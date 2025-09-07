Z „echt rakouského” vzhledu nového Audi si utahuje polovina internetu, sériová verze přesto nebude jiná
Petr ProkopecTohle auto neohromilo už vzhledem samotným, je nenápaditý a těžkopádný, což na tradice modelů TT a R8 zrovna nenavazuje. Ale podívejte se zejména na jeho příď pořádně, nepřipomíná vám někoho? Přesně po tomto se teď lidé vozí, automobilka přesto nehodlá uhnout.
Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek
Z „echt rakouského” vzhledu nového Audi si utahuje polovina internetu, sériová verze přesto nebude jiná
7.9.2025 | Petr Prokopec
Tohle auto neohromilo už vzhledem samotným, je nenápaditý a těžkopádný, což na tradice modelů TT a R8 zrovna nenavazuje. Ale podívejte se zejména na jeho příď pořádně, nepřipomíná vám někoho? Přesně po tomto se teď lidé vozí, automobilka přesto nehodlá uhnout.
Pokud si tento týden nad něčím nemůžeme ukroutit hlavu, je to v prvé řadě koncept nového sporťáku Audi. A není to žádný výstřel do prázdna, německá automobilka už chystá jeho produkční verzi, kterou chce navázat na ukončené modely TT a R8. Šéf čtyř kruhů Gernot Döllner přitom uvedl, že Němci jej chtějí dělat jako Číňané. Sériové provedení tak „dorazí po zhruba 30 měsících vývoje. Vyvinout přitom auto tak rychle, je pro nás poměrně revoluční,“ uvedl šéf Audi. Zároveň neopomněl dodat, že novinka v potěší hlavně nadšence.
„Cítíte, jak jste blízko silnice, slyšíte hluk od kol, je to vážně fantastické. Máme přímé řízení, které nabízí spoustu možností, a nechybí ani agilita,“ popsal Döllner dopředu produkční vůz, který z tohoto konceptu vzejde. Ten mu má vzhledově odpovídat z 87 procent (sic, to bylo sděleno kolegům z Motor1), což Audi nejspíš vnímá jako velké pozitivum. Jenže v těchto ohledech je skoro osamocené, velká čaśt světa se totiž nemůže rozhodnout, zda se má smát či plakat. Pokud totiž vůz něco připomíná, není to ikonická první generace TT z konce 90. let minulého století.
„Proč vidím Hitlerův knírek?“ ptá se jeden z uživatelů sociální Redditu. Další pak dodává, že „už se nemůže dočkat, až si koupí nové Audolf Hitler“. Jiný zmiňuje „rakouskou designovou školu“, čímž odkazuje na původ někdejšího říšského kancléře, zatímco ostatní lidé varují Poláky, že by se měli začít připravovat na novou invazi. Důvodem je pochopitelně prapodivné ztvárnění přídě, kde oproti současným rozměrným maskám Audi trůní cosi, co skutečně připomíná porost pod Hitlerovým nosem.
Za tímto designovým tahem navíc stojí technické řešení vozu, které je samo o sobě problematické. Concept C, stejně jako produkční verze, totiž sází pouze na elektrický pohon, jiný k dispozici nebude. A to mimo jiné kvůli snaze co nejvíc snížit náklady, neboť novinka bude používat tytéž komponenty, které jsou určeny novým generacím Porsche Boxster a Cayman. Zatímco ale Zuffenhausen hodlá nabídnout jak kupé, tak i roadster, v případě Audi lze počítat s jedinou karosářskou variantou.
V tomto kontextu můžeme odkázat na přiložené vizualizace Lucy Serafiniho. Concept C totiž přetavil do SUV, motorky, off-roadového kupé, tahače a motorového člunu. Zatímco ovšem SUV působí jako koncept Audi Q7, který Němci narýsovali někdy před 20 lety, tahač vypadá docela lákavě. A kdyby se nakonec automobilka věnovala pouze jemu a dodala mu smysluplný dieselový pohon, zjevně by takové Tesle Semi způsobilo neklidné spaní.
Ničeho jiného než elektrického kupé se ale zkrátka v roce 2027 nedočkáme. Tedy pokud Němci v mezičase nepřijdou k rozumu. Poučením pro ně by přitom mohl být náraz do zdi, který čeká Porsche s jeho bateriovou dvojicí, na jejíž premiéru má dojít příští rok. Na druhou stranu, signálů, že podivně stylizované elektromobily ani v nejmenším nejsou prodejní hity, tu za posledních pár let byla hromada. V Ingolstadtu ale nepochytili jediný, místo toho si dále jedou svou.
Jakmile se jednou podíváte na elektrický koncept čtyř kruhů s vědomím, že jeho čelní partie připomínají jeden nechvalně známý rakouský knírek, už takovou asociaci z hlavy nevymažete. Foto: Audi
Zdroj: Motor1, Autocar, LS Design@Instagram, Reddit
Bleskovky
- Mercedes začal odhalovat novou třídu C, devastace jednoho modelu za den mu zjevně nestačí
včera
- Řidič elektromobilu dostal pokutu za příliš hlučný výfuk, i to je v roce 2025 možné. Policista o tom odmítal diskutovat
7.9.2025
- Žádná AI: Reálně nabourané Bugatti Chiron na vrakovišti se hned tak nevidí, teď ho prodávají v aukci na díly
6.9.2025
Nové na MotoForum.cz
- Duo BMW v šampionátu WSBK 2026 je už kompletní včera 15:43
- Hegemonie bratrů Marquezových, vyhrál Alex před Marcem 7.9.2025
- Toprakův vítězný hattrick 7.9.2025
- Vítězem opět Manzi, Vostatek out 7.9.2025
- Moto2 vyhrál Holgado, Salač crash 7.9.2025
Nejčtenější články
- První test už to říká naplno: Tohle nové Audi je horší než jeho předchůdce
9.8.2025
- Někdo zavřel vzácné Lamborghini na 40 let do obýváku. Museli mu probourat cestu ven zdí, aby ho mohl prodat za 42 milionů
9.8.2025
- Další automobilka procitla ze zeleného opojení. Plány na elektrickou budoucnost zrušila, spalovací bestseller nezabije
9.8.2025
- Výrobce elektromobilů prodělává peníze tak moc a tak dlouho, že už to i na bohaté Araby může být příliš, aby ho dál drželi nad vodou
10.8.2025
- Muž skončil v poutech za to, že si „ukradl” své vlastní auto poté, co mu bylo ukradeno
10.8.2025
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva