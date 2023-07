Zabavená a prodaná jachta ruského oligarchy dál trápí úřady, nový majitel z Googlu si ji nemůže převzít včera | Petr Prokopec

/ Foto: Oceanco, tiskové materiály

Již déle než rok stojí 82metrová jachta v přístavu ostrovního státu. Ten doufal, že si jejím prodejem vylepší rozpočet, nakonec si jím ale jen přidělal další starosti. Jachta se stala středobodem další právní bitvy.

Před necelým měsícem se zdálo, že sankce zaměřené proti ruským oligarchům skutečně k něčemu vedou. Ostrovní stát Antigua a Barbuda totiž prodal jachtu Alfa Nero, která podle všeho měla patřit Andreji Gurievovi, majiteli společnosti PhosAgro vyrábějící hnojiva. Jejím novým majitelem se pak stal Eric Schmidt, bývalý šéf Googlu, který za 82metrovou loď zaplatil 67,6 milionu dolarů, tedy zhruba 1,5 miliardy korun. Tím si ostrovní stát přišel na nemalé peníze, po odečtení nákladů totiž do jeho kasy přistál ekvivalent 4 procent hrubého domácího produktu.

Radovat se nicméně mohl i Schmidt, neboť jachta postavená společností Oceanco měla dle střízlivých odhadů hodnotu přinejmenším 81 milionů dolarů (1,76 mld. Kč), při těch velkorysejších pak dokonce 115 mil. USD (2,5 mld. Kč). Jakkoli bylo jasné, že po více než ročním stání v přístavu bude potřeba alespoň nějaká investice. Ostrovní stát totiž hradil pouze minimální údržbu, byť i ty vycházely na nějakých 100 tisíc dolarů (2,17 mil. Kč) měsíčně. Peníze totiž musela brát i posádka.

Konec dobrý, všechno dobré? Ne až tak docela, sága Alfy Nero totiž pokračuje dál a jachta zůstává na svém místě. Guriev soustavně tvrdí, že není majitelem jachty. A fakt, že na ní velmi často pobýval, vysvětluje jen pravidelným pronájmem. Protože se nicméně do oné půlky června nikdo jiný k vlastnictví nepřihlásil, vláda souostroví oznámila, že dojde na nucený prodej. Původně pak za jachtu požadovala oněch 81 mil. USD, nakonec však došlo na snížení ceny na zmíněnou úroveň.

Poté, co Schmidt učinil vítěznou nabídku, se předpokládalo, že jachta opusti Antiguu a Barbudu během několika málo dnů. Jenže v přístavu stojí dodnes a ještě nějaký ten pátek se z něj nepohne. K vlastnictví Alfy Nero se totiž přihlásila Gurievova dcera. Ta na sankčním listu není, což znamená, že - pokud by jí jachta opravdu patřila - ostrovní stát neměl právo ji zabavit, natož pak prodat. Loď se tak ocitla v jakémsi právním vakuu, z něhož se místní vláda chce dostat co nejrychleji, a to ve prospěch Schmidta.

Žádost Gurievovy dcery stát považuje za „zbytečný a pošetilý“ spor. Politici jsou proto připraveni „dát kupci záruku, že jakákoli odpovědnost leží na Antigue a Barbudě“, protože „vláda je stoprocentně zavázána k tomu dotáhnout prodej Alfy Nero do konce“. S ohledem na výši peněz, které mají zamířit do státní kasy, nejsou taková slova vůbec překvapivá. Faktem ale je, že výsledek sporu je v rukou soudu, který může věc vidět jinak.

Na další vývoj jsme tedy opravdu zvědavi. Již nyní je nicméně jisté, že ve světě nekonečného množství prostředníků a daňových rájů není nic takové, jak se může na první pohled zdát. Své o tom ostatně ví taková britská vláda, která již déle než rok zkouší prokázat, že Gurievovi patří Witanhurst, druhá největší soukromá rezidence v zemi po Buckinghamském paláci. Mluvčí oligarchy však uvedl, že psaná je na svěřenský fond s vlastní právní subjektivitou, nikoli kontroverzního podnikatele.

Komu patří Alfa Nero? To bude nyní znovu otázka pro právníky. Ostrovní stát Antigua a Barbuda ji už v aukci prodal bývalému šéfovi Googlu Ericu Schmidtovi, nově se však k vlastnictví přihlásila Gurievova dcera. Foto: Oceanco, tiskové materiály

Zdroj: Auto Evolution

Petr Prokopec

