Vzácný Saleen tragicky zesnulé hollywoodské hvězdy je na prodej, je to v podstatě závoďák, který může na silnice

před 4 hodinami | Petr Prokopec
Vzniknout měl jen v 78 kusech všech verzí, této přišly na svět jen nízké desítky. Časy své největší slávy má dávno za sebou, jeho technika, výkon i hmotnost jsou ale dnes vlastně ještě lákavější než v době jeho vzniku.
Saleen S7 svého času proslul jako auto s největším počtem průduchů na světě. Na karoserii jich najdete víc než padesát, přičemž na rozdíl od mnoha moderních sporťáků jsou všechny funkční. Starají se jak o chlazení brzd a motoru, tak o lepší obtékání vzduchu. Díky tomu lze při rychlosti 257 km/h počítat s přítlakem 1 300 kilogramů, který odpovídá hmotnosti vozu. Saleen S7 se nicméně dokázal rozjet až na 354 km/h, teoreticky tak dokázal jezdit po stropě. Stačilo mu k tomu v dnešní době nijak ohromujících 558 koní.
Známý závodník a tuner Steve Saleen o tomto voze začal přemýšlet v roce 1997, kdy vzal dva upravené Fordy Mustang do Le Mans. Ani jeden z nich nicméně neviděl cíl, neboť je ze závodu vyřadily mechanické potíže. To Stevovi umožnilo, aby se daleko více zabýval mumrajem v boxech, přičemž jeho pozornost zaujal hlavně McLaren F1 GTR. Po návratu do Států se tak rozhodl, že Amerika potřebuje vlastní supersport podobného ražení. A to nejlépe takový, který podobně jako britská konkurence bude zářit na silnicích i na okruzích.
Podobný nápad měl v té době i Mercedes-Benz, který si pořídil F1 GTR, aby ho následně použil jako testovací prototyp pro své vlastní karosářské panely modelu CLK GTR. Saleen však měl omezené zdroje, pročež se rozhodl pro inovativní postup. Jeho firma šla cestou rozsáhlého použití softwaru CAD, přičemž dokonce ani nepostavila prototyp, pouze zmenšený hliněný model, který poslala do větrného tunelu. První předprodukční kus tak byl hotový necelý rok po oficiálním startu projektu.
Saleen navíc v roce 2000 nejprve přišel se závodní verzí, než o dvě léta později poslal do prodeje také silniční provedení. Tou dobou měl speciál S7-R na kontě již mnohá vítězství, nejvíc však zabodoval v roce 2004, kdy v Imole porazil na jejich domácí půdě Ferrari a Maserati. O šest let později se pak Saleen dočkal dokonce vítězství v třídě GT1 v Le Mans, kde celý příběh začal. Tento úspěch přitom umocňuje fakt, že o rok dříve skončila jak výroba, tak i do té doby pokračující vývoj.
Během devíti let mělo vzniknout jen 78 kusů, v což jsou počítány jak atmosférické, tak přeplňované silniční varianty, a stejně tak i závoďáky. Saleen S7 je tak jedním z nejvzácnějších aut historie. Jeden z nich je přitom nyní na prodej u společnosti RP Exotics, jak se chlubí sama firma, a to za 984 995 dolarů neboli za 20,5 milionu korun. To není zrovna malá částka, na druhou stranu za ní dostáváte prakticky nové auto - i když bylo vyrobeno v roce 2003, najeto má jen 1 880 mil, tedy pouhých 3 024 km.
Něco takového vlastně i překvapí, a to hlavně kvůli nejznámějšímu z předchozích majitelů. Šlo o velkého nadšence a hollywoodskou hvězdu Paula Walkera. Prodejce se nicméně nezmiňuje o tom, jak dlouho ho vlastnil. Stejně jako neudává bližší informace o technickém stavu. Při tak nízkém nájezdu ale předpokládáme, že vůz nebude potřebovat nějaké výraznější investice. Rozhodně však vyžaduje pevnou ruku při řízení, neboť vyvinut byl jako auto bez elektronických berliček.
Sedmilitrový osmiválec je pak se zadními koly spojen pomocí šestistupňového manuálu, přičemž oněm 558 koním stačí k dosažení stovky 3,3 sekundy. To je i dnes působivý čas, což platí také o akceleraci na dvoustovku za 11 sekund. Na počátku milénia šlo ovšem o neskutečné hodnoty, i proto se Saleen snažil řidiče usadit do centra dění. Jeho sedadlo je tak posunuto co nejvíce do středu vozu, přičemž je ukotveno napevno - nastavit si tak lze jen polohu pedálů a volantu.
Jinými slovy tu máme zkrocený závoďák, který se dočkal několika málo kompromisů, aby mohl na veřejné silnice. Jedním z ústupků byla instalace zpětné kamery, která usnadňovala parkování. Skrze malé zadní okno toho totiž mnoho neuvidíte. Palubní systém s výsuvným monitorem pak dokonce disponoval i navigací, opomenuta pak nebyla ani klimatizace či audiosystém. S ohledem na pomalu ničím neomezený řev osmiválce si ho ale zvlášť v tomto autě asi nikdo nikdy pořádně neužil.
Tento Saleen S7 patřil do sbírky Paula Walkera. Kupodivu ovšem není příliš jetý, což se podobně jako osoba předchozího majitele projevilo na ceně. Foto: RP Exotics, tiskové materiály
Zdroj: RP Exotics
