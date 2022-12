Z garáže po dekádách stání vytáhli Škodu 1000 MB. Je v dokonale originálním stavu, může být vaše před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Silvia Kovacs, publikováno se souhlasem

Je to garážová královna svého druhu, ale ne v tom smyslu, že by dekády neujela ani metr a někdo ji jen v jednom kuse leštil. Dlouhá léta byla mírně používána, až pak skončila „v zajetí”, odkud byla letos vysvobozena. K mání je s úžasnou patinou.

Když přijde řeč na převratná díla českého či československého automobilismu, na tento stroj si vzpomene málokdo. Je už jednoduše příliš starý na to, aby jej tak většina lidí vnímala, přitom právě ten určil ráz místního automobilového vývoje na dekády dopředu. Škoda 1000 MB byla nejen jednou z mála komunistických škodovek, které šlo označit za vizuálně atraktivní, zlomový vůz to byl i po technické stránce.

„Embéčko” přišlo v roce 1964 s tehdy moderní koncepcí „vše vzadu”, která se toho času zdála být ideální z hlediska použitelnosti i konstrukční jednoduchosti. Později vyhrál jiný přístup, tehdy ale na taková auta sázeli všichni. A československé AZNP na ně vsadily do takové míry, že se od nich neodpoutaly na několik dekád. I když docházelo k dílčím modernizacím, jak pozdější Škoda 100, tak následující iterace Škod 105, 120 apod. byly stále jen evolucí stejné myšlenky. Když jste si v roce 1989 koupili tehdy vrcholnou Škodu 135 GL, byl to pořád jen vyladěný model 1000 MB s kořeny na přelomu 50. a 60. let.

Je to tedy pořádný kus místní automobilové historie, a tak s údivem musíme hledět na každý zajímavý exemplář, který se od konce výroby v roce 1969 dožil dnešních dnů. Obvykle píšeme o těch, které jsou dnes k mání skoro nejeté, popř. dokonale zrestaurované, vůz na fotkách níže je docela jiný případ. Jde o auto z rodiny současné prodávající, který jezdil, současně je ale v naprosto originálním stavu.

Tato Škoda 1000 MB ze samého konce produkce byla totiž od přelomu milénia zavřena v garáži a nikdy z ní nevyjela. Předtím na tom byla lépe, stále současný majitel ji vlastnil od roku 1984 a dalších téměř 20 let s ní jezdil, až se celkový počet najetých kilometrů zastavil na 84 702. Není to nic, na 53 let staré auto to ale rozhodně není moc. Co je podstatné, přes toto používání bylo s vozem zacházeno dostatečně citlivě na to, aby byl stále originální. A právě to je na něm cenné, zvlášť vzhledem k jeho dalšímu osudu.

Po zavření do garáže v ní zůstalo až do letoška, kdy bylo teprve vytaženo ven. A je to vážně kousek, podívejte se na něj nakonec sami. Na pár místech je lehce orezlý, jinak ale působí velmi dobře. A interiér je navzdory úplné originalitě snad i krásný. Je to zkrátka embéčko ve stavu, v jakém jsme jej mohli vídat na silnicích ještě pár dekád zpět jako normálně používaný vůz, dnes už se vám to nepoštěstí. Pokud se ale do těch časů chcete vrátit, přímo tento stroj je k mání se stále veškerými dobovými dokumenty.

Je to kousek prodaný původně v Maďarsku, takže jsou k němu i veškeré maďarské „papíry”, registrace, skutečně vše důležité. Dáma auto nabízející požaduje za rodinný klenot svého druhu 5 800 Eur, tedy asi 141 tisíc Kč. Pro leckoho to bude až příliš mnoho peněz na orezlou plechovku, pro jiné zajímavá možnost uzmout se tisícovky s jasnou historií a pozoruhodným originálním stavem, který je snad škoda měnit. V nějaké soukromé sbírce se tento kus automobilových dějin ČR a ČSSR bude vyjímat, jak je, stačí zakonzervovat.

Takto pěknou, dodnes originální a přesto dekády ježděnou Škodu 1000 MB už jsme dlouho neviděli. Za svůj stav vděčí i tomu, že posledních 20 let stála v garáži, odkud byla vysvobozena až letos. Foto: Silvia Kovacs, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.