Z Velké ceny Las Vegas Formule 1 se vyklubal hororový příběh, organizátoři už teď vytáčí fanoušky příštím ročníkem

Pokud to takhle organizátoři zamýšleli, jsou to géniové marketingu, spíše jim ale přálo štěstí. Tak proč jej rovnou nevyužít směrem k příštímu ročníku a nepodojit fanoušky předem, že?

V letošním kalendáři Formule 1 bychom stěží našli velkou cenu, k níž se upínalo více pozornosti. Největší humbuk se už nějaký ten pátek točili kolem návratu seriálu do Las Vegas, města hříchu, i když o obou klíčových titulech bylo rozhodnuto dávno před jejím konáním. Proč? Na to nakonec nejlépe odpověděla velká cena samotná.

Snad nikdy dříve jsem neslyšel tak často skloňovat i seriózní americká média nepříliš slušné slovo „shitshow”, které podle cambridžského výkladového slovníku označuje „situaci nebo událost, která je špatně zorganizovaná, nepříjemná a plná zmatků”. Lasvegaská grand prix tuto definici naplnila předem do puntíku, neboť její organizátoři - unikátně přímo majitelé marketingových práv k celé Formuli 1 - na poslední chvíli dali dohromady ohromnou, až kýčovitou show bez velkých ohledů k místním, turistům bez zájmu o Formuli 1 i samotnému městu.

Cirkus obtěžoval velkou část Las Vegas dlouhé týdny před konáním velké ceny dopravními uzavírkami, omezením přístupnosti či provozu místních atrakcí typu slavné fontány hotelu Bellagio. Kvůli přípravám trati bylo také pokáceno mnoho vzrostlých stromů a ceny hotelů a dalších služeb okolo doby konání závodu vyletěly do stratosféry, aby se těšně před víkendem hluboce propadly kvůli nižšímu než očekávanému zájmu. Navíc se zdálo, že Američané vůbec nejsou v centru zájmu pořadatelů, když tréninky, kvalifikace i hlavní závod byly naplánované na časy kolem půlnoci, aby Evropané mohli vše vidět v civilizovaném čase - východní pobřeží Ameriky se tedy mohlo koukat ve dvě, ve tři ráno, kdo si asi přivstal? A to ani nemluvíme o tom, že Las Vegas je v poušti, takže v listopadu mohly být na tomto místě v takovou dobu klidně čtyři nad nulou, kdy by ef-jedničky snad ani nebyly s to fungovat.

Už tehdy vycházely články o „shitshow” jeden za druhým, to nejhorší ale mělo teprve přijít. Už v čtvrtečních resp. pátečních trénincích se totiž odehrály věci, které z celé lasvegaské grand prix udělaly hotovou „American Horror Story” zralou na naházení sady ručníků přímo na trať.

Po měsících nafukování očekávání až k prasknutí skončil první trénink bez náhrady asi po devíti minutách konání, když uvolněný poklop kanálu zdevastoval Ferrari Carlose Sainze a obavy o zabezpečení trati odložily druhý trénink nejprve na druhou a později na půl třetí ráno místního času. Evropanům to mohlo být fuk, místním ani návštěvníkům ale ne - jednak muselo být skvělé, když se vám pořád docela hlučné ef-jedničky prohání kolem hotelu ve tři ráno, to je moc i na město, které nikdy nespí. Aby ale byla „shitshow” úplná, organizátoři až v půl druhé doslova vyhodili všechny čekající návštěvníky z tribun kvůli přetrvávajícím obavám z bezpečnosti. Druhý trénink se tedy konal bez diváků, kterým ani nebylo vráceno vstupné. A to ani nemluvíme o rozpoložení fanoušků Ferrari poté, co byl Carlos Sainz penalizován poklesem o 10 míst na startovním roštu kvůli výměně techniky, kterou mu způsobila nedobře připravená trať.

„Událost, která je špatně zorganizovaná, nepříjemná a plná zmatků” - lépe v tu chvíli situaci opravdu nešlo popsat. Lasvegaská velká cena začala s očekáváními na maximu a realitou na absolutním dně a zdálo se, že se z toho nevyhrabe. I hororové příběhy ale mívají dobré konce a tento nebyl výjimkou.

Vnímání celé události se naprosto změnilo, když neobvykle střižená trať za neobvyklých teplotních podmínek připravila jeden z nejzajímavějších závodů sezóny. Vyhrál sice opět Max Verstappen, jako nezřídka si to ale musel hodně zasloužit, o vítězství po několika peripetiích do posledních kol bojoval s Charlesem Leclercem a Sergiem Pérezem, kteří si nakonec připsali druhé a třetí místo. O spoustu akcí a zvratů ale nebyla nouze ani v hloubi pole, byla to skutečné velká cena plná událostí. Prima, ale co na to pořadatelé? Že by se přece jen omluvili za těžkosti, poděkovali za trpělivost a přízeň a slíbili „lepší příští”. Ani... no nechceme být vulgární. Ucítili magické vemeno plné zlaťáků v rukou, a tak hned znovu začali dojit.

Záhy po skončení letošního ročníku LVGP, jak se akci začalo říkat, tak začali nabízet vstupné na příští rok. Za kolik? To vám neřeknou, letošní vstupenky ale byly sakramentsky drahé, ještě dražší než třeba v Monaku. Třídenní vstupné bez záruky čehokoli (prostě jen můžete do prostoru dějiště) stálo 500 USD (11 200 Kč) za osobu a místa na tribuně začínala na 2 000 USD (skoro 45 tisíc Kč) per osoba. Příští ročník může být po letošní proměně podivné show ve strhující ještě dražší, konkrétní ceny si ale pořadatelé rozmyslí.

Zatím mohou fanoušci jen projevit zájem, a to tak, že složí 250 USD (5 600 Kč) jako projev vůle koupit si vstupenku ke stání nebo sezení a 1 000 USD (22 400 Kč), pokud stojí o vstupné se službami typu catering na místě. Dobře, proč ne, vtip je ale v tom, že zaplacení zálohy nezaručuje vůbec nic, jen přednostní místo v řadě v momentě, kdy se vstupenky začnou prodávat. Pokud zájem bude vyšší, než je počet míst, budou účastníci vylosováni. A ti, kteří vylosováni nebudou, nedostanou nic.

Chápete to správně, oněch 5 600 Kč resp. 22 400 Kč jsou nevratnou zálohou na nic, to je naprosto skandální. Samotnou zálohu bychom ještě pochopili, ale organizátoři by ji měli vrátit, pokud vám nakonec vstupenku neprodají. Ne, nevrátili vstupné ani těm, kteří v pátek viděli jen 9 minut ničeho, tak proč by vraceli zálohy nejvěrnějším zájemcům o příští ročník, že.

„Shitshow 2.0”? Něco takového se z LVGP 2024 rýsuje už dnes a není divu, že to fanoušky opět vytáčí. Inu, město hříchu zas jednou dostává své pověsti, v dobrém i zlém.

Las Vegas letos po mnoha peripetiích vidělo fantastický závod. A organizátoři toho hned využívají k tomu, aby fanoušky opět podojili v souvislosti s dalším ročníkem, i když ani směrem k tomu letošnímu zdaleka nemohou mít čisté svědomí. Foto: Red Bull Racing, tiskové materiály

