 100. Velký úspěch nicméně přišel až s Audi Fox, které bylo k mání od roku 1973. Následovalo další rozšiřování nabídky, které v roce 1985 vyústilo v představení třetí generace modelu 100.
Tento model byl v Americe znám pod označením 5000 a postaral se o velký skandál, který málem způsobil úplný konec značky za velkou louží. Problémem se ukázalo být nechtěné zrychlování vozů, za kterým stála problematická konstrukce pedálů. Kvůli tomu řidiči s většíma nohama šlapali na plyn i brzdu současně, což nakonec skončilo 700 haváriemi, během kterých přišlo o život 6 lidí. Audi tak místo zvyšujících se prodejů muselo řešit jeden soudní spor za druhým.
V roce 1988 zkusilo Audi vyniknout ještě o něco výš s limuzínou zvanou prostě V8. Pro německou automobilku šlo o jeden z vůbec nejdůležitějších modelů, neboť ji měl posunout do teritoria BMW a Mercedesu. Proto se jako první firemní model dočkal osmiválcového motoru, odtud také jeho jméno. Technicky šlo ale obecně o vyspělé auto, jako první nabídlo spojení pohonu všech kol quattro s automatickou převodovkou. A aby toho nebylo málo, šlo o první plnohodnotný luxusní model Audi rozmazlující posádku vepředu i vzadu. Firma čekala velký úspěch, jenže ničeho takového se nedočkala.
Automobilka si od V8 slibovala hlavně úspěch u Američanů, ve Státech ale byla reputace Audi výše zmíněným skandálem tak otřesená, se mu lidi prostě vyhýbali. Ač tedy model V8 představoval obrovský technologický pokrok pro celou automobilovou branži, dealeři vyhlíželi zákazníky marně. I proto bylo nakonec od října 1988 do listopadu 1993 prodáno celosvětově pouhých 21 tisíc exemplářů, z čehož většina navíc skončila v Evropě. O ničem jiném než o obrovském propadáku nelze hovořit, nakonec už pouhých 5 let trvající výroba hovoří za vše - auto pro nezájem skončilo nejméně o tři roky dřív, než původně mělo, pochopitelně bez jakéhokoli nástupce.
I přes tak malý odbyt ale hrstka V8 přežívá dodnes a paradoxně je z ní ceněná rarita, stačí jakkoli zachovalejší stav. U jednoho z německých prodejců jsme narazili na kousek z roku 1992, který není až zas tak málo jetý, v rukou tří majitelů si ale odkroutil pouze 166 tisíc kilometrů. To možná nezní jako zase tak málo, třebaže to za 34 let ježdění málo je, ale podívejte se na tohle auto pořádně. Prodejce hovoří o mimořádně zachovalém stavu. A auto tak skutečně působí
K dispozici je kompletní servisní historie, dobové dokumenty, brožury, klíče... A na stav auta se podívejte sami, ani oněch 166 tisíc km byste mu zřejmě nehádali. Karoserie v klasické bílé barvě skrývá 3,6litrový atmosférický osmiválec, pohonná jednotka má produkovat pořád stejných 250 koní a je v tomto případě spojena s čtyřstupňovým automatem - k dispozici byl tehdy i pětistupňový manuál.
Dvojici pedálů doprovází průměrná výbava, jinak tohle auto mohlo být na palubě kdeco včetně vyhřívaných sedadel vzadu. Není to žádná voňavka a... byl to propadák. O to víc může překvapit cena 22 949 eur, tedy asi 560 tisíc Kč. Na pozdější nástupce v podobě modelu A8 vám bude ve srovnatelném stavu stačit o dost míň peněz. Ale tohle je prostě kus historie, však nebýt onoho amerického skandálu, nejspíš by dnes nabídka Audi vypadala jinak. Ona kauza problematických pedálů Audi v zámoří vrátila v podstatě zpět na startovní čáru, přišla s nově pojmenovanými vozy a na přípravách si dala dvakrát záležet. První generace A8 se tak v USA objevila v prodeji až v roce 1996 - tři roky poté, kdy si neúspěšná V8 musela neplánovaně balit fidlátka.
Tohle Audi V8 vypadá velmi zachovale, je to pomník jedné prodejní katastrofy. Také spíš stojí jako pomník než jako katastrofa... Foto: Prestigious Cars, publikováno se souhlasem
Zdroj: Prestigious Cars@Mobile.de
