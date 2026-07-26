Za cenu lepší škodovky je k mání světově unikátní sporťák od Mercedesu-AMG ve stavu nového auta
Petr MilerJe to vskutku mimořádná nabídka, která potěší zejména ty, jež si oblíbili Mercedes ve formě, v jaké už není a možná ani nikdy nebude. A v tomto případě dává vůz najevo svou mimořádnost skutečně na první pohled, přesto není extrémně drahý.
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Za cenu lepší škodovky je k mání světově unikátní sporťák od Mercedesu-AMG ve stavu nového auta
včera | Petr Miler
Je to vskutku mimořádná nabídka, která potěší zejména ty, jež si oblíbili Mercedes ve formě, v jaké už není a možná ani nikdy nebude. A v tomto případě dává vůz najevo svou mimořádnost skutečně na první pohled, přesto není extrémně drahý.
Mercedesy nejsou auta pro každého a ještě méně to platí o jeho modelech s písmeny AMG ve jméně. Zatímco vozy ze standardní nabídky třícípé hvězdy se alespoň jako ojeté dostanou s cenou dříve nebo později až proklatě blízko k nule, o AMG to neplatí. Ne snad, že by každý stroj z dílen sportovní divize byl nutně sběratelskou raritou, jejich obecná výjimečnost z nich ale postupem času udělají ceněný stroj pokaždé. A tak si zkrátka drží cenu relativně vysoko.
To samé ještě více platí o strojích v jakkoli výjimečných provedeních - však se podívejte třeba na dvě dekádu staré modely Black Series, bez 3 milionů po kapsách se nedostanete ani k hodně ojetým CLK 63 AMG, které se nezdají být na odpis. Auto na fotkách níže není vyloženě levné, to bychom lhali, ale není zase tak nedostupné - koupíte ho za cenu lepší nové škodovky. Přesto je to světové unikátní AMG ve stavu, který hraničí s dokonalým.
Není tu žádné velké „ale”, jde o skutečný, originální a nebouraný Mercedes-AMG, dokonce není až tak starý - rok 2001 nebyl včera, ale 25 let zpátky není automobilový dávnověk. Jde ovšem o jeden z méně ceněných typu SLK 32 AMG a jeho unikátnost spočívá hlavně v barevném provedení.
To, co vidíte na fotkách, není fólie nebo dodatečná úprava, ale SLK generace R170 v laku Designo Electric Green s černým interiérem. Najdou si jiné verze SLK v této barvě, existuje ale prý jeden jediný SLK AMG, který byl v této verzi vyroben. A byť za jiných okolností bychom - kór v kombinaci s obecně usedlejšími Mercedesy - řekli, že bude chtít zvláštní vkus, aby se někdo do tohoto auta zakoukal, v tomto případě máme pocit, že SLK sekne. A činí jeho jinak ne až tak nápaditý vzhled dodnes svěžím.
Svůj podíl na tom má i mimořádný stav vozu. Za 25 let na světě najel pouhých 36 946 km s pravidelným servisem a vypadá zvenčí i zevnitř jako nový. Na jednu stranu tak s cenou 49 500 švýcarských franků, za které je nabízí švýcarský majitel a fanda do SLK, který podle svých slov vlastní těchto modelů hned několik, není vyloženě levný, je to asi 1,25 milionu korun. Ale v době, kdy na podobné peníze přijdou lepší verze Škody Superb 2,0 TDI? To nezajímavě nezní.
Však si představte, že máte světově unikátní sporťák od AMG, který pořád nebude ani pomalý. Prodávající říká, že pod jeho kapotou zůstává všech 354 koní z 3,2litrového, kompresorem přeplňovaného V6 (kde jsou ty časy), který auto kdysi vystřelil na stovku za 5,2 sekundy a snadno dosáhl elektronicky omezené rychlosti 250 km/h. To ani dnes opravdu neurazí. Takže... koupit?
Tohle AMG je svou barvou vážně svérázný stroj, nikdo jiný na světě nesáhl po zeleném 32 AMG s tímto interiérem. Vzhledem k tomu a jeho stavu není nijak extra nedostupný. Foto: Andreas Obrist, publikováno se souhlasem
Zdroj: MERCEDES-BENZ SLK 32 AMG Automatic@Autoscout24.ch
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