Za jediný den shořelo ve Francii a v Turecku 20 Tesel, z naprosté většiny z nich nezbylo vůbec nic

Je to pozoruhodná bilance připomínající přinejmenším to, že jakmile jednou elektrické auto chytne, zabránit jeho úplnému zničení požárem je přes rychlý zásah hasičů prakticky nemožné. Když se pak víc takových vozů nachází vedle sebe, následky jsou hrozivé.

Požáry elektrických aut jsou v poslední době stále častějším tématem s tím, jak těchto vozů na silnicích postupně přibývá. Dlouhodobě se k této věci snažíme zaujímat maximálně férový postoj - na jednu stranu je faktem, že požárů elektromobilů je z celkového počtu požárů aut v absolutní rovině málo už kvůli jejich okrajovému zastoupení v celé flotile aut. Stejně tak je třeba říci, že jsou méně četné vzhledem k počtu registrovaných vozů.

Pokud ale vezmeme v potaz věk aut, pravděpodobnost vzniku požáru se v závislosti na typu pohonu podle pojišťoven příliš neliší, ze spalovacích vozů nejčastěji hoří staré automobily po špatné opravě, nehodě, zanedbané údržbě apod., takové elektromobily dnes téměř neexistují. Stejně tak je třeba říci, že když už začne hořet elektrické auto a vzplane jeho baterie, je s tím pořádná fuška a zapotřebí jsou desítky tisíc litrů vody. Vůz přesto obvykle není možné uhasit a následně je třeba na jeho ohořelé torzo dohlížet, před složitostí těchto zásahů ostatně hasiči varují už roky. Když se to pak sejde, může z toho být pořádné „rošambo”.

Ukazují to události, které nezávisle na sobě nedávno odehrály ve Francii a v Turecku. Ve stejný den, dokonce téměř ve stejný čas v obou zemích při dvou charakterově zcela odlišných incidentech shořelo hned 20 vozů značky Tesla, které byly pochopitelně elektrické. A když říkáme shořelo, myslíme shořelo. Zejména ze 14 aut ve Francii nezbylo podle záběrů prakticky vůbec nic, jen ohořelé části karoserie a kol. Turecká šestka na tom byla aspoň z menší části lépe, čtyři vozy jsou ale též znetvořené za hranicí rozeznatelnosti.

Co se stalo? To je zatím předmětem vyšetřování, souběh takových událostí ale zakládá podezření, zda nejde o něco podobného tomu, co se nedávno odehrálo v Německu ve Frankfurtu. Tam aktivisté (sic!) zapálili 10 odstavených Tesel kvůli tomu, že podle nich představují hrozbu pro planetu. Že měly být elektromobily podle těch samých lidí spásou, pro dnešek raději nechme stranou. Ostatně nic nenasvědčuje tomu, že by šlo o obdobný incident - jednak se k němu nikdo takto nepřihlásil a zejména turecký požár už svou povahou téměř stoprocentně vylučuje cizí zavinění, přinejmenším úmyslné.

Šestka nových Tesel tam totiž vzplála při přepravě na návěsu tahače. Je nanejvýš nepravděpodobné, že by někdo zapaloval auta tak, že zaútočí na jedoucí kamion, je to zbytečné. Podle řidiče najednou začal jeden z vozů na návěsu během jízdy hořet, a tak zastavil, snažil se jej sám uhasit hasicím přístrojem, ale bylo to jako krmit Otesánka kávovou lžičkou, nemohlo to vyjít. Zavolal tedy hasiče, když ale přijeli požár už zasáhl celý náklad a několika jednotkám trvalo hodinu, než oheň dostali pod kontrolu. Jak jsme již zmínili, příčina je neznámá, vyšetřovacími verzemi jsou ale výrobní defekt, poškození při nakládání nebo problém se samotným tahačem, ten by ale vozy takto asi nezapálil.

Ještě hrozivější bilanci má požár, který začal téměř ve stejný moment v noci ze čtvrtka na pátek u francouzského Chambéry v oficiálním prodejním a servisním místě Tesly. Není jasné, zda zaparkované vozy byly jen nové nebo šlo i o použitá auta klientů servisu, ani v tomto případě ale neexistují vodítka nasvědčující žhářství. Stoprocentně vyloučeno v tuto chvíli není nic, byť záběry z bezpečnostních kamer podle policie neukazují na cizí zavinění. Jak můžete nicméně vidět na přiložených záběrech z rána, požár byl totálně zničující a ze 14 vedle sebe zaparkovaných vozů nezbylo vůbec nic.

Jsou to jistě nešťastné události, znovu ale připomínají, jak obtížné je vypořádat se s požáry elektrických aut bez extrémních následků - 20 aut téměř na prach při dvou incidentech, to se (vzhledem k tomu, že nestála v uzavřených prostorách) hned tak nevidí. A pokud vznikly spontánně u dlouho stojících aut, je to znovu velmi neobvyklé. Spalovací auta obvykle chytnou za jízdy nebo krátce po ní, baterie se už podle dřívějších zkušeností může „splašit” skoro kdykoli. Podívejte se sami na více níže, více informaci přinese zřejmě až další vyšetřování.

