První elektrický Rolls-Royce je už takový propadák, že na něj automobilka musela začít nabízet slevy

8.11.2025 | Petr Miler

Rolls-Roycy ve slevě? Kdo kdy o něčem takovém slyšel? Tento krok je zatím poslední kapkou do obrovského kýble zmaru, který s sebou elektrická auta táhnou. Hořce vtipné navíc je, že spousta lidí žije v tom, že tohle auto je úspěch. Není.

První elektrický Rolls-Royce je už takový propadák, že na něj automobilka musela začít nabízet slevy

8.11.2025 | Petr Miler

První elektrický Rolls-Royce je už takový propadák, že na něj automobilka musela začít nabízet slevy

Foto: Rolls-Royce

Rolls-Roycy ve slevě? Kdo kdy o něčem takovém slyšel? Tento krok je zatím poslední kapkou do obrovského kýble zmaru, který s sebou elektrická auta táhnou. Hořce vtipné navíc je, že spousta lidí žije v tom, že tohle auto je úspěch. Není.

Značky nabízející ultra luxusní zboží okolo sebe dokázaly vytvořit takovou auru, že nemusí využívat klasické reklamní kanály a už vůbec ne poskytovat slevy - kolikrát to naopak musíte být vy, kde se jim snaží zalíbit, aby mu prodaly, co chce. A platí to i ve světě aut, však viděli jste někdy v televizi reklamu na Ferrari? Anebo cestou okolo showroomu značky zahlédli na vystavených vozech nápisy typu: „-500 000 Kč!?”

Něco takového se nedělo a neděje. Tedy dokud se tyto automobilky nezačaly pokoušet prodávat elektromobily. Už jsme psali o tom, že se přesně do této situace dostalo Porsche se zpackaným Macanem, zavést ale zjevně můžeme jakýsi zákon vzlínajícího lejna, neboť tahle praktika nyní dorazila o patro výš. Vlastně možná i o dvě patra výš, neboť do slev na elektrická auta se pustil také Rolls-Royce.

Ten v roce 2023 vytáhl kontroverzní model Spectre a chvíli se zdálo, že to nebyl špatný nápad. Vůz se rychle vyšvihl na čelo prodejních tabulek a Rolls-Royce tento stav s chutí „roztleskával” i ve chvíli, kdy zájem začal vadnout. Teď už raději mlčí. Proč? Protože vůz si prožívá stejný příběh, který jako první poznalo Porsche - Spectre zaujal jako novum, první kupce neohromil, nové nezískal a jednoznačně trpí na přebytek nabídky nad poptávkou. Nejednou jsme psali o masivních poklesech prodejů a ještě masivnějších ztrátách hodnoty dříve prodaných aut.

Na tomto stavu se nic nezměnilo, podle údajů Data Force se odbyt vozu v Evropě meziročně letos propadá skoro o polovinu a v USA situace zjevně není lepší. Právě tam se totiž značka rozhodla přistoupit ke slevám, jak zjistili lidé z Cars Direct.

Ti se dostali k oběžníku pro dealery, podle nějž automobilka nově nabízí leasingový kredit, tedy slevu na takto pořízená auta ve výši 5 000 dolarů, asi 105 tisíc Kč. To při cenách Rollsů nezní jako bůhvíco, tím hůř to ale působí - pokud je automobilka schopna sebe, tento model i některé jeho kupce „urážet” takovými akčními nabídkami jako z Lidlu, je to projev velkého zoufalství. To už firma opravdu nemá lepší nápad, jak někoho oslovit, než slevit 100 tisíc? Je to skoro surreální.

V každém případě, pokud má i Rolls-Royce problémy s tím dostat elektromobily z showroomů, musíme se ptát: Kdo by je tedy měl prodávat s lehkostí? A jaký úspěch lze asi čekat od nových Jaguarů, které jiné než elektrické nebudou? Tohle všechno voní po pořádném průšvihu, kterému se zjevně nevyhne nikdo - ale nikdo -, kdo se rozhodl pustit zákazníky z hledáčku a nabízet to, co mu ideologie, politika nebo jiné netržní faktory kázaly. Litovat takových lidí nebudeme - už za aroganci, kterou směrem k nám léta za naši zcela věcnou a racionální skepsi projevovali, si víc než netečný postoj nezaslouží.


První elektrický Rolls-Royce je už takový propadák, že na něj automobilka musela začít nabízet slevy - 1 - Rolls-Royce Spectre Black Badge 2025 oficialni vyber 01První elektrický Rolls-Royce je už takový propadák, že na něj automobilka musela začít nabízet slevy - 2 - Rolls-Royce Spectre Black Badge 2025 oficialni vyber 02První elektrický Rolls-Royce je už takový propadák, že na něj automobilka musela začít nabízet slevy - 3 - Rolls-Royce Spectre Black Badge 2025 oficialni vyber 03První elektrický Rolls-Royce je už takový propadák, že na něj automobilka musela začít nabízet slevy - 4 - Rolls-Royce Spectre Black Badge 2025 oficialni vyber 04První elektrický Rolls-Royce je už takový propadák, že na něj automobilka musela začít nabízet slevy - 5 - Rolls-Royce Spectre Black Badge 2025 oficialni vyber 05První elektrický Rolls-Royce je už takový propadák, že na něj automobilka musela začít nabízet slevy - 6 - Rolls-Royce Spectre Black Badge 2025 oficialni vyber 06
Rolls-Royce Spectre lidé přestávají kupovat a zastřít to nelze ničím. Nyní je zjevné, že problémy s odbytem jsou dramatické, když firma přistoupila k u ni nevídaným plošným slevám. Foto: Rolls-Royce

Zdroje: Cars Direct, Data Force

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

