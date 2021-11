Z Tesly se brzy stane nejhodnotnější pojišťovna světa, i když reálně nepojišťuje nikomu nic před 3 hodinami | Petr Miler

Tržní kapitalizace Tesly se stává stále legračnější záležitostí, a tak se můžeme bavit tím, co také znamená. Jen za posledních pár dnů přibrala na hodnotě dvakrát více než má cenu celý koncern VW a pozoruhodný je i pohled na hodnotu jejího přeprodeje cizích pojištění.

Už loni v létě jsme detailně probírali, proč jsou akcie Tesly ryzí bublinou, která nevyhnutelně praskne. A ani tehdy to nebylo zdaleka poprvé, kdy si hodnota firmy na akciových trzích vysloužila podobný komentář. Současně jsme ale zmiňovali, že s ohledem na fakt, že jde o ryzí mánii, nelze odhadnout, kam až situace zajde a kdy dojde k mohutné korekci. Možné je v podstatě cokoli a bude to chtít významný vnější impuls, aby se situace poněkud „normalizovala”. A ten zatím nepřišel.

Na přelomu října a listopadu roku 2021 si tak můžeme říci, že mánie neskončila a v době psaní tohoto článku činí hodnota jedné akcie Tesly při předburzovním obchodování 1 155 dolarů, tedy více jak 25 500 Kč. To při celkovém počtu vydaných akcií dává společnosti hodnotu 1 143 467 507 490 dolarů, stručněji 1,14 bilionu USD. Jen za posledních 14 dnů se tak hodnota firmy zvýšila o 311 854 774 770 dolarů, tedy 311 miliard USD. Pro srovnání - celý koncern VW včetně Škody, která sama o sobě prodává více aut než Tesla, má aktuálně hodnotu 142,7 miliardy USD. Jinými slovy, Tesla za pár dnů nabrala na hodnotě více jak dvojnásobek hodnoty celého VW, aniž by se cokoli zvláštního stalo. V podstatě jen donedávna krachující Hertz si objednal 100 tisíc aut, která si u VW kupoval dekády a prodeje značky v Evropě byly nasvíceny poněkud matoucím světlem.

Asi není třeba říkat více, aby člověk pochopil, jaký nesmysl celá valuace Tesly je, dovolíme si ale připomenout jeden detail, který těmto číslům dává ještě trochu jiný rozměr. Podle analýzy firmy Morgan Stanley se na hodnotě Tesly ze 3,3 % podílí její pojišťovací byznys. Už v létě to dávalo nesmyslná čísla, při její dnešní, ještě ujetější hodnotě by to ale znamenalo, že jen pojišťovací aktivity Tesly mají hodnotu 38 miliard dolarů. A to znovu nabízí zajímavá srovnání.

Kdyby Tesla něco skutečně pojišťovala, klidně jen auta nebo aspoň auta všech svých klientů, možné je leccos, však pojišťovnictví je dobrý byznys. Ona ale nic takového nedělá, její aktivity na tomto poli znamenají pouhé přeprodávání pojistek State National Insurance Corporation, která následně zajišťuje krytí. A i tato služba je k dispozici pouze v Kalifornii. Troufneme si říci, že někteří velcí pojišťovací makléři v České republice zprostředkovávající pojištění čehokoli pro kohokoli spravují větší portfolio smluv. O tom, že by měli pod palcem firmu v hodnotě 840 miliard korun, což by z nich dělalo bezpečně nejbohatší Čechy, se jim jistě ani nezdá.

Připomeňme, že takové přeprodávání pojistek je relativně nízkomaržový byznys a i mateřská firmy State National Insurance Corporation, gigant Markel ovládající řadu dalších pojišťoven, má hodnotu 18 miliard dolarů. Pokud akcie Tesly budou růst dosavadním tempem ještě nějakou chvíli, stane se z Tesly i nejhodnotnější pojišťovna světa. Ani hodnota obrů jako Allianz a AXA se nepohybuje v řádech vyšších než desítky miliard dolarů a Tesla už teď téměř vyrovnává další obří pojišťovací korporaci, AIG.

Jsme nyní nepochybně svědky jakési elektrické bubliny, o které lze s jistotou říci jediné - splaskne. Na autech se prostě nevydělávají takové peníze, aby toto bylo ospravedlnitelné, tuplem pak na těch elektrických. Mánie kolem nich rozpoutaná, která v lidech zajímajících se o tuto problematiku pouze povrchně, vytváří dojem, že jde o superziskový byznys budoucnosti. Jenže k ničemu takovému se ani neschyluje. Ostatně absurdní je také hodnota Lucidu, což je možná schopná firma se zajímavým produktem, ale ve chvíli publikace tohoto článku má po předání prvních 30 aut tržní kapitalizaci 64,2 miliardy USD. Polovina VW? Celý Ford? Šest Renaultů? Ale ovšem, také bezmála dvacetina Tesly, takže je to vlastně podhodnocená firma...

Pokud se vezete na vlně této mánie připraveni stáhnout se v momentě, kdy většině lidí dojde, jaký nesmysl to je - nebo nastane úprk investorů z Wall Street z jiných, přímo nesouvisejících důvodů -, proč ne, může se to vyplatit. Pokud ale skutečně věříte tomu, že tohle všechno má solidní materiální základ, jde stěží o něco jiného než čekání na další naplnění „teorie většího blbce” (Greater Fool Theory), kdy někomu zůstanou akcie reálně méně hodnotné společnosti za nejvyšší cenu v rukou jako poslednímu. Někdo to prostě být musí...

Tesla může dělat auta jakkoli zajímavá, její aktuální hodnota ale nemá žádný reálný základ a je odsouzena k drtivému pádu, jakmile přijde adekvátně silný vnější impuls. Foto: Tesla

