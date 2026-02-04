Z dalšího elektrického experimentu VW se stává osina v zadnici. Rozpočet na svůj start přetáhl už o 20 miliard, elektrické verze stejně nikdo nechce
Z dalšího elektrického experimentu VW se stává osina v zadnici. Rozpočet na svůj start přetáhl už o 20 miliard, elektrické verze stejně nikdo nechce
před 10 hodinami | Petr Prokopec
Na nezájem si nemůže stěžovat, což zní povzbudivě, jenže to se nesmíte vrtat v detailech. Pak zjistíte, že jít o výrobce spalovacích aut, zájem bude jen větší. Značka je navíc 20 miliard v minusu, aniž by prodala jedno jediné auto už kvůli přetažení rozpočtu na novou továrnu.
Návrat automobilové značky Scout mezi živé neprobíhá zrovna podle představ Volkswagenu. Ten původně doufal, že SUV Traveler a pick-up Terra nabídne pouze s elektrickým pohonem. Jenže v průběhu vývoje Němci zjevně dospěli k názoru, že jen s ním by v Americe terno neudělali. Proto nakonec svolili k tomu, že klientela si oba vozy bude moci objednat ve verzi Harvester, u které se počítá s malým benzinovým motorem jakožto s generátorem energie. Pochopitelně ale doufali, že toto provedení bude v nabídce jen do počtu.
Jenže následně se ukázalo, že realita je přesně opačná. Po čistě bateriových variantách totiž sáhlo jen zhruba 20 procent zákazníků, jejichž podíl se dál snižuje - aktuálně chce spalovací motor už 85 procent všech zájemců. Kdyby tohle auto nebylo elektrické, nepřijde vůbec o nic.
Je navíc otázkou, co s už dosavadním poměrem provedou změny, ke kterým v USA v posledních měsících přistoupila Trumpova administrativa. Ta zrušila federální dotace na elektromobily, stejně jako zmírnila limity papírově spotřeby. Kdyby tedy Scout nyní oznámil, že na elektřinu kašle úplně, udělal by asi nejlépe podobně jako Porsche.
Náklady spojené s touto značkou totiž začínají až povážlivě narůstat. VW totiž podle německého Handelsblattu předpokládal, že do továrny v Blythewoodu v Jižní Karolíně investuje 2 miliardy dolarů, tedy zhruba 41,2 miliardy korun. Jenže aktuálně už je automobilka už na 3 miliardách neboli na 61,8 miliardám korun. A mluvčí to úplně nerozporuje - původně oznámená suma byla prý tou minimální sumou a s případným navýšením se počítalo.
To může být i bude pravda, nicméně narůst nákladů o 50 procent je přece na pováženou. Je navíc otázkou, co přesně za ním stojí, neboť VW jen upřesnil, že na dodatečných 300 milionů dolarů (6,2 . Kč) vyjde Supplier Park, který nebyl součástí původního projektu. V této sekci areálu se přitom budou vyrábět baterie, stejně jako mnohé originální příslušenství. Zasvěcena pak také bude individualizaci aut, přičemž Scout takto zaměstná dalších přibližně tisíc lidí.
Navzdory tomu všemu ale VW zatím nemá přidělené žádné nové vládní granty. A nejspíš by ani s žádnými neměl počítat, neboť okres Richland Country, kde se továrna nachází, loni dostal pokutu za problémy spojené s výstavbou, která mohla narušit místní mokřady. Kromě toho loni poslali značku Scout k soudu dealeři VW a Audi, neboť automobilka chce svá auta prodávat zákazníkům přímo. To je ale v Kalifornii či na Floridě porušením platné legislativy.
Jakmile bude továrna dokončena, měla by produkovat maximálně 200 tisíc aut ročně. Značka loni na podzim uvedla, že obdržela přes 130 tisíc rezervací, dnes jich má být 150 tisíc. To jistě není málo, pokud ale pouhých 22 tisíc z nich zmiňuje elektrickou verzi, s níž stojí a padají náklady, je to vůbec úspěch? Tady se spíš pro VW rýsuje další osina zadnici, pořád z těch samých, hlavně ideologických důvodů.
SUV Traveler a pick-up Terra nevypadají vůbec špatně, až s benzinovým motorem ale disponují dostačujícím dojezdem a odpadají u nich obavy z infrastruktury. Právě ty chce skoro každý, elektrické provedení, s nímž je spojena většina vývojových nákladů a výdajů spojených se startem výroby, naopak nechce skoro nikdo. Foto: Scout Motors
