Zachovalá původní Škoda Octavia SLX s nejlepším motorem už se nevidí, tato nestojí moc

/ Foto: Classic-Mobile Wieting, publikováno se souhlasem

Na trh přišla už před čtvrtstoletím a i když na silnicích rozhodně není raritou, původní kusy před faceliftem v „katalogové” specifikaci jsou obvykle dávno za zenitem. Tento ani zdaleka.

V moderní automobilové historii Česka nenajdeme důležitější auto než Škodu Octavia první generace. Její původní cíle byly možná trochu jiné, tak jako tak ale znamenala jasné odtržení od komunistické historie firmy, která technickou úroveň jejích aut strhla daleko za soudobé standardy. Octavia I jako by vrátila čas a jedním mocným tahem znovu umístila Škodu na automobilovou mapu světa. Zejména zkraje výroby nebyla dokonalá, ve srovnání s Felicií ale byla jako z jiné galaxie a následné ladění zjišťovaných nedostatků z ní postupně udělalo velmi konkurenceschopné zboží.

Škoda dnes prodává Octavii v její čtvrté generaci a už léta patří mezi nejprodávanější auta Evropy. Při pohledu do jejího ceníku je zjevné, jak moc škodovce od časů první „oktávky” vzrostlo sebevědomí, dnes se ale podíváme zpět na začátek celého příběhu. Nebude to až do roku 1996, kdy Octavia I startovala, ale na konec minulého tisíciletí, kdy tento model stále čekal na svůj první velký facelift, jeho výbavy si místo slovy říkaly písmeny LX, GLX a SLX, v nabídce zůstával atmosférický dvoulitr a hrdou součástí výbavy bylo třeba i autorádio Blaupunkt.

Auto z těchto dob se nyní objevilo v prodeji v Německu a je to už vážně rarita. Ne vůz sám o sobě, koupit Octavii z 90. let není žádná výzva ani u nás, ale v tomto stavu a specifikaci. Jde o vrcholnou verzi SLX, která přesto nemá ani automatickou klimatizaci, disponuje ale třeba vyhřívanými sedadly ovládanými pomocí poněkud obskurních tlačítek trochu nepatřičně umístěných nad panel autorádia. Má také střešní okno nebo zadní loketní opěrku a... také spoustu světle šedých látek a plastů, které hodně hlasitě křičí cosi o 90. letech.

Zajímavý ale není jen interiér. Pod kapotou je se nachází nejlepší motor pro Octavii té doby, už přeplňovaný 1,8 20V s výkonem 119 kW (150 koní), který z tohoto auta dělal docela svižné zboží. Co je ale nejpodstatnější - vůz má za 22 let své existence na tachometru jen 64 tisíc km a je to na něm znát. Ne snad, že by to byla nějaká zánovní uloženka, je ale svěží, neutahaný, je sem tam jsou patrné znaky časového stáří a občasného používání. Auto bylo navíc po celý svůj život pravidelně servisováno a naposledy se tak stalo před pouhými třemi tisíci km.

Neříkáme, že to je nějaké superterno, ale jde o raritní nabídku, která vás přenese do dob, kdy se Škoda pořád teprve stávala tím, čím je dnes. A majitel za ni nežádá nesmyslné peníze. Stojí 2 850 Eur, tedy asi 72 tisíc Kč, což za zachovalý kousek, který může ujet další půlmilion km jako nic, není nemístná cena.

Zdroj: Mobile.de

