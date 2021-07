Za cenu Superbu je k mání dodnes nejetý luxusní elegán s V12 ze zlatých časů BMW před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Bergwerff Automotive, publikováno se souhlasem

Je to auto, které vzhledem k současnému vývoji nebude v nabídce BMW nejspíše nikdy nahrazeno něčím srovnatelně elegantním a technicky vytříbeným. Vidět jej v prodeji s 14 tisíci najetými km je rarita.

Jezdit luxusním autem je jistě příjemné. Nabídne komfort, prostor a noblesu, které nemůže konkurovat sebelépe poskládaný vůz nižší třídy a platí to tím spíše, je-li jeho noblesa podtržena dvanáctiválcovým motorem. Právě takové vozy ale z nabídek automobilek mizí a i když byla situace lepší, nebylo mezi námi zase tolik lidí, kteří si podobné auto mohli dovolit jako nové. Chtělo to 4 i 5 milionů korun, to už dá za auto opravdu málokdo.

Naštěstí ale máme trh ojetých aut, kde se občas dají objevit hodně zajímavé věci. Jeden takový stroj dnes máme před sebou, BMW 750i generace E38, podle mnohých poslední krásná „sedma”, kterou bude už navždy provázet aura fantastického služebního vozu Jamese Bonda. Sehnat ji na trhu ojetin není zase takový problém, jenže zkuste se po nějakém pěkném kousku podívat - nejsou, dávno, většina nabízených aut má najeto statisíce kilometrů a z jejich stavu je patrné, že poslední majitel, který měl na jejich provoz, se vozu zbavil už dávno. Tento kus je ale z úplně jiného soudku.

Je z roku 1996 a má za sebou pouhých 14 525 km. I když by od takového auta člověk čekal dvaceti- i vícenásobek, tohle auto má vážně najeto jen necelých 15 tisíc kilometrů v rukou jednoho jediného majitele. A vypadá jako nové od předního nárazníku po zadní, všechno, co si můžeme prohlédnout na fotkách níže, je v pořádku, nakonec auto stále prodává oficiální dealer značky. Trochu volnější kůže na sedačkách má příčinu v tom, že BMW tehdy (a v 90tých letech to bylo obvyklé nejen u BMW, podívejte se třeba na dobová Porsche) prostě při čalounění dávalo kůži trochu víc prostoru. Na všech místech vypadá podobně.

Je to královská verze, někdejší nejsilnější, nejluxusnější a nejdražší vůz v nabídce BMW. Jeho motor je perla, atmosféricky plněný dvanáctiválec o objemu 5,4 litru, který pouští na zadní kola klus 326 pečlivě vyhřebelcovaných koní z toho nejlepšího německého chovu. Činí tak už při 5 000 ot./min, ostatně točivý moment 490 Nm vrcholí v 3 900 ot./min. Hmotnost vozu se tehdy i bezpečně vešla do dvou tun (dieselový trojkový kombík dnes váží skoro stejně), a tak nezajímavá není ani dynamika - stovka za 6,6 sekundy je pěkný čas, maximální rychlost 250 km/h obstarává jen omezovač.

Přesně tohle všechno si teď můžete koupit. Nejde o levné zboží, požadovaných 39 875 euro znamená něco málo přes 1 milion Kč. Na druhou stranu, za takové peníze dnes nekoupíte ani špičkový Superb a tady máte špičkové BMW, ve kterém ani slova „James Bond, jako James Bond” z úst Karla Gotta nebudou působit nepatřičně. Auto je prý připraveno tak, abyste v něm odjeli a nemuseli se alespoň chvíli o nic starat. Pokud vás to láká, stojí v nizozemském Gorinchemu.

Na takhle zachovalou sedmičku generace E38 už dávno v bazarech nenarazíte, natož ve své špičkové verzi. Teď je jedna na prodej - ne levně, ale toto je muzejní kus. Foto: Bergwerff Automotive, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

