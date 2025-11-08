První elektrický Rolls-Royce je už takový propadák, že na něj automobilka musela začít nabízet slevy
Petr MilerRolls-Roycy ve slevě? Kdo kdy o něčem takovém slyšel? Tento krok je zatím poslední kapkou do obrovského kýble zmaru, který s sebou elektrická auta táhnou. Hořce vtipné navíc je, že spousta lidí žije v tom, že tohle auto je úspěch. Není.
8.11.2025 | Petr Miler
Značky nabízející ultra luxusní zboží okolo sebe dokázaly vytvořit takovou auru, že nemusí využívat klasické reklamní kanály a už vůbec ne poskytovat slevy - kolikrát to naopak musíte být vy, kde se jim snaží zalíbit, aby mu prodaly, co chce. A platí to i ve světě aut, však viděli jste někdy v televizi reklamu na Ferrari? Anebo cestou okolo showroomu značky zahlédli na vystavených vozech nápisy typu: „-500 000 Kč!?”
Něco takového se nedělo a neděje. Tedy dokud se tyto automobilky nezačaly pokoušet prodávat elektromobily. Už jsme psali o tom, že se přesně do této situace dostalo Porsche se zpackaným Macanem, zavést ale zjevně můžeme jakýsi zákon vzlínajícího lejna, neboť tahle praktika nyní dorazila o patro výš. Vlastně možná i o dvě patra výš, neboť do slev na elektrická auta se pustil také Rolls-Royce.
Ten v roce 2023 vytáhl kontroverzní model Spectre a chvíli se zdálo, že to nebyl špatný nápad. Vůz se rychle vyšvihl na čelo prodejních tabulek a Rolls-Royce tento stav s chutí „roztleskával” i ve chvíli, kdy zájem začal vadnout. Teď už raději mlčí. Proč? Protože vůz si prožívá stejný příběh, který jako první poznalo Porsche - Spectre zaujal jako novum, první kupce neohromil, nové nezískal a jednoznačně trpí na přebytek nabídky nad poptávkou. Nejednou jsme psali o masivních poklesech prodejů a ještě masivnějších ztrátách hodnoty dříve prodaných aut.
Na tomto stavu se nic nezměnilo, podle údajů Data Force se odbyt vozu v Evropě meziročně letos propadá skoro o polovinu a v USA situace zjevně není lepší. Právě tam se totiž značka rozhodla přistoupit ke slevám, jak zjistili lidé z Cars Direct.
Ti se dostali k oběžníku pro dealery, podle nějž automobilka nově nabízí leasingový kredit, tedy slevu na takto pořízená auta ve výši 5 000 dolarů, asi 105 tisíc Kč. To při cenách Rollsů nezní jako bůhvíco, tím hůř to ale působí - pokud je automobilka schopna sebe, tento model i některé jeho kupce „urážet” takovými akčními nabídkami jako z Lidlu, je to projev velkého zoufalství. To už firma opravdu nemá lepší nápad, jak někoho oslovit, než slevit 100 tisíc? Je to skoro surreální.
V každém případě, pokud má i Rolls-Royce problémy s tím dostat elektromobily z showroomů, musíme se ptát: Kdo by je tedy měl prodávat s lehkostí? A jaký úspěch lze asi čekat od nových Jaguarů, které jiné než elektrické nebudou? Tohle všechno voní po pořádném průšvihu, kterému se zjevně nevyhne nikdo - ale nikdo -, kdo se rozhodl pustit zákazníky z hledáčku a nabízet to, co mu ideologie, politika nebo jiné netržní faktory kázaly. Litovat takových lidí nebudeme - už za aroganci, kterou směrem k nám léta za naši zcela věcnou a racionální skepsi projevovali, si víc než netečný postoj nezaslouží.
Rolls-Royce Spectre lidé přestávají kupovat a zastřít to nelze ničím. Nyní je zjevné, že problémy s odbytem jsou dramatické, když firma přistoupila k u ni nevídaným plošným slevám. Foto: Rolls-Royce
Zdroje: Cars Direct, Data Force
