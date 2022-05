Vzácný sporťák s šestiválcem, 365 koňmi a malým nájezdem za 880 tisíc? Tohle auto všechno splňuje včera | Petr Miler

Může se zdát, že na dnešním splašeném trhu s ojetými auty se přes jisté snížení dynamiky růstu cen v poslední době nedá udělat zajímavý obchod. Ale dá, jen musíte hledat mimo obvyklé vody, tenhle vůz budiž důkazem.

Dny jsou čím dál delší i teplejší a počasí nezřídka přiměje nejednoho majitele uzavřeného vozu stáhnout při pomalejší jízdě okénka místo zapnutí klimatizace. Pokud patříte mezi takové, možná pomyslíte na koupi nějaké hračky léto, auta bez pevné střechy, se kterým byste si i pěkně sjeli. Vypadá to na dnešním poblázněném trhu jako hodně drahý špás, pokud nechcete něco jako BMW Z3 se základním čtyřválcem z roku 1995. Ale nemusí tomu tak být, vážně ne.

Trh je splašený, ale jen tam, kde lidé něco hledají, pochopitelně. Pokud se podíváte jinam, můžete mít za dobré peníze mnohem zajímavější auto s dlouhou kapotou, zadním náhonem, pořádným motorem a dokonce i ručním řazením. To zní jako sen a byť se může za určitých okolností rychle změnit v noční můru, právě takové auto tu máme. Říká si TVR Tuscan.

Dnes už neexistující značka dělala i v tomto miléniu auta pro skutečné srdcaře. Nejenže má onu manuální převodovku, chybí tu i ESP, kontrola trakce nebo ABS. Co neodřídíte, to neukecáte, tak to prostě je. A pod dlouhou kapotou první generace pracuje řadový čtyřlitrový šestiválec (sic!) o 365 koních výkonu a 420 Nm točivého momentu.

Tohle auto je jedním slovem bizár, normálního na něm není vůbec nic. Kapota se otvírá jako u starých BMW a odhalí jen ventilátory chladiče a hrdla pro dolévání různých kapalin. Abyste se dostali k motoru, chce to trochu více úsilí. Zadní světla jsou úplně dole u výfuků a designovou dominantou zádě je spíš jejich absence na obvyklých místech. Dveře nemají kliku, ale tlačítko zespodu zrcátka. A uvnitř budete chvíli hledat nejen kam strčit klíček, ale také jak se dostat ven.

Ani na řízení to není jednoduché auto. Reaguje ostře ve všech myslitelných ohledech, pokud nejedete na suchém a hladkém asfaltu, tak velmi rádo nechá ustřelit záď, nejste-li s plynem velmi, velmi opatrní. A také to je britské auto, takže to s jeho spolehlivostí... není slavné, řekněme. A servisní síť neexistuje, byť náhradní díly se na specializovaných webech pořád sehnat dají.

Neexistuje snad jediný emotivní důvod, proč byste si za 880 tisíc korun neměli auto z fotek níže koupit, je to vzácný řidičský sen za cenu lepší nové Octavie, který si můžete přivézt z ještě docela blízké Belgie. Racionální důvody by se ale našly - je to ryzí Brit, takže akceptovat musíte volant vpravo a boj se spolehlivostí může být náročnější. Odměnou budiž auto samo, potkat na silnici auto značky TVR je více než vzácnost. Ve střední Evropě půjde o naprostou raritu, tenhle kus se navíc zdá být ve skvělém stavu s pouhými 45 tisíci najetými km.

Tohle TVR Tuscan je na prodej v Belgii a vypadá velmi dobře. Nejen designově není Tuscan pro každého, i Richardu Hammondovi se ale před lety vážně líbil, jak můžete vidět na videu níže. Foto: SPRL Jet Set Car Center, publikováno se souhlasem

