Za toto donedávna obyčejné auto za statisíce dnes lidé ochotně platí miliony. Tento majitel s ním přesto najel půl milionu km
Petr MilerKdyž nějaké auto začne stoupat na ceně, jeho majitelé jej obvykle začnou „sušit", protože to je jediná cesta, jak na něm něco trhnout. Pak se ale najdou i takoví, kteří si s ním dál jezdí pro všechny ty důvody, pro které na ceně roste. A užijí si jich do posledního doušku.
Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek
včera | Petr Miler
Když Honda v roce 1999 představila roadster S2000, automobilový svět byl na nohou. Nejen z designu, který stále dokáže zaujmout, ale hlavně z jeho motoru. Pod dlouhou kapotu se nastěhoval dvoulitrový atmosférický plněný čtyřválec vybavený variabilním časováním ventilů VTEC. Do šesti tisíc otáček se motor choval vcelku poklidně, s přepnutím na ostřejší vačku ale přišlo malé motorové peklo, které trvalo dalších 3 200 otáček.
Jednotka s kódovým označením F20C nezaujala jen svou točivostí a s ní korespondujícím zvukem, ale také výkonem. Na většině trhů (mimo jiné i na tom našem) ze dvou litrů dával 240 koní výkonu a 208 Nm točivého momentu, což je na „atmosféru” něco mimořádného dodnes. Pro srovnání, Ferrari 360 Modena, které dorazilo ve stejném roce 1999, mělo „pouze“ 111 koní na litr - Honda jich měla 120.
Jistě lze namítnout, že i před dvaceti lety bylo možné dosáhnout vyšších litrových výkonů, nešlo to ale bez přeplňování anebo docela jiné ceny. Honda se obešla bez turba i kompresoru a vše zabalila do hávu dostupného roadsteru. Ten s 240 koňmi přenášenými šestistupňovým manuálem na zadní nápravu zvládal zrychlit z klidu na stovku za 6,2 sekundy, maximálně se pak rozjel na 241 km/h bez ohledu na polohu střechy.
V této formě Honda S2000 vydržela v prodeji do roku 2004, na domácím trhu japonská automobilka díky vyššímu kompresnímu poměru 11,7:1 dokonce vyšroubovala výkon na 250 koní. Poté ovšem přišel facelift a jistý ústup ze slávy. Dvoulitrová pohonná jednotka byla totiž nahrazena 2,2litrovou, o světové prvenství v případě litrového výkonu tak značka přišla. Neznamená to ovšem, že by s modernizací šlápla úplně vedle.
Objemnější agregát si sice zachoval stejný nominální výkon, 240 koní ale nově bylo dostupných již od 7 800 otáček místo předchozích 8 300, pásmo použitelných otáček pak bylo širší. Kromě toho na 220 Nm narostl točivý moment, zároveň však byly sníženy maximální otáčky motoru na 8 200. A aby toho nebylo málo, pak ona japonská verze nově produkovala nižší výkon. Na jízdní dynamiku to ale vliv nemělo, navíc vzrostla efektivita pohonné jednotky i její spolehlivost.
S rokem 2009 Honda výrobu roadsteru ukončila bez nástupce, čímž se oklikou dostáváme k podstatě tohoto článku. Dobová výjimečnost, neexistence nástupce a vůbec vše, co automobilový svět stihlo během poslední dekády a půl, udělalo u S2000 ikonu, jakou v době svého prodeje coby nového vozu nebyla. Nikdy to nebylo tuctové auto, to jistě ne, ale mohli jste jej mít a nemuseli. A většina lidí nakonec volila z jiných alternativ. Dnes je S2000 ve středu terče, a to přibližně ze tří důvodů - jejímu motoru, jejímu motoru a jejímu motoru.
Jak moc obyčejnou nabídkou S2000 byla, ukazují nejlépe jeho americké ceny z konce produkce. V roce 2008 ani odlehčená špičková verze Club Racer nestála víc než 36 935 dolarů. Dnešním kursem je to asi 800 tisíc Kč, jenže dolar v roce 2008 zdaleka nestál tolik, a tak to tehdy na české koruny vycházelo přibližně na 660 tisíc, z finančního pohledu šlo o docela obyčejné auto už tehdy na úrovni lepší Octavie. Nyní se ale v aukcích prodává za miliony. S malými nájezdy snadno za 2 až 3.
