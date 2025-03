Žádné vizualizace. Někdo si vážně nechal nad městem postavil tuhle brutalistickou pevnost jako z bondovek, teď ji prodává včera | Petr Prokopec

Dostala příznačné místo a nám pochopitelně učarovala i tím, jak dokáže posloužit dopravním prostředkům. Unikátní sídlo je to ale každým coulem, miliarda korun je na něj ale nepřekvapivě málo.

Jméno Jamese Jannarda vám nejspíš mnoho neřekne, byť jde o letitého nadšence hlavně do motorek. Kvůli nim ostatně opustil kariéru předurčenou rodiči, po jejichž vzoru se měl stát lékárníkem, a místo studií vyrazil na cesty napříč jihozápadem Spojených států. V roce 1975 se pak rozhodl, že jeho vášeň se stane i jeho živobytím, načež začal z dodávky na různých akcích prodávat náhradní díly. Postupně přitom portfolio rozšiřoval i o své vlastní produkty, mezi kterými figurovaly i sluneční brýle. Ty pak, stejně jako firmu, Jannard pojmenoval Oakley.

Tuto společnost americký podnikatel v roce 2007 prodal, o dva roky dříve nicméně založil jinou. Také Red Digital Cinema Camera Company udělala díru do světa, šlo totiž o výrobce digitálních kamer - natočena na ně byla třeba trilogie Hobbit. Před pěti lety ovšem Jannard oznámil, že se z jejího vedení stahuje do ústraní, a to kvůli svému věku i zdravotním potížím. I tak ale s majetkem v hodnotě 1,3 miliardy dolarů (cca 31,31 mld. Kč) zůstává v žebříčcích nejbohatších Američanů.

Jannard nemalé peníze, které získal prodejem Oakley, nalil do realit. Vlastní jak ostrovy Kaibu a Vatu Vara na Fiji, tak řadu nemovitostí v Americe. Ty si povětšinou nechal zbudovat dle svých představ, a pokud jej po pár letech bydlení omrzely, pak je prodal. Nově je k mání jeho sídlo v exkluzivní čtvrti Trousdale Estates v kalifornském Beverly Hills, ve kterém pobýval od roku 2019. Oficiální jméno nemá, designérské studio iDGroup jej ale překřtilo na Stonehenge.

Důvod není třeba hledat, slavná památka nacházející se v britském hrabství Wiltshire byla pro luxusní sídlo přímou inspirací. Hlavním stavebním kamenem pak byl beton, který je jasně patrný nejen zvenčí, ale rovněž zevnitř. Do jisté míry tak „Stonehenge“ připomíná filmové pevnosti padouchů z bondovek, které někdy bývají vyvedené ve stejně brutalistickém stylu. To ostatně jen umocňuje použití chromu či hliníku, které byly použity třeba na krby připomínající spíše spalovnu mrtvol než místo, které by vás mělo zahřát po těle i na srdci.

Z leštěného kovu jsou také vany v koupelnách, které zdobí nápisy v elfštině jako odkaz na zmíněného Hobbita. Středobodem celého sídla je pak obývací pokoj, který má vystouplé pódium jasně patrné odevšad - jak zevnitř, tak zvenčí. Na něm pak stojí další chromová nádhera, a sice motocykl od Confederate Motors, který pro změnu poukazuje na Jannardovu minulost motorkáře. Zda je součástí domu, nebo si ji zakladatel Oakley bere s sebou, nebylo upřesněno.

Co ovšem víme, sídlo o celkové rozloze 1 055 metrů čtverečních dále zahrnuje pět ložnic a deset koupelen, soukromé kino, wellness a fitness centrum či vinný sklípek. Dále tu máme nejen standardní koupelnu, ale i takovou, do které si nový majitel bude moci pozvat cateringovou firmu, která se následně postará o hosty na jeho velkolepé party. Parkovat pak tito lidé mohou na nádvoří „Stonehenge“, zatímco pro majitele je vyhrazena garáž na tři automobily.

Jannard dům nabízí k prodeji za 68 milionů dolarů, tedy asi 1,64 miliardy Kč. Zájemci se neženou, ale tak to u podobně výjimečných a drahých sídel býval. Majitel ale nehodlá slevit z ceny ani haléř, ostatně k nezaplacení se zdá být už umístění rezidence na nejvyšším místě v okolí, ze kterého je vážně ničím nerušený výhled na celé L.A.

Petr Prokopec

