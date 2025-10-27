Za cenu základní Octavie můžete mít víc a víc ceněný německý superkombík. Místo 115 koní jich dostanete 457

včera | Mirek Mazal

Foto: Autosalon Brehna, publikováno se souhlasem

Převážet rodinu nemusí být pouze nudná povinnost, stačí se na příchod potomstva náležitě připravit. Při troše odvahy ani není nezbytné prohrabovat se pouze nabídkami Octavií Combi, a to ani při nutnosti držet se rozpočtu zhruba 650 tisíc Kč, na kterých dnes stále nejuniverzálnější Škody jako nová auta startují. Pochopitelně je třeba se smířit s nějakými léty na krku a kilometry a tachometru, v takové chvíli se vám ale otevírají docela jiné možnosti cestování s plným kufrem.

Jednou z takových se zdá být jeden horkokrevný Mercedes, jehož jméno si v posledních letech vypůjčil jeden čtyřválcový nesmysl. Jde o model C 63 AMG generace W204, který v tomto konkrétním případě na jednu stranu vznikl už v roce 2008, přesto do dnešního dne najel jen přijatelných 166 tisíc kilometrů. Někomu to může připadat i tak jako vada na kráse, ale podívejte se, co výměnou za jisté ústupky dostanete.

Jedná se o verzi C63 AMG T, tedy kombík ještě s plnotučným 6,2litrovým osmiválcem o výkonu 457 koní. Však si to jen představte - dnes, kdy motor o zdvihovém objemu přes 6 litrů nemá skoro nic, s takovým monstrem pod kapotou „přiskáčete” v docela kompaktním kombíku, který se i vedle oné Octavie bude jevit jako kapesní raketa. A nepůjde tu jen o dělání dojmu.

Dynamika navzdory 17 rokům stáří není marná, auto zrychluje z 0 na 100 km/h za 4,6 sekundy, s AMG Driver's Package dosahuje maximální rychlosti 280 km/h. Dobré zprávy pokračují lustrací historie nevykazující žádné nehody nebo neplánované návštěvy servisu, přičemž ta poslední plánovaná se odehrála teprve 2 tisíce km zpátky. Třída C W204 je navíc považována za stále ještě robustní Mercedes, teoreticky by tak mohla vydržet sloužit ještě dlouho bez velkých potíží a prodávající o tomto autě říká, že je ve velmi dobrém stavu. A popravdě řečeno, na zmíněnou kilometráž tak vypadá, některá Céčka této generace s podobným nájezdem vypadají citelně hůř.

Láká i výbava zvolená prvním majitelem, nechybí tu nic podstatného. Nenápadnou barevnou kombinace černého laku s černými koly osvěžuje aspoň béžová kůže uvnitř. Tónovaná skla dodávají šmrnc a samozřejmě poslouží jako argument pro koupi, však přece nenecháte na děti zbytečně svítit slunce.

Nejpřesvědčivějším důvodem minimálně přemýšlet nad touto alternativou je ale cena a její další potenciální vývoj. Prodejce z německé Brehny za vůz žádá snadno akceptovatelných 23 990 Eur, v českých korunách je to ani ne 585 tisíc Kč. To je docela málo, je to ještě citelně míň, než na kolik vás dnes stojí vyjde základní 115koňová Octavie Combi 1,5 TSI prakticky bez výbavy, na tu už potřebujete 640 tisíc. Tento 457koňový superkombík Mercedesu je vedle ní přinejmenším lákavější alternativa, co říkáte? Navíc je to poslední Céčko s víc jak šestilitrovým motorem bez turba, při solidní péči a nepříliš intenzivním ježdění jej i za pár let můžete prodat za podobné peníze, za jaké ho dnes koupíte. To se vám se 115koňovou Octavií opravdu nestane...


Dosud spolehlivý Mercedes-Benz C63 AMG T vyjde na něco přes půl milionu Kč, a je tak dostupnou alternativou třeba i k nové Octavii Combi. Technicky je to ovšem docela jiný kalibr, který ve výsledku může být díky uchování hodnoty levnější i provozně. Foto: Autosalon Brehna, publikováno se souhlasem

Zdroj: Autosalon Brehna@Mobile.de

Mirek Mazal

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