Že je Honda S2000 výjimečným vozem a na ceně bude jen stoupat, jsme zmiňovali mnohokrát, ani my jsme ale netušili, že už tak brzy po jejím „prodejním skonu” budou lidé ochotni za ni dávat o stovky procent víc než za nové vozy, i když nestály jen v garáži. Tento vývoj ale má za následek jednu nepříjemnou věc - s těmito auty lidé nejezdí, ač by často chtěli, Hondy S2000 raději „suší” kvůli finančnímu prospěchu. Dá se to chápat, o to větší čest ale patří těm, kteří na to kašlou a jezdí.
Přesně to lze říci o autě na fotkách níže, který patří jednomu nizozemskému majiteli. A ten s ním jezdil snad den co den, protože s autem rok výroby 2002 stačil najet 500 tisíc kilometrů. Skutečně půl milionu, půl mega, půl míče, říkejte tomu jakkoli. Na Passat z roku 2002 čajíček, ale na tuhle Hondu? Extrém mezi extrémy. A až teď auto prodává.
Chce za něj 17 500 Eur, tedy ne zase tak malých 430 tisíc Kč, snadno to ale může být o milion dva míň než v momentě, kdy by auto zavřel do garáže. A auto mimochodem vypadá na takový nájezd velmi slušně a majitel říká, že technicky je pořád naprosto fit a jde o pojízdnou ukázku odolnosti japonských strojů všeho druhu. Asi bychom si jeho auto ani tak nekoupili, ale možná není špatná představa pořízení některého z těch sotva jetých strojů v aukcích za možná šílené 2 miliony. Však když s nimi pak můžete ujet nějakých 490 tisíc km? To by mohl být slušný automobilový... „zbytek života”.
Přeberte si to, jak chcete, buď jak buď i tento prodej připomíná, jak výjimečným vozem Honda S2000 byla. A dnes je jím jen víc - smutně nikoli proto, že by jej už nešlo vyrobit, různými regulacemi je nepřímo prakticky zakázáno jej vyrobit. Kolik takových věcí na čtyřech kolech už existuje? Přibývají každým dnem...
Honda S2000 CR nebyla v době svého prodeje coby nového vozu ničím až tak zvláštním, koupit ji šlo za statisíce. Dnes za ni lidé platí i víc než 2 miliony korun, pokud moc nejezdila, proto s ní také spousta majitelů nejezdí. Tento byl a je výjimkou, auto na fotkách najelo přes půl milionu km a stojí pod 500 tisíc Kč. Foto: Fabian, publikováno se souhlasem
Zdroj: Honda 2002 Grijs@Marktplaats
Bleskovky
- Ve srovnání všech současných BMW M si to na letišti rozdaly hybridy se spalováky, výsledek je naprosto jednoznačný
27.3.2026
- „Bugatti pro chudé“ pokračuje v krasojízdě, v souboji si podalo skoro závodní speciál na značkách
26.3.2026
- VW unikly fotky hotového nového Pola a... Fajn, ale co takové auto řeší?
25.3.2026
Nejnovější články
- Ferrari si nechalo patentovat motor V12, jaký svět ještě neviděl, je to hodně svérázná spása
před 5 hodinami
- K mání je jedno z pouhých tří kdy vyrobených moderních čtyřdveřových Bugatti, tohle nikdy pořádně nevyjelo
před 6 hodinami
- Nadšenec projel s Teslou čtyřikrát stejnou trasu různě rychle, aby ukázal vliv na dojezd. Je brutální, a to ani nejel českým dálničním limitem
před 8 hodinami
- Kdysi hotové, ale automobilkou zaříznuté BMW M3 E46 kombi se po 25 letech dočkalo sériové výroby. A můžete si ho normálně koupit
před 9 hodinami
- Někdo to říct musel: Na současnou Formuli 1 se nedá dívat. A dříve nebo později to pochopí každý
před 11 hodinami
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva