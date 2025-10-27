Za cenu základní Octavie můžete mít víc a víc ceněný německý superkombík. Místo 115 koní jich dostanete 457
Mirek MazalNic proti Octavii, ale její níže posazené verze nejsou ničím, co by vyvolávalo touhu, přesto si za ně dnes Škoda nechá zaplatit královské peníze. Co takhle je vzít a koupit si za ně něco nikoli o třídu, ale o několik tříd výše? Co má navíc potenciál uchovat si většinu současné hodnoty i do budoucna.
Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek
Za cenu základní Octavie můžete mít víc a víc ceněný německý superkombík. Místo 115 koní jich dostanete 457
včera | Mirek Mazal
Nic proti Octavii, ale její níže posazené verze nejsou ničím, co by vyvolávalo touhu, přesto si za ně dnes Škoda nechá zaplatit královské peníze. Co takhle je vzít a koupit si za ně něco nikoli o třídu, ale o několik tříd výše? Co má navíc potenciál uchovat si většinu současné hodnoty i do budoucna.
Převážet rodinu nemusí být pouze nudná povinnost, stačí se na příchod potomstva náležitě připravit. Při troše odvahy ani není nezbytné prohrabovat se pouze nabídkami Octavií Combi, a to ani při nutnosti držet se rozpočtu zhruba 650 tisíc Kč, na kterých dnes stále nejuniverzálnější Škody jako nová auta startují. Pochopitelně je třeba se smířit s nějakými léty na krku a kilometry a tachometru, v takové chvíli se vám ale otevírají docela jiné možnosti cestování s plným kufrem.
Jednou z takových se zdá být jeden horkokrevný Mercedes, jehož jméno si v posledních letech vypůjčil jeden čtyřválcový nesmysl. Jde o model C 63 AMG generace W204, který v tomto konkrétním případě na jednu stranu vznikl už v roce 2008, přesto do dnešního dne najel jen přijatelných 166 tisíc kilometrů. Někomu to může připadat i tak jako vada na kráse, ale podívejte se, co výměnou za jisté ústupky dostanete.
Jedná se o verzi C63 AMG T, tedy kombík ještě s plnotučným 6,2litrovým osmiválcem o výkonu 457 koní. Však si to jen představte - dnes, kdy motor o zdvihovém objemu přes 6 litrů nemá skoro nic, s takovým monstrem pod kapotou „přiskáčete” v docela kompaktním kombíku, který se i vedle oné Octavie bude jevit jako kapesní raketa. A nepůjde tu jen o dělání dojmu.
Dynamika navzdory 17 rokům stáří není marná, auto zrychluje z 0 na 100 km/h za 4,6 sekundy, s AMG Driver's Package dosahuje maximální rychlosti 280 km/h. Dobré zprávy pokračují lustrací historie nevykazující žádné nehody nebo neplánované návštěvy servisu, přičemž ta poslední plánovaná se odehrála teprve 2 tisíce km zpátky. Třída C W204 je navíc považována za stále ještě robustní Mercedes, teoreticky by tak mohla vydržet sloužit ještě dlouho bez velkých potíží a prodávající o tomto autě říká, že je ve velmi dobrém stavu. A popravdě řečeno, na zmíněnou kilometráž tak vypadá, některá Céčka této generace s podobným nájezdem vypadají citelně hůř.
Láká i výbava zvolená prvním majitelem, nechybí tu nic podstatného. Nenápadnou barevnou kombinace černého laku s černými koly osvěžuje aspoň béžová kůže uvnitř. Tónovaná skla dodávají šmrnc a samozřejmě poslouží jako argument pro koupi, však přece nenecháte na děti zbytečně svítit slunce.
Nejpřesvědčivějším důvodem minimálně přemýšlet nad touto alternativou je ale cena a její další potenciální vývoj. Prodejce z německé Brehny za vůz žádá snadno akceptovatelných 23 990 Eur, v českých korunách je to ani ne 585 tisíc Kč. To je docela málo, je to ještě citelně míň, než na kolik vás dnes stojí vyjde základní 115koňová Octavie Combi 1,5 TSI prakticky bez výbavy, na tu už potřebujete 640 tisíc. Tento 457koňový superkombík Mercedesu je vedle ní přinejmenším lákavější alternativa, co říkáte? Navíc je to poslední Céčko s víc jak šestilitrovým motorem bez turba, při solidní péči a nepříliš intenzivním ježdění jej i za pár let můžete prodat za podobné peníze, za jaké ho dnes koupíte. To se vám se 115koňovou Octavií opravdu nestane...
Dosud spolehlivý Mercedes-Benz C63 AMG T vyjde na něco přes půl milionu Kč, a je tak dostupnou alternativou třeba i k nové Octavii Combi. Technicky je to ovšem docela jiný kalibr, který ve výsledku může být díky uchování hodnoty levnější i provozně. Foto: Autosalon Brehna, publikováno se souhlasem
Zdroj: Autosalon Brehna@Mobile.de
Bleskovky
- Toyota už sepsala parte současné Supře. Skončí brzy, nic jiného místo ní nenabídne
včera
- Poslední svolávací akce konečně provalila počet skutečně prodaných Tesel Cybertruck
26.10.2025
- Tohle video ze Severní smyčky Nürburgringu říká o novém BMW M5 vše. A hezká podívaná to není
24.10.2025
Nejčtenější články
- Německé automobilové firmy začínají padat jako kostky domina. A pokud nekrachují, propouští ve velkém
28.9.2025
- Toto jsou nejspolehlivější verze Volkswagenu Golf vůbec. Narazíte na ně už jen v bazarech, stojí překvapivě málo
28.9.2025
- Ceny kdysi nejrychlejšího luxusního sedanu světa spadly legračně nízko, auto schopné vozit rodinu hodně přes 300 km/h nestojí víc než lepší Škoda
28.9.2025
- VW musel zasáhnout v reakci na nezájem o své elektrické modely, z nastalé situace viní všechny, jen ne sám sebe
28.9.2025
- Po fiasku Porsche je pěknou teorií, že se ze spalovacích aut stanou libůstky jen pro bohaté, ale nedopadne to tak, nemůže
29.9.2025
Živá témata na fóru
- Toyota GT 86 / Subaru BRZ 10.27. 19:29 - Snowman000
- Dříve M135i, nyní ///M2 10.27. 12:11 - Vrooom
- Fiat a vše kolem nich 10.27. 10:36 - pavproch
- Onboard videa 10.26. 19:15 - brnenska.odchytova
- Policejni Passaty, Superby a neoznacena merici vozidla #2 10.26. 17:40 - řidičBOB
- S větrem ve vlasech.... 10.26. 13:40 - pavproch
- Servisní manuál a další literatura na Corvette C5 10.25. 20:46 - Jenyk
- IT poradna 10.25. 17:25 - pavproch