Youtuber zvládl najet s Teslou 2 575 km na jeden zátah, stačilo jí přidat „normální" motor

Elektromobily už dojezd trápit nemusí, překonat mohou dokonce i nejlepší dieselová auta. To ale jen v případě, že se samy dieselovými auty tak trochu stanou.

Když jsem včera tankoval rodinnou Kiu Cee'd, objevil se na palubním displeji zase po čase dojezd přes 700 kilometrů. To na první pohled nevypadá jako cokoli úchvatného, ostatně takový Lucid Air by na jedno nabití měl zvládnout dokonce 840 km. Skutečně se tak může zdát, že elektromobily za spalovacími auty nezaostávají. Faktem nicméně zůstává, že přes 700 km zvládnu s Kiou v létě i v zimě, a to klidně i za situace, kdy plynový pedál tlačím do podlahy. A jakmile navíc nádrž vyprázdním, mohu ji na každém rohu v řádu minut zase naplnit a pokračovat v jízdě.

Zmiňovaný Lucid nicméně reálně zvládá jen něco okolo 600 km. I to je pochopitelně nemalá porce, zvláště s ohledem na vůz, jenž má k dispozici nemalý výkon (946 koní, tedy sedminásobek korejského stáda). Nicméně počítat je třeba v tu chvíli s bateriemi o kapacitě 118 kWh, které jsou pořád ekvivalentem jen asi 30 litrů nafty. I když tedy zamíříte k dobíjecímu stojanu o maximálním výkonu 300 kW, kterých je jako šafránu, 80 procent maximální energie na zhruba 450 až 500 km doplníte až po 20 minutách. Na plnou kapacitu byste čekali déle, takto máte asi 24 litrů nafty doplněných za 20 minut, a to jen za naprosto ideálních podmínek... To skutečně není žádný zázrak.

Spalovací auty tedy stále zůstávají dalece nepřekonána. A potvrzuje to i youtuber Mikka z kanálu Warped Perception, který je majitelem Tesly Model S. Tu soustavně předělává, a to za účelem navýšení dojezdu. Nejprve proto její zadní zavazadelník vyplnil tryskovými motory, než je vyměnil za benzinový generátor. S ním se nicméně Mikka dostal na 9,8litrový průměr, a to přesto, že jednotka neroztáčí kola, nýbrž za optimálních konstantních otáček pouze produkuje energii. Není tak divu, že efektivita tohoto svérázného hybridního ústrojí youtubera zklamala.

Místo aby ovšem s provazem v ruce hledal nejbližší strom, přistoupil Mikka k další konverzi. Místo benzinového generátoru se tak dozadu nastěhoval dieselový. Kromě samotného agregátu si přitom youtuber veškeré komponenty vyrobil sám, smeknutí klobouku je tedy na místě. Vůz pak dle jeho předpokladů měl na jednu palivovou nádrž a dobité baterie zvládnout 2 413 km, což by z něj dělalo rekordmana bez ohledu na pohon. Zpáteční cestu z Prahy do Paříže byste tak mohli zvládnout bez tankování i dobíjení.

Aby si funkčnost nového ústrojí patřičně ověřil, vyrazil youtuber na trasu dlouhou 4 345 km, během které spotřeboval 291 litrů motorové nafty. Dostal se tak na 6,7litrový průměr, což je opravdu působivé, stejně jako nový akční rádius - na jednou nádrží a dobitými bateriemi totiž vůz zvládne přibližně 2 575 km. Něco takového většině lidí s přehledem stačí na měsíční ježdění. I když byste tedy ve finále měli strávit dobíjením i hodinu, rozhodně se taková konverze vyplatí.

Lze tedy Mikkovi dát palec nahoru a požádat jej, aby se vrhnul na velkosériovou výrobu? Na to je zatím ještě brzy. V prvé řadě je třeba poukázat na značně sníženou praktičnost, vůz totiž přišel o zadní zavazadelník, do nějž se nastěhoval onen dieselový generátor. K dispozici tak má pouze ten přední, který disponuje kapacitou 150 litrů - to na rodinnou dovolenou u moře stačit nebude. Kromě toho ovšem musíme zmínit ještě hluk motoru, který zezadu vychází.

I z těchto důvodů Mikka plánuje další krok, a to příchod Wankelu, který by rovněž fungoval jako generátor. Vůz by následně měl být ještě efektivnější, mnohem důležitější však je potlačení onoho hluku na minimum. Stále tu nicméně bude zastavěný zavazadelník, a tedy omezená praktičnost. Ač tedy v rámci dojezdu bylo dosaženo neskutečné porce, na oněch 6,7 l/100 km se s Kiou můžu s lehčí nohou dostat rovněž. Přitom ale stále poberu 528 až 1 642 litrů nákladu. A dojezd u takového auta skoro není téma, dotankování je otázkou minut prakticky kdekoli.

