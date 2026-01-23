„Žádná přirozená poptávka po elektromobilech neexistuje,” říká nový šéf Stellantisu a varuje před tím, do čeho se Evropa žene
23.1.2026 | Petr Miler
Pokud nějaká velká automobilka v poslední době přišla k rozumu, je to Stellantis. Ten kompletně obměnil vedení, které se konečně nebojí nazývat věci pravými jmény. Emanuele Cappellano zjevně nechce být výjimkou.
Slova jako „kolektivní nevědomí” jsme opakovaně použili v souvislosti s tím, jak se najednou, v podstatě bez jakéhokoli racionálního důvodu začalo tolik subjektů, od nichž se naopak velmi racionální chování očekává, hnát za čistě elektrickou budoucností aut a pobíjet přitom všechny a všechno, co se jejich vizi postaví do cesty. Někteří už kvůli oné masovosti mají pocit, že to je ta správná věc, však parta špičkových německých techniků, ekonomů a manažerů přece musí o této věci vědět víc než parta českých amatérů z Autoforum.cz. No, přinejmenším svého času nevěděla, ti moudřejší to dnes už i umí přiznat.
Je to zkrátka téma, o kterém se měla vést velmi věcná a velmi fundovaná debata, nic takového ale nikdy neproběhlo. „Řeklo se, a tak to tak prostě bude,” pravili svého času lidé z automobilek, kteří se s vámi o této věci byli aspoň ochotni bavit. Byli výjimkou, většina raději žádnou diskuzi ani nepřipouštěla, po ruce měla jen dlouhý bič, sadu nálepek, kýbl arogance, pytel agresivity a utkvělou představu, že stokrát opakovaná lež se stane pravdou. A že 99 lidmi ze 100 zastávaný omyl se stane už pro onu stádní podporu bezchybnou strategií. Nestalo se to.
Jednou se o tom budou psát knihy, které pozadí celého tohoto omylu jistě zmapují lépe, než dnes dokážeme říci, ono kolektivní nevědomí se ale jeví být slušným vodítkem. Nechci lidem jako Carl Gustav Jung fušovat do řemesla, nerozumím mu a nebudu se tvářit, že ano, ale zmíněný termín definoval jako rámec lidské psychiky, „který se projevuje v mýtech, snech a náboženských představách”. A to se v tuto chvíli zdá být velmi padnoucím vysvětlením. Neboť mýtus, sen a náboženská představa je asi to jediné, co lze napasovat třeba na dnes už odpískaný a v opak obrácený, jinak ale svého času naprosto vážně míněný plán Mercedesu prodávat od roku 2030 jen elektrická auta. Dnes to skoro působí jako vtip...
Ale neutahujme si jen z Mercedesu, podobné plány měl kdekdo, třeba i Stellantis. Předloni v prosinci ale na hodinu skončil jeho tehdejší šéf, který by o výše uvedeném také mohl říct pár slov. Místo něj přišel k veslu Antonio Filosa, který si nedávno namazal na chleba celou EU velmi trefnými slovy a za nejbližší spolupracovníky si vybral lidi, kteří uvažují stejně. Emanuele Cappellano je jedním z nich.
Filosa je „pan šéf” a je to Ital (mimochodem z Neapole - to je trochu jiná Itálie než třeba Milán...), takže mu nelze vyčítat, že má k Evropě daleko, ale řídí celý koncern, který má velmi podstatnou část svých aktivit také v USA a Kanadě, celé Jižní Americe nebo na Středním východě. Jistě tedy musí vnímat věc širší optikou - pokud začne zatracovat elektromobily, prakticky všude mimo Evropu mu jen zatleskají, tady má ona náboženská představa pořád spoustu zastánců. Některá jeho vyjádření jsou tu i proto bagatelizována.
S Cappellanem to bude těžší, neboť ten má na starosti jen Evropu. Je to nový šéf koncernu pro starý kontinent a promlouvá jen k místnímu publiku, jen k místním politikům. Přesto i on zahodil brýle, které mají jedno sklíčko zelené, druhé růžové a obroučky mají ze slisovaného papíru, který po namočení do vody zvadne jako odhodlání vašeho manžela poté, co vás po 14 dnech večer konečně přestane bolet hlava, přejde únava a večer jste se nepřejedly.
Najevo to dal v rozhovoru pro Les Echos, kde jednoznačně přestal hrát hru na elektrickou budoucnost.
