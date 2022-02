Za extrémní ceny ojetin může i jev známý z akciových trhů, 7 let let staré auto se prodalo dráž než nové před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Honda

Ceny ojetých aut vystřelily do až nesmyslných výšin a hlavním hybatelem je pochopitelně vztah mezi nabídkou a poptávkou. Jeho konkrétní efekty ale fascinujícím způsobem umocňuje mechanismus, který byste v tomto světě nečekali - algoritmické obchodování.

Pohled na současné ceny ojetých aut musí racionálního člověka nutně přivést k pláči. Nedostupnost nových vozů a jejich rostoucí ceny přivedly na trh ojetin bezprecedentní množství zájemců, kteří ceny požadované za použité zboží šroubují neskutečně vysoko. Tak vysoko, až to popírá smysl koupě ojetého vozu.

Místo, kde šlo dříve udělat skvělý obchod, se tak rázem stává místem, kde spíše uděláte obchod mizerný. My vám pravidelně ukazujeme ojeté vozy, které se z toho standardu alespoň nějak vymykají, jinak je ale situace právě taková. Okamžitá dostupnost a zažitá představa „ojetý=výhodný” mnoha lidem zastřela mysl do takové míry, že s ochotou skáčou po jedné špatné koupi za druhou.

Asistoval jsem v poslední době výběru několika vozů, mimo jiné Škody Fabia. Kupující byl přesvědčen, že nová auta nejsou a škodovky jsou drahé, což možná obecně platí, ale v konkrétních případech tomu tak být nemusí. Zcela tedy ignoroval prodej nových vozů a v bazaru vybral auto, které se mi od pohledu zdálo na několikaleté stáří tak nesmyslně drahé, že jsem jej přivedl zpět k myšlence poptat se na nové. U dealera jsme pak se slušnou slevou dali dohromady specifikaci, kdy v podobě nového auta dostal úplně nové auto ze skladu jen nepatrně dráž. I takový je současný stav.

Základní mechanismus jeho vzniku jsme si popsali a klíčovým hybatelem stále jsou lidé a jejich obchodování za pomoci pocitů, ne informovaných rozhodnutí. Efekty tohoto mechanismu ale na dnešním trhu umocňuje věc, která by napadla snad jen zatvrzelé ajťáky žijící v tom, že algoritmus lépe než oni určí, kdy mají chuť na kávu.

Magazín The Verge informuje o tom, že i v případě obchodů s ojetými auty, minimálně v případě aukcí, má stále větší moc nad trhem tzv. algoritmické obchodování. Je to fenomén známý hlavně z akciových burz, kde majitele mění zcela nespecifické produkty na základě tisíce vstupů, které určují, co a za kolik koupit či prodat. Musí to být nesmírně pokročilé mechanismy, kterými u nás proslul třeba prezidentský kandidát Karel Janeček, ale vzhledem k tomu, že akcie Applu je pořád to samé, si to dokážeme představit.

Tyto mechanismy mají mj. na svědomí to, s jakou intenzitou se na trhu projevují některé vstupy. Pokud například Amazon zveřejní nad očekávání dobré výsledky, je logické, že cena akcií poroste, že se ale u takového gigantu zvýší i po uzavření běžného obchodování v řádu sekund o více jak 10 procent (což se nedávno skutečně stalo a znamenalo to největší tak rychlé zvýšení tržní kapitalizace společnosti v historii) je dáno tím, že na přirozené vstupy najednou reaguje nespočet „robotů” ovládajících ohromný kapitál. Dříve by reakce tak rychlá a tak intenzivní nebyla, tady robot přebíjí robota v řádu milisekund, aby co nejlevněji koupil a později dráže prodal, až se potenciál změny ceny dokonale vyčerpá.

Přesně to se dnes děje na trhu s ojetými auty. Americký obchodník Carvana zjistil, že kupovat auta „lidsky” a na základě fyzického kontaktu s nimi je tak drahé (a stejně ne neomylné), že výhodnější je nechat v aukcích obchodovat algoritmy, které si samy vytáhnou veřejně dostupné informace o historii auta, o cenách takového zboží na trhu a pochopitelně se přizpůsobí nabídkám ostatních. Tak se může stát, že pokud chcete koupit auto v online aukci, ve skutečnosti se nepřebíjíte s lidmi, ale s jinými „roboty”, kteří mají dost pravděpodobně lepší informace o stavu vozu i situaci na trhu než vy. A cenu ženou tak vysoko, jak to jen jde, protože čím méně stojí zajištění samotného obchodu (algoritmus naprogramujete a koupí klidně milion aut bez dalších nákladů, živého obchodníka musíte platit neustále), tím menší marže si obchodník může dovolit snést.

The Verge informuje o až absurdním případu, kdy Carvana koupila tímto mechanismem 7 let starou Hondu Jazz s minimálním nájezdem za 20 905 dolarů - o 90 dolarů a 20 centů dráž, než kolik stála jako nová. Někdo to považuje za přešlap systému, Carvana ale věří tomu, že auto přes tak drahý nákup se slušnou marží ještě prodá. Protože situace na trhu je taková, jaká je.

Jestli firma uspěje, nevíme, i její přístup je ale součástí důvodů, pro které dnes ceny ojetin rostou tak vysoko. Algoritmické obchodování tlačí ceny na samou hranici únosnosti - stejně jako „robot” nemusí vydělat 10 procent na jedné investici do 1 000 akcií onoho Applu, protože mu stačí vydělat promile na 100 000 tisících bleskových obchodů s jednou akcií, stačí mu zobchodovat 10 aut s nízkou marží místo lidského obchodování jednoho auta s vyšší. V případě specifického fyzického zboží, kterým ojeté auto z podstaty je, bychom se ovšem báli toho, že protřelí lidé začnou těmito systémy dříve nebo později manipulovat a obracet jejich schopnosti proti nim. U akcií to jde těžko, nemají žádné zvláštní vlastnosti, u ojetin, z nichž je naopak každá jiná, docela snadno.

Sedm let stará Honda Jazz dražší než nová? Poděkujte i algoritmickému obchodování, tlačí ceny ojetin na samou hranici únosnosti. Foto: Honda

Zdroj: The Verge

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.