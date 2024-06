Vzácný vrchol německého sportovního luxusu 90. let je k mání v úžasném stavu, vzniklo jen 12 takových aut před 10 hodinami | Petr Miler

Je to spojení toho nejlepšího, co byli Němci schopni v té době dát dohromady. Zapojilo se Porsche, zapojil se Mercedes a zapojilo se AMG a výsledkem je úchvatné skloubení luxusu, výkonu a výjimečnosti.

Když Porsche ukončilo výrobu ikonické 959, nemělo pro její továrnu rozumné využití, a tak Němci rozhodli sítě s dotazem, zda by uvolněných kapacit nevyužil někdo jiný. Záhy se ozval nedaleko sídlící Mercedes s tím, že naopak vyrábět nestíhá. Jeho ideou bylo, že by pro něj v Zuffenhausenu mohli dělat nový vrchol jeho tehdejší sportovní nabídky. A přesně to se také stalo, takto se skutečně zrodil model 500 E, dodnes ceněný osmiválcový sleeper.

Je to výjimečné auto, ale vzniklo jej asi deset tisíc kusů, takže vyloženě vzácnost není. Pod kapotou mělo pětilitr, který na zadní kola posílal 326 koní výkonu a 480 Nm točivého momentu. To stačilo na stovku za 5,9 vteřiny, maximálka byla omezena na 250 km/h. To vše s pouze čtyřstupňovým automatem a veškerou výbavou, kterou jste si v roce 1991 mohli přát. Tou dobou ale Mercedes ještě nevlastnil tuningovou firmu AMG a ten chtěl k typu 500 E také říci své.

Pro modelové roky 1992 a 1994 tak vzniklo 45 aut s ještě silnějším motorem, které byly nazvané E 60 AMG. Vycházely z nejvyšší varianty 500 E Limited a oním motorem pod kapotou byl šestilitrový osmiválec M119 upravený u AMG, který nabízel 381 koní a 580 Nm. To znamenalo snížení času potřebného ke zrychlení na stovku na 5,2 vteřiny. Jiný tu ale byl jen motor, zbytek pohonného ústrojí i podvozku zůstal standardní. I u AMG práci Porsche zjevně respektovali.

To nicméně nemuselo být všechno. Tuto variantu bylo možné vybavit také paketem AMG Technology a vznikl tak pravý vrchol německého sportovního luxusu - auto našlapané veškerou technickou i komfortní výbavou, jakou tou dobou šlo mít. Těchto aut vzniklo pouhých 12 a jedno je teď na prodej ve Francii u tamního Artcurialu ve vskutku úžasném stavu.

I když jde o vůz z roku 1995, má najeto jen 79 992 kilometrů a jen přes 2 500 km se dočkal velkého servisu. K zachovalému výchozímu stavu si tedy přidejme i doladěnou techniku, který z tohoto exempláře dělá vskutku nevídanou nabídku. Nakonec se podívejte, jak dobře vypadá zvenčí i zevnitř na fotkách ve vysokém rozlišení - najít na něm zřetelné projevy brzy 30letého stáří je skoro nemožné.

Je to skoro stroj času do 90. let, některá řešení jsou až úsměvně dobová. Mrkněte se třeba jen na ovládání sedadel a další ovladače poblíž - zběžně jsme napočítali 30 tlačítek pro řidiče a podobné množství pro spolujezdce na ploše vždy asi 10x20 centimetrů. Další desítky ovladačů se najdou v jiných částech vnitřku, to vše v prostředí plném kůže a dřeva.

Pochopitelně, něco takového nevyjde levně, Artcurial očekává prodej v probíhající aukci až za 180 tisíc Eur, tedy přes 4,5 milionu Kč. To je pořádná darda, ovšem kdo může říci, že jezdí jedním z pouhého tuctu existujících (a to se říká kdo ví jestli) aut, která se svého času mohla označovat za jeden z absolutních vrcholů světové produkce?

Mercedes 500 E je vzácný, verze E60 AMG supervzácná a varianta Limited s paketem AMG Technology mimořádně raritní. Přesně ta je ale k mání s necelými 80 tisíci km. LEvná ovšem nebude. Foto: Artcurial, tiskové materiály

