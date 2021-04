Zachovalá poslední Škoda s motorem V6 je dnes nenápadný rychlík za pěkné peníze včera | Petr Miler

/ Foto: Gehlert-Nutzfahrzeuge, publikováno se souhlasem

Neprodalo se jich málo, ale protože jejich výroba skončila před šesti léty a verze před faceliftem dokonce před osmi, najít málo opotřebovaný kus je velmi obtížné. V Německu ale jeden pěkný stojí.

Nedávno vám předestřeli skryté poklady autobazarů, které vám za málo peněz dají hodně výkonu a dynamiky. Ti skeptičtější z vás řekli, že taková auta sice vypadají na papíře dobře, ale v reálu bude velmi obtížné je koupit - buď budou levná, ale budou tak opotřebovaná, že už stejně nepojedou a udržovat je při životě vyjde draho. A nebo budou fit, pak ale budou stát tolik, že ztratí smysl kvůli tomu. Jenže ono to tak být nemusí.

Jedním z vozů, na nějž v této souvislosti přišla řeč, byla Škoda Superb druhé generace s motorem 3,6 V6. Jde o poslední škodovku s šestiválcem, která byla svého času jednoznačnou vlajkovou lodí značky. Kdysi jsme ji testovali a ani tehdy nešlo říci, že by to byl uragán na kolech, slabé a pomalé auto to ale určitě nebylo. A objemný motor V6 bez turba pod kapotou má své kouzlo už kvůli tomu, čím je.

Nebyl to žádný prodejní propadák, z hlavy už nedostanu přesné číslo, ale sami lidé ze Škody byli svého času překvapeni, jak velké procento zákazníků po vrcholné verzi sahá. Nebyli to ale obvykle fajnšmekři se 70 auty v garáži, nýbrž lidé hledající dobrý poměr výkonu a ceny ve vyšších třídách, kteří s vozem pravidelně jezdili. A podle toho vypadá dnešní nabídka ojetin - většinou mají najeto hodně a omezenou atraktivitu mají už kvůli tomu. Výjimky se ale díky bohu občas ještě najdou.

Nyní tu ale máme nabídku jednoho německého prodejce, který nabízí Superb II 3,6 V6 ještě před faceliftem. To není výjimečné, stav vozu ale ano - navzdory výrobě v roce 2009 má najeto jen 80 tisíc km, tedy ani ne 7 tisíc km za rok. To je neobyčejně málo a vůz vypadá podle toho. Je opravdu zachovalý zvenčí i zevnitř, je to v podstatě zánovní auto a i technicky je podle prodejce v perfektním stavu. Něco takového zcela jistě splňuje definici skrytého pokladu se slušným výkonem (260 koní) i dynamikou (stovka za 6,6 s, maximálka 247 km/h), ale co ta cena?

I ta je podle nás velmi rozumná - 11 900 euro znamená asi 308 tisíc Kč. Šestiválcový liftback Superbu s pohonem 4x4, minimálním nájezdem a velmi slušnou výbavou Elegance s příplatky za cenu skoro o 200 tisíc nižší než „oholená” nová Octavie s tříválcem? Kdybyste měli zájem, na prodej je v německém Eversenu, takové ojetiny se moc nevidí - typicky jde skutečně o buď sice dostupné, ale ojeté kusy nebo drahé nejeté. Toto vypadá na dobrý poměr výkonu a ceny.

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler