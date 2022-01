Webový projekt Clarksona, Hammonda a Maye nepřežije krizi, končí po ztrátě stovek milionů před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Amazon Prime Video

Byl pro nás vítaným zpestřením automobilového světa, který dal dohromady skutečně nadšenou a vstřícnou komunitu fandů do aut. Najít pro něj rozumný obchodní model se ale zjevně nepodařilo a se současnou redukcí inzerce už se nevypořádal.

Provozovat automobilové médium není v posledních letech procházka růžovou zahradou. Koronavirus a jeho následky omezily nakonec hlavně nabídku aut, ne až tak poptávku po nich, což logicky vedlo k omezením inzerce. Pokud se navíc do něčeho investuje, je to podpora elektrické mobility a jste-li na straně těch, kteří o tomto směřování mají své pochybnosti, mnoho popularity si u zadavatelů nezískáte.

Zvlášť pro některá automobilová média tak v současné době není situace jednoduchá a nemluvíme jen České republice, toto platí celosvětově. Čelit jí překvapivě nezvládla ani nejznámější trojice automobilových novinářů, a to Jeremy Clarkson, Richard Hammond a James May. Ti totiž ve spolupráci s producentem The Grand Tour Andy Wilmanem v roce 2016 založili web Drive Tribe, který měl být jakousi specifickou sociální sítí sdružující nadšence do všeho, co má kola.

Během uplynulých pěti let se web skutečně rozrostl a stal se zdrojem mnoha informací, ostatně i my jsme z nich čas od času čerpali. S tím je ale nyní konec. Jezza a spol. totiž oznámili, že Drive Tribe na konci tohoto měsíce skončí. Souběžně s tím se uzavírá i spřízněný web Food Tribe zaměřený na vaření, což byl Jamesův vysněný projekt, a taktéž i veškeré aplikace a byznys s nimi spojený. Duchovní odkaz pak má nést především Hammond, a to pomocí obvyklých sociálních sítí, zejména pak Youtube.

Trojice přímo přiznává, že „v důsledku globálního nedostatku čipů musí automobilová branže řešit velké množství výzev, jenž vedou k redukci marketingových rozpočtů. Pro byznys, jako je ten náš, jenž je závislý na reklamě, se tak dané prostředí stalo neskutečně náročným“. A jak dodává May, web Drive Tribe byl především obchodní záležitostí. Pokud ovšem nevydělával, nelze se trojici divit, že již dále nechtěla sahat do vlastní kapsy.

Drive Tribe byl podle dostupných informací ztrátový již od počátku, po dvou letech provozu totiž Clarkson a spol. byli v minusu o takřka 16 milionů dolarů (cca 344 milionů Kč). To je nemalá částka i s ohledem na jejich majetek. A byť se musíme divit, proč k věci přistoupili tak velikášsky, stalo se to a nikdo už to nevrátí - dluhová sekera se byla posledních letech jistě zaťata ještě hlouběji. Smutnému rozhodnutí tedy rozumíme, jakkoliv ho pochopitelně i litujeme. Nic podobného tu totiž nebylo a zřejmě ani nebude, komunita lidí sdružených okolo Drive Tribe nám byla obecně blízká.

Clarkson, Hammond a May nejsou spojeni jen s pořadem The Grand Tour, ale rovněž s webem Drive Tribe zaměřeným na automobilové nadšence. Ten nicméně stávající krizi nepřežije. Ilustrační foto: Amazon Prime Video

Zdroj: Drive Tribe

Petr Prokopec

