Zábavní park ve stylu Rychle a zběsile se blíží dokončení, nechá vás až ve 116 km/h driftovat ve slavných filmových autech
Petr ProkopecSamotná filmová série se (tedy údajně) blíží do svého finále, od Rychle a zběsile ale pokoj hned tak mít nebudeme. Universal Studios chtějí celou franšízu ždímat i dál, jen trochu jinak. A tak přímo v Hollywodu letos otevřou novou atrakci.
Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek
Zábavní park ve stylu Rychle a zběsile se blíží dokončení, nechá vás až ve 116 km/h driftovat ve slavných filmových autech
před 5 hodinami | Petr Prokopec
Samotná filmová série se (tedy údajně) blíží do svého finále, od Rychle a zběsile ale pokoj hned tak mít nebudeme. Universal Studios chtějí celou franšízu ždímat i dál, jen trochu jinak. A tak přímo v Hollywodu letos otevřou novou atrakci.
Letos uplynou už tři roky od premiéry desátého Rychle a zběsile. Studio Universal plánovalo, že na něj navazující finále celé ságy dorazí do kin s dvouletým zpožděním, jenže snímek Fast X nakonec v kinech utržil „jen“ 715 milionů dolarů, tedy nejméně od pátého dílu. Jenže ten debutoval v roce 2011, kdy se platilo mnohem nižší vstupné. Projevovat se totiž začala jistá únava materiálu, pročež kritici i diváci pěli chválu pouze na Jasona Momou jakožto nového záporáka. Oproti tomu hlavního protagonisty Vina Diesela a jeho soustavných řečí o rodině už měl kdeko plné zuby.
Universal proto dlouho zvažoval, zda nakonec finále vůbec odklepne. Jenže dolarová vábnička je obvykle neodolatelná. A jakkoli desítka nebodovala tak jako především sedmička a osmička, sága studiu stále jen na příjmech z kin vydělala 7,5 miliardy USD. Universal navíc už v roce 2006 po premiéře třetího dílu začal zvažovat, že by se Rychle a zběsile stalo součástí jeho tematických zábavních parků. K tomu nakonec skutečně došlo, přičemž atrakci zvanou Supercharged si mohou vyzkoušet návštěvníci Universal Studios v Hollywoodu i na Floridě.
V červenci 2023, tedy už po premiéře desítky, bylo navíc oznámeno, že právě v Hollywoodu se začala stavět nová horská dráha, a to v rychlém a zběsilém duchu. Samotná konstrukce byla zhotovena o pouhý rok později, ovšem teprve loni studio zveřejnilo bližší podrobnosti. Dozvěděli jsme se tak, že dráha je dlouhá 1 200 metrů a vagóny na ní dosáhnou rychlosti až 116 km/h. Navíc by měly mít podobu aut z franšízy, jak potvrdil koncept prvního z nich vymodelovaný jako Dodge Charger R/T z roku 1970, se kterým jezdil Dominic Toretto.
Letos pak dorazily dodatečné informace, Dodge tak bude doplněn Toyotou Supra a Nissanem Skyline, které řídil Brian O'Conner. A navíc dorazí ještě Hanova Mazda RX-7 z trojky. Každý vůz pobere čtyři návštěvníky, které pak nesveze pouze v přímém směru - centrální ukotvení vagónů totiž umožňuje jejich rotaci o 360 stupňů, a to pochopitelně i za jízdy. Odtud tedy pochází driftovací název atrakce, kterou si veřejnost bude moci užít od letošního léta. Na Floridě se pak teprve začalo stavět, tamní dráha ovšem přihodí 52metrový výstup.
Studio Universal dále tento rok potvrdilo, že 11. díl je pořád v plánu a ponese oficiální název Fast Forever. Skutečně by pak měl být poslední, pročež se má dějově vrátit ke kořenům, aby se kolečko uzavřelo. Vrátit se pak dokonce má i Brian O'Conner, a to přesto, že herec Paul Walker při natáčení sedmého dílu naneštěstí zemřel. Tehdy ho však filmaři zvládli vrátit do děje s pomocí jeho bratrů a CGI. Dá se tedy předpokládat, že na podobný postup dojde i nanovo. Co se ale bude dít poté, je nyní skutečně ve hvězdách.
Takto má zábavní park vypadat po svém dokončení. Grafika: Universal Studios, tiskové materiály
Přípravy jsou ale už hodně daleko, jak ukazují i hotová auta specifické horské dráhy. Vše má být uvedeno v provoz ještě letos přímo v Hollywoodu, níže můžete vidět i aktuální stav příprav. Foto: Universal Studios, tiskové materiály
Fast & Furious Hollywood Drift testing with drifting at Universal Studios Hollywood pic.twitter.com/0W2YjQplZl— FIVE FIRES (@thecalibae) March 4, 2026
Zdroj: Universal Studios
Bleskovky
- Ferrari poprvé ukázalo i zvenčí svůj nový model, o kterém předem ví, že ho skoro nikdo nechce
včera
- Mercedes ukázal další auto, které nebude kupovat skoro nikdo, už jeho interiér jde proti všem
7.3.2026
- Ironie osudu: Íránského vůdce pomohl zabít systém, kterým státy samy šmírují řidiče a potírají své odpůrce
4.3.2026
Nové na MotoForum.cz
- Honda XL750 Transalp E-Clutch je Motocyklem roku 2026 09:40
- Grand Prix Kataru je v ohrožení včera 10:00
- Za Thajsko v Moto2 pouze poloviční body 7.3.2026
- Marc Márquez nominován na cenu Laureus pro světového sportovce roku 2026 3.3.2026
- Závod Moto2 v Buriramu: Těžké havárie a Lunettovo zranění 3.3.2026
Nejnovější články
- Anti elektromobil: Muž si koupil tohle auto a sotva s ním vyjel, pak ho prodal o 1 milion Kč dráž
před hodinou
- Majiteli pár let starého BMW se do světla dostala voda, jeho oprava ukázala jednu z velkých absurdit moderních aut
před 4 hodinami
- Šéf Fordu po totálním fiasku vytáhl „novou elektrickou strategii”. Pořád nechápe, že si vystačí s „žádnou elektrickou strategií”
před 5 hodinami
- Zábavní park ve stylu Rychle a zběsile se blíží dokončení, nechá vás až ve 116 km/h driftovat ve slavných filmových autech
před 7 hodinami
- Manažeři už dvou automobilek říkají, že plug-in hybridy jsou „fejk” a „to nejhorší”. Najednou...
před 8 hodinami
Živá témata na fóru
- Řidiči, co to mají v ruce... 03.09. 18:37 - řidičBOB
- Rychlodotazy 03.09. 18:33 - pavproch
- Politický koutek 03.09. 18:32 - řidičBOB
- Benzina paliva 03.09. 16:10 - řidičBOB
- Výběrové RZ - kdo má lepší úlovek? 03.09. 13:47 - pavproch
- whitelist & blacklist 03.09. 12:24 - pavproch
- Fiat a vše kolem nich 03.09. 06:30 - pavproch
- Policejní kontroly a měření 03.08. 20:41 - Snowman000