Vzácný původní „ovdovovač” od Porsche je k mání minimálně jetý, manželce bychom o něm neříkali

Slovem „vzácný” se dnes trochu plýtvá, tohle auto ale vzniklo jen v 57 kusech. A je to stroj pro celé chlapy - stačí jedna chyba a domů jedete v kabátu z prkének. „Ovdovovač” se mu neříká pro nic za nic.

Pro nejednoho puristu musí být zklamáním, že Porsche do modelu 911 GT2 od generace 991 montuje jen automatickou převodovku PDK a nedává zájemcům možnost si vybrat. U GT2 je to obzvlášť bolavé, protože kdykoli dříve si do GT2 šlo vždy naopak koupit jen manuál a 911 GT3 má od faceliftu provedení 991 manuál znovu v nabídce. U GT2 se ale automobilka rozhodla jinak a setrvala u toho do dnešních dnů.

Pokud jste nejen kvůli převodovce nad moderními GT2 zlomili hůl, ale v garáži vás pálí prázdné místo a na účtu nevyužité miliony, máme řešení. A není z ranku těch polovičatých. Jmenuje se také Porsche 911 GT2, ovšem generace 993. Řeč je tedy o vůbec první GT2, která se vyráběla v letech 1993 až 1998 a získala si přezdívku „widowmaker” neboli ovdovovač. Za tak záludné auto tohle Porsche platí, a to hlavně kvůli 3,6litrovému plochému šestiválci se dvěma turbodmychadly pod kapotou, který dává 450 koní a 586 Nm. Jeho ostré nárůsty výkonu přiváděly do úzkých nejednoho řidiče a pak i jejich ženy... Ony řidiče ale ještě před tím stihlo přivést k extázi - stovka za 3,9 sekundy a čtvrtmíle za 12,1 s a cílovou rychlostí 188 km/h jsou špičkové hodnoty i dnes.

Ze sousloví „vyráběla v letech 1993 až 1998” si ovšem nedělejte iluze, že by jich bylo na silnicích nějak hodně. Celkem vzniklo 194 kusů a z toho pouhých 57 zamířilo do běžného provozu, zbytek byly závodní kousky, ať už pro tovární tým nebo pro soukromníky. Tenhle rudý vůz je jedním z oněch 57 a troufáme si říci, že bude patřit k těm nejlepším. Je pravda slabší než aktuální GT2 RS, ale má manuál a dostal díly ze závodní verze Evo od Porsche Motorsport. A může být váš.

Auto mělo dosud jen dva majitele, kteří s ním najeli pouhých 32 172 km. Má za sebou nehodu, což by u jiných modelů bylo minus, ale co kdo čeká od odvodovače? Teprve pokud ho omotáte kolem stromu a přežijete, poznáte celé jeho kouzlo... Vůz byl při karambolu poškozen zepředu i zezadu, pak byl odeslán zpět do Stuttgartu na opravu, kde z něj udělali znovu téměř nový vůz i za pomoci dílů verze Evo.

Po celou dobu vlastnictví ale byl vůz pečlivě udržován v servisních centrech Porsche, o čemž existují záznamy. K mání je u známého prodejce exkluzivit v německém Singenu a cena odpovídá výjimečnosti jeho nabídky - 759 500 euro znamená skoro 18 milionů korun. To je raketa skoro jako auto samo, tohle je ale vážně vzácná a krásná věc a leckdo na ni může mít zálusk za jakoukoli cenu. Akorát o svých choutkách raději neříkejte manželce, tentokrát ne jen kvůli tomu, že by mohla zůstat sama s vaším autem na kaši. Ale i kvůli oněm 18 milionům korun, které na ukojení vašich zvrácených automobilových choutek mohou padnout. Však kolik by za to bylo „birkinek”?

Tohle je opravdu pěkný kousek vzácného a mimořádného auta. Levný není a přežít ježdění s ním může být obtížné... Foto: Auto Salon Singen, publikováno se souhlasem

