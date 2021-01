Za cenu Octavie 1,0 je k mání nejetý sportovní kombík ze zlatých časů BMW před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: ZM Automobile, publikováno se souhlasem

Muž ročník 1939 pro vás schoval auto, které lze považovat za jeden z vrcholů evoluce BMW. Není to ideální verze z hlediska nadšeného řidiče, o to hezčí a prakticky použitelnější ale je.

Jsou auta, která v nadšencích vytváří touhu je vlastnit bez ohledu na jejich věk. Jedním z takových vozů je BMW řady 3 generace E46, podle nás jeden z absolutních vrcholů evoluce mnichovské automobilky. Je to auto s velmi nadčasovým designem, které je technicky už tak moderní, aby v něm byla většina těch věcí, které v autě mít chceme a zároveň ne tak „moderní”, aby v něm už byly věci, které v něm už mít nechceme. Trojka E46 ještě neměla elektrické řízení, start stop a pokud měla mít s turbem, byl to diesel, který je bez přeplňování prakticky nepoužitelný.

Možná nejviditelnější na něm ale je, že jde o kvalitně postavený vůz z dob, kdy se BMW neucházelo o zákazníky Volkswagenu a jeho auta mohla podle toho stát. Pozná se to hlavně na provedení interiéru, vrzající levné plasty řada E46 ještě neznala. Bohužel, „é-čtyřicetšestky” nejsou už zrovna mladá auta. Naposledy ve velké míře sjížděla z výrobních linek v roce 2005 a dost velký počet z nich bude někde v okolí průměrného stáří aut na českých silnicích, které je aktuálně už nad 15 lety. „Zhuntovaných” kousků se tak najde dost, hezké výjimky ale existují a stroj, který vám ukážeme dnes je bezpečně nejzachovalejší E46 na současném trhu.

Není to zdaleka ideální verze z hlediska nadšeného řidiče - jde o variantu 320d s automatem. Je to ale jinak hezky naspecifikovaný kombík po faceliftu, vyrobený až v roce 2005, po prvním majiteli narozeném v roce 1939. Dodnes tak má najeto pouhých 14 400 km s pravidelným servisem. A je to skutečně vizuálně atraktivní, modře lakovaná edice Sport s interiérem v krémové kůži.

Stav vozu je prvotřídní, o minimálním počtu najetých kilometrů nemá smysl pochybovat - nevidíme nevidíme nic, co by prozrazovalo jeho roky či naznačovalo vyšší než udávaný nájezd. Pár E46 nám rukama v redakci prošlo a typické bolístky jako vysleplá světla, ohmataný volant či prosezené části sportovních sedaček, nic takového tady není ani zdaleka.

Zmíněný automat se potýká jen se 150 koňmi naftového čtyřválce, což vážně není žádná „rána”. Na druhou stranu ale jde o celkem svižnou a velmi úspornou variantu. Nakonec byla ve své době tou úplně nejprodávanější, takže ani dnes by neměla mít o zájemce nouzi.

Pochopitelně, takové E46 se neprodávají za sto tisíc, tento kousek může být váš za 19 999 Eur, tedy asi 525 tisíc korun. Není to málo, za takové peníze ale dnes koupíte leda základní Octavii s motorem 1,0 TSI a lepším lakem, což vedle skoro nové E46 nevypadá jako výhra. Ale posuďte sami, kdybyste měl zájem, auto stojí v německém Illertissenu.

BMW řady 3 E46 po faceliftu je dodnes vizuálně atraktivní auto, jeho design jako by nestárl. Najít dnes nepříliš jetý kousek v prodeji je zázrak, tento stojí v Německu s 14 400 km Foto: ZM Automobile, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler