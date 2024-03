Vzácný supersport převlečený za luxusní sedan je levně k mání, s motorem 6,1 V8 nenápadně uhání až 303 km/h dnes | Petr Miler

Možná ani nevíte, že vznikl, neboť vyrobeno jich muselo být jen pár, na každý pád si aspoň s odstupem času zaslouží veškerou vaši pozornost. Je to auto z dob, kdy extrémní dynamika nemusela být křiklavá, o víc dnes tento upravený Mercedes vystupuje z řady.

Možná jsme jen moc staří, ale asi už nám nikdy nám nepřestanou být sympatická auta, která v hávu nevinně se tvářícího beránka skrývají kousavého vlka, který dynamicky zardousí skoro jakoukoli konkurenci, který si dovolí podcenit jeho schopnosti. Chceme obsah, ne formu. A byť na formě odpovídající obsahu není nutně nic špatného, proč nemít jen ten obsah? Nakonec vás jako řidiče těší hlavně to, jak auto jede, funguje, obdivné komentáře pak přijdou od znalců. Lidé, kteří se rozplývají nad sedmnáctkrát zahnutým karbonovým křídlem, vás nutně nemusí zajímat.

Dělat auta rychlá a nenápadná bohužel vyšlo z módy. Neříkáme, že taková už vůbec neexistují, ale ubývá jich. Navíc jakási laťka decentnosti byla posunuta o notný kus výš křiklavostí toho, co přichází s novými generacemi podobně koncipovaných vozů. Pokud chcete skutečné vlky v beránčím rouše, musíte se vrátit do první dekády nového milénia, kdy zejména v Německu vznikala auta jako... Jako tohle.

Možná si řeknete něco jako: „Mercedes E W211 a co?” Ano, je to wé-dvěstějedenáctka, ta ale posloužila jen jako základ. Ve skutečnosti jde o dobovou superlimuzínu z Bottropu, v podstatě supersport převlečený za luxusní sedan, pro který Éčko generace W211 posloužilo jen jako základ. Vznik v době, kdy Mercedes nabízel maximálně osmiválcovou E500 a na verzi E55 AMG jste museli čekat. Anebo nemuseli, když jste se zastavili právě Bottropu u tamního úpravce jménem Brabus.

Právě ten dal za vznik model Brabus E 6.1, vlastně komplexně upravené silniční raketě. Má i nové nárazníky vpředu a vzadu, samozřejmě kola (mimochodem 18", to byly doby), specifické brzdy, čtveřici koncovek výfuků... Znalec by poznal, že to není sériová třída E, ale normální člověk? V době, kdy čtyři výfuky na zádi má VW Golf R? Na autě s osmiválcem o objemu 6,1 litru je to všechno decentní, sotva patrný tuning.

Nejzajímavější je ale onen motor, ručně poskládaný V8 s objemem, ze kterého se dnešnímu „mladému pirátstvu” rozklepou ruce i s jídelním lístkem ve veganské restauraci. Výkonu 426 koní a točivý moment 600 Nm budou dnešní optikou znít jako malá čísla, ale pozdější E55 AMG tehdy měl pořád „jen” 476 koní a objem pořád ničím nenahradíte. Auto je navíc relativně lehké, takže na stovku sprintuje za 4,X sekundy (to X je oficiální specifikace Brabusu, prostě čtyři a něco) a maximální rychlost 303 km/h neurazí snad nikdy - dobové AMG mělo od 250 km/h výš smůlu. Navíc je tu hladký a znělý přístup výkonu od plnotučného osmiválce, to nikdy neomrzí.

Právě tohle auto je teď na prodej ve stavu, v jakém jej můžete vidět níže. Má najeto už 211 tisíc km, což nezní jako málo, ale bavíme se o cestovním supersedanu z roku 2002, takže menší nájezd než 10 tisíc km za rok je realisticky velmi nízký. A auto vypadá dobře. Navíc je třeba dodat, že tyto motory upravené Brabusem (použité i v řadě jiných přepracovaných Mercedesů) mají pověst velmi spolehlivých strojů. Ostatně, co se může pokazit na velkém, atmosféricky plněném osmiválci?

Pokud byste měli zájem, vůz je k dispozici u specialisty na výjimečné starší automobily v nizozemském Meppelu, a to vlastně levně - cena 23 350 Eur znamená asi 593 tisíc Kč. V době, kdy základní Octavie stojí o 30 tisíc víc... Osobní zkušenost s prodejcem nemáme nad rámec krátké debaty o nabízeném zboží, vstřícné a otevřené jednání ale naznačuje, že udělat u něj rozumný obchod by nemuselo být nic složitého.

Tohle je velmi vzácný supersedan stvořený u Brabusu z dobového Mercedesu třídy E. Může být váš. Dodnes dokáže rozproudit krve svým nenápadným a luxusním pojetím dynamiky, nemyslíte? Foto: Jurjens Automotive, publikováno se souhlasem

