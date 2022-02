Za cenu základní Octavie si můžete koupit vzácný velký kombík BMW s motorem V8 a manuálem před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Procar Autodienste, publikováno se souhlasem

Některá auta stojící v bazarech působí docela obyčejně, ve skutečnosti jde ale o velké rarity. A tento stroj patří mezi ně. V Evropě dnes najdete v prodeji jeden jediný, je málo jetý a po prvním majiteli. Přesto nestojí víc než nová Octavie 1,0.

Přemýšlíte nad pořízením kombíku, který nebude moc drahý a přesto vás jako řidiče nebude nudit? Máte-li peníze tak na Octavii, ale tu nechcete, protože ji má každý a v jakkoli zajímavější verzi stojí snadno milion, máme pro vás tip, který v rozumném stavu a té správné specifikaci mezi ojetinami objevuje velmi, velmi zřídka.

Je to BMW 550i Touring E61 s manuální převodovkou a žádoucím paketem M. To znamená osm válců, atmosférické plnění, sportovní ladění a tři pedály pod nohama, což je u BMW z posledních let, kdy něco takového vůbec bylo možné koupit, skutečně nevídaná kombinace. Už osmiválcových pětek je docela málo, kombíků ještě méně a manuálů jako šafránu. Tenhle exemplář navíc vypadá, že je v mimořádně dobrém stavu, navíc má tu správnou historii - je po prvním majiteli a na tachometru svítí jen 87 306 ujetých kilometrů.

Je k mání v německém Erlangenu a jedinou pihou na kráse je, že prodávající - firma - jej kvůli tvrdým novým německým pravidlům pro prodej koncovým zákazníkům prodá jen jiné firmě. Pokud ale tuhle možnost máte, otevírá se před vámi opravdu velmi výjimečná možnost koupě vzácného vozu, který byl vždy pravidelně servisován v autorizovaném servisu. Spotřeba oleje je prý nulová, neexistuje prý ani žádný jiný technický problém. A na pohled vypadá vůz opravdu hezky, třebaže 16 let na hrbu nezapře.

Výbava vozu je bohatá, v podstatě není věc, kterou byste tu mohli reálně postrádat, a to i pokud u svého auta vyžadujete elektrická křesla s vyhříváním vpředu i vzadu. Je tu dokonce i palubní systém s televizní funkcí, takovou věc si do auta vždy kupovala jen hrstka lidí jako jeden z posledních rozmarů. Tohle auto je opravdu vůz, který by vám leckdo mohl závidět, navíc vzhledem ke své vzácnosti není nesmyslně drahý.

Někteří majitelé žádají za své „manuální” 550i s tříprostorovou karoserií více, tento kus má cenu 22 900 eur, tedy asi 555 tisíc korun. Není to málo peněz, nekoupíte za ně ale víc než základní Octavii 1,0 Active s pár příplatky. Samozřejmě, údržba bude náročnější než u oné Fabie, ale troufneme si říci, že v tomto případě za to stojí, je to výjimečné auto mnoha couly.

Tahle „pětka” stojí jako základní Octavie, ale má skoro třikrát tolik válců, mimo jiné. Je to opravdu velká vzácnost, navíc v zachovalém stavu s malým nájezdem a jediným dosavadním majitelem. Foto: Procar Autodienste, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

