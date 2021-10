Za cenu Superbu 1,5 je k mání sotva jetý superkombík s posledním motorem 6,2 V8 bez turba před 4 hodinami | Petr Miler

Pokud se vám příčí downsizing a se slzou oku vzpomínáte na časy, kdy jste si v Evropě mohli superrychlý kombík s opravdu objemným motorem bez přeplňování, nemusíte jen truchlit. Stačí si odpustit koupi skoro základního Superbu.

Nejsme z těch, kteří by žili jen ze vzpomínek na minulost, v některých případech ale nelze než parafrázovat heslo jednoho místního politického uskupení: Ano, líp už bylo. Často to bohužel platí i v případě aut, neboť stejně jako nám vývoj některé věci dal, jiné nám bohužel sebral. Jít o přirozený proces tlačený vědou či poptávkou, nezbude než se s tím smířit. Některé věci nám ale vzal vývoj vynucený často nedomyšlenými regulacemi a objemné motory patří mezi ně.

Kdo zažil jejich éru, ví, že nejsou vůbec takové, jak je někteří s gustem popisují. Nejde o žádné „užrané” ničitele planety, naopak, jde o motory velmi efektivní při tom, co mají dělat, tedy podávat vysoký výkon. Jakkoli v laboratorních testech zaměřených na spotřebu při plouživém stylu nemohou být nikdy tak úsporné jako větší turba, v reálném životě bývají efektivnější. A k tomu lépe zní, snáze se ovládají a mají tendenci být trvanlivější, neboť jsou konstrukčně jednodušší a pracují s nižšími tlaky a teplotami.

Na tomto hrobě můžeme plakat každý den, čas ale nevrátíme. Třeba u Mercedesu je poslední takový motor dnes už dávnou historií a auta z konce předminulé dekády se jako nová dávno koupit nedají. A nebo dají? Dnes vám ukážeme jedno, které k novému vozu nemá vůbec daleko a časovým stářím se stalo jen dostupnějším. A to o hodně.

U jednoho německého prodejce ojetin jsme objevili pozoruhodně Mercedes E63 AMG T-Modell, tedy vrcholný kombík třídy E z roku 2008. Možná ani nepůsobí tak staře, neboť jde podle nás o designově nejpovedenější Éčko vůbec, i kdyby vás ale svým vzhledem neokouzlovalo, technikou by mělo. Tento vůz totiž představuje vůbec poslední možnost koupit si nejlepší verzi třídy s motorem V8 bez jakéhokoli přeplňování a vzhledem k typickému využití aut tohoto segmentu je krajně neobvyklé, když jej někdo 13 let téměř jen parkuje v garáži.

S objemem přesně 6 208 cm3 trochu mate svým označením „63”, co je to ale oproti dnešku, když se stejně jmenují vozy s motorem 4,0 a oproti blížící se budoucnosti, kdy jej ponesou hybridní dvoulitry (sic). S výkonem 514 koní a točivým momentem 630 Nm sprintuje i s pohonem jen zadních kol na stovku za 4,6 sekundy za krásného zvukového doprovodu a rozjede se až na 250 km/h, pokud jej nezbavíte elektronického omezovače.

Tento konkrétní exemplář vypadá kvůli své barvě trochu jako taxík, sloužil ale jako všechno, jen ne to. Na tachometru má pouhých 33 200 km a z viditelných partií, zejména pak interiéru, nemá velký smysl o nájezdu pochybovat. Že není úplně nulový, je vlastně dobře, protože auto bylo díky tomu pravidelně servisováno a také díky tomu ztratilo naprosto většinu své ceny.

Je prodáváno jen jako zachovalá ojetina, ne víc, žádný relikt, žádá sběratelská cennost. Za cenu 33 890 euro, tedy asi 870 tisíc Kč (navíc s možností odpočtu DPH, pak jde o nějakých 731 tisíc Kč) možná nejde o absolutně levnou věc, ale podívejte se, co si za to dnes koupíte za nová auta. Od Škody dostanete leda Superb 1,5 TSI v lepší výbavě, vedle toho se tahle německá mašina s motorem jak z lokomotivy jeví jako velmi výhodná koupě. To ale zvažte sami, na každý pád jde o nabídku, která se nevídá.

Mercedes E63 T AMG S211 lze i dnes koupit jako sotva pořádně jeté aut, navíc za velmi přijatelnou cenu. Foto: MC CARS Marlon Caligiore, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