Během diskuze si stěžuje na vesměs regulacemi vyvolaný, umělý růst cen klíčových vstupů, který činí auta stále dražšími. A to posílá dolů celý průmysl. „Část poklesu v tomto odvětví od roku 2019 jde na vrub nárůstu cen aut. Před třemi lety bylo v prodeji 49 modelů za méně než 15 000 Eur, dnes už neexistuje ani jeden. Děje se to, že ceny všeho rostou. A není to ziskovou marží výrobců, ale o náklady na vstupu. Ty se zvyšují a trpí tím hlavně nižší segmenty, které oslovují většinu populace,” říká Cappellano s tím, že marže šly naopak do kopru a jinak to za stavu přemíry výrobních kapacit nebude.
Zvlášť tento současný vývoj činí podle něj situaci v průmyslu neudržitelnou. Za těch samých okolností totiž ti samí regulátoři vyžadují pod pohrůžkou pokut vyšší a vyšší prodeje elektrických modelů, o které ale není zájem. Že se prodávají čím dál líp? Je to jen těmi regulacemi, žádná přirozená poptávka podle Cappellana neexistuje, což celý problém posouvá do absurdních výšin.
„Regulační a daňová omezení nutí výrobce stanovovat ceny elektromobilů s negativní ziskovou marží. Je to opravdu obtížné, protože pokud chcete oněm regulacím vyhovět, musíte přijít o peníze. Dnes stojí věc takto: Buď zaplatím pokutu, nebo přijdu o peníze prodejem nových (elektrických - pozn. red.) aut. Pokud se podíváte na finanční výkazy výrobců automobilů v Evropě, uvidíte, že rok od roku klesají, a to nemluvím jen o Stellantisu. V Evropě se ziskové marže zmenšují a jsou na pokraji záporných hodnot,” říká dále Cappellano a naráží na... No, dnes opravdu na kdekoho, včetně Porsche.
Redaktor Les Echos buď dělá hloupého za čtenáře, nebo sám věci nerozumí, když se v reakci na to ptá, zda je to opravdu takový problém, jak to nový šéf podává. Cappellano odpovídá: „Je to dnes klíčový problém. Žádná přirozená poptávka po elektromobilech neexistuje. Poptávka vzniká pouze tehdy, když jsou v různých zemích dotace nebo když výrobci automobilů snižují ceny utrácením vlastních peněz. Snaha o zvýšení tržního podílu elektromobilů proto generuje výrobcům automobilů pouze ztráty,” říká. A my dodáváme, že ani za cenu dotací nejsou tyto prodeje zadarmo - generují ztráty pro celou společnost, uměle vytvořenou poptávku pořád musí někdo zaplatit.
Problém je navíc o to větší v oblasti užitkových aut, kde je elektrifikace už naprostou utopií. „Zákazníci prostě raději nekupují elektrická užitková vozidla a raději sledují, jak jejich vozový park stárne. Jsou to firemní zákazníci, kteří nejsou motivováni emocemi ani potěšením z jízdy. Ve svém rozhodnutí jsou racionální, protože celkové náklady na vlastnictví elektromobilu jsou mnohem vyšší než u vozidla se spalovacím motorem,” říká Cappellano soustavně popíraná fakt a tlačí na EU, aby si konečně vyndala hlavu ze zadnice.
„Situace je velmi složitá a pokud chceme dosáhnout udržitelné budoucnosti pro evropský průmysl, musí se něco změnit a musí se to změnit hned. Jinak budeme svědky pokračujícího poklesu nejen velikosti odvětví, ale i ekologické stopy Evropy. To se týká dodavatelů, veškerého know-how, dovedností a inženýrství, které jsou v Evropě velmi silné. To vše zmizí, pokud se pravidla nezmění,” uzavírá.
Moudrý, rozumný, otevřený člověk. Nechce pro jednou Magika von Čáry s přáteli naslouchat někomu takovému? To by bylo, že? Cappellano dělá byznys, Brusel dělá jen to, co s oblibou tropila jedna Eva ve slavném českém filmu...
Ani Číňani s elektrickými dodávkami moc neprorazili, to už je co říct. Ale v Evropě dokážeme kouzla, ne? Emanuele Cappellano, který má nyní na starosti právě evropský byznys Stellantisu, si to zjevně nemyslí. Ilustrační foto: BYD
Zdroj: Les Echos
