Záběry ukazují, že Jaguar po pár letech skutečně vykupuje zpět a posílá do šrotu tisíce kusů svého elektrického propadáku

Jak ekologické tohle asi může být? Problémy s požáry a vůbec reputací těchto aut se ukázaly být pro Brity tak neřešitelnými, že raději přistoupili ke stažení aut z oběhu a jejich zničení. Děje se to nepřekvapivě i v Evropě.

Je to jedna z těch zpráv, na něž někteří bez rozmyslu reagují s tím, že jsou zcela falešné, záměrně manipulativní či jde přinejmenším o mylnou interpretaci dokumentace docela jiného dění. Protože přece tak skvělá věc, jako jsou elektrická auta, nemůže být s něčím takovým spojena, a informace o takovém dění se do oběhu dostávají pouze některým z výše zmíněných způsobů. Jenže ona je zcela pravdivá a oficiální, jen doplněná o záběry toho, co se dnes reálně odehrává.

Už loni v listopadu jsme vás ostatně informovali, že Jaguar po sérii požárů a neúspěšné řadě svolávacích akcí rozhodl o tom, že svůj první elektrický model raději vykoupí od zákazníků zpět a sešrotuje ho. Dodnes o tom najdete zprávu v dokumentech americké NHTSA, ve kterých sama automobilka jasně praví, že „jako poslední nápravu vykoupí zpátky vozidla od dotčených zákazníků”.

Nejde o všechna auta, ale jen část produkce, vzhledem k tisícům prodaných aut tohoto typu za rok byl ale nešlo ani tehdy oznámený výkup 2 760 vozů jen v USA označit za drobnost. V tu chvíli jsme měli informace jen o dění v Americe, to samé se ale zjevně odehrává po celém světě. Níže přiložené záběry, které si mezi sebou sdílí fandové elektrických aut na eVNewt, kteří rozhodně nebudou šířit fiktivní negativní informace na jejich konto, ukazují nespočet už vykoupených i-Paců připravených k sešrotování v britském Poolu. Byli jsme v kontaktu přímo s provozovatelem adekvátních kanálů na X nebo Threds a potvrdil, že jde opravdu o vozy vykoupené od zákazníků v rámci tohoto bizarního kroku ve Velké Británii.

Pokud automobilka sáhne po takovém postupu, je zjevné, že je naprosto bezradná. Je to to poslední, co uděláte - musíte v podstatě zrušit dávno realizovaný obchod a na svá bedra vzít všechny náklady z toho plynoucí, takže místo zisku několikrát proděláte. Proč byste něco takového a tak drahého vůbec měli sami a aktivně dělat? Protože víte o ještě větším a dražším problému, který byste museli řešit, kdybyste k tomuto kroku nepřistoupili. Jaguar tedy musí být přinejmenším přesvědčen o tom, že jeho i-Pacy by hořely dál a automobilce tak způsobily více škod a větší šrámy na image než tato potupná „šrotovačka”.

Uzavírá se tak jeden opravdu velmi tragický příběh tohoto modelu, který přitom začal tak slibně. I-Pace v roce 2019 získal v tehdejší elektrické euforii tolik titulů auta roku, že snad nikdo neví zpaměti, kolik jich vlastně bylo - evropský, světový neb třeba i německý titul měl v kapse. Mělo to být krásné a luxusní auto s novým technickým pojetím, prodejní hit, vůz, který změní pravidla hry. Nic z toho se ale nejenže nestalo, stal se naprostý opak.

Prodejně I-Pace platil za propadák a na nespočet jeho titulů se zapomnělo ve stínu problémů s jeho provozem. Zejména o jeho požárech byla řeč nepříjemně často, vůz byl stižen nejméně pěti velkými svolávacími akcemi kvůli selhání baterie, až Jaguar přistoupil ke zmíněnému kroku. Rostoucí počet aut nyní smutně končí na vrakovištích a ve šrotu - klidně ve stavu sotva jetých vozů bez jediných zřejmých problémů. To je ekologie par excellence.

Good old JLR. Only company that could build an eV that isn’t reliable (or any more so than the fossil crap they make) or that they can recall and fix.



Instead these Jaguar iPace at my local car scrap yard, Charles Trent-recalled, refunded and now to be recycled.



Are the... pic.twitter.com/YdSPiJUJgg