Zájem Němců o elektromobily zůstává u dna, jejich nařizování odmítají úplně. Jsou si velmi dobře vědomi jejich nedostatků 4.4.2025 | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Představa „elektrických optimistů”, že míra akceptace těchto aut postupem času poroste, se evidentně míjí s realitou. Lidé naopak projevují obdivuhodnou odolnost vůči téměř všeobjímající manipulaci a od elektromobilů si udržují zdravý odstup.

Už dávno před tím, než automobilový svět zachvátila uměle vyvolaná elektrická horečka, jsme zástupcům automobilek při setkání s nimi dokola opakovali jednu věc. Že lidé nejsou hloupí, že se nenechají zmanipulovat do koupě toho, co by si přáli jen výrobci. A pokud v jakési informační válce zaznamenají zkraje nějaké vítězství, bude to jen nevýznamný zářez v jedné bitvě. Poté lidé stejně přijdou na to, co je pro ně dobré a co ne a řeknou si to, i kdyby byla všechna kriticky smýšlející média umlčena.

To byla naše reakce na nevraživost výrobců, s jakou se setkávala naše kritika prvotních projevů následování absurdních regulací, které dnes zejména automobilový svět ovládají zcela. Fakt, že nějaké věci nastavujeme nezakalené zrcadlo, kterému se dostává velké pozornosti, by pro automobilky měl být v prvé řadě varováním, že lidem to či ono vadí a vadit jim to bude - s námi i bez nás. Vesměs toho ale nedbaly, šly dál cestou rostoucí ignorace preferencí zákazníků v domnění, že z toho, kdo má jejich auta koupit, udělají nevýznamný element jejich vlastní hry. Nyní sklízejí, co zasely, když vidí, že to nefunguje. A navzdory úporné snaze se jim dál nedaří malovat přinejlepším šedou realitu narůžovo.

Patrné je to i z nového průzkumu německé Forsy, o kterém se rozepsal Business Insider. Ten už tradičně zkoumal vývoj postojů Němců k elektrickým autům, který by dnes měl být téměř bezvýhradně pozitivní. Však kolikrát v médiích hlavního proudu slyšíte nějaké zřetelně kritické postoje k nim, a to už mnoho let? Jak mocného pozitivního marketingu jejich směrem jsme dnes a denně svědky, a to už mnoho let? A politická rovina? V té už se nediskutuje vůbec, máme tu předem vybraného vítěze, jehož nařizování všem reálně začíná nepřímými manipulativní mechanismy už letos, ať se o „magickém roce” 2035 mluví jakkoli.

V souladu s tím by měli být v podstatě všichni na jedné lodi - vše elektrické je popsanou optikou skvělé. A i kdyby nebylo, stejně je to nařízené, tak co? Ve „zpátečnickém” Česku by ještě člověk čekal odpor, tady jsme se před vrchností vždy trochu stavěli na zadní, ale v Německu? Tam jsou zvyklí si nepříjemné otázky neklást a poslouchat. Přesto i tamní průzkum Forsy ukazuje, že se naprostou - ale naprostou - většinu lidí nepodařilo a dál nedaří přesvědčit o tom, že mrtvý kůň ožije jen proto, že mu někdo domluví. Natož pak, když ho někdo „pohladí” bičem.

I Němci totiž zůstávají k elektromobilům velmi skeptičtí a zdá se, že dostat jejich podíl na trhu nad úroveň nízkých desítek procent bude velmi obtížné. V únorovém průzkumu Forsy, který firma pořádá každý rok už 10 let, totiž pouze 17 procent lidí uvádí, že že by si jako další auto koupilo elektromobil. A to je pořád jen deklarace, nikoli reálné kupní rozhodnutí, v podobných průzkumech mají lidé tendenci být k „trendy” věcem pozitivnější, než pak ve skutečnosti jsou. Toto číslo se navíc meziročně nezměnilo.

Nejvíc lidí dál připraveno koupit si auto s benzinovým motorem (31 procent, meziročně též beze změny), na úroveň elektromobilů se posouvají i diesely (14 procent, meziročně +1 procentní bod). Hybridy pak připouští jako svůj další vůz 19 procent lidí (+4 p.b.) s polovičním zastoupením těch dobíjecích a polovičním všech ostatních. To jsou ale pořád primárně spalovací auta, navíc je otázkou, kdo z takto odpovídajících skutečně specificky preferuje hybridní pohon a pohrdl by benzinem nebo dieselem. Zájem o ryzí elektromobily tak zůstává i touto optikou mezi Němci u dna, drtivých 64 procent lidí chce tu či onu formu spalovacího auta, ke zbytku se ještě dostaneme.

Ruku v ruce s popsaným jde, že 73 procent Němců je proti snahám EU zakazovat spalovací motory, což je o masivních 7 procentních bodů víc než o rok dřív. Ale co je komu po preferencích lidí a voličů, že? Dobro je třeba páchat i proti vůli těch, na kterých je pácháno, to dá rozum.

Ze zbytku má jen jedno procento lidí zájem o vodíkový pohon, k žádnému specifickému řešení dnes neinklinuje 18 procent Němců. Ti pak prý svou preferenci určí ad hoc především na základě ceny (32 procent z nich) a praktické použitelnosti (dojezd apod., 29 procent). To znovu hraje do karet spalovacím autům, v obojím jsou lepší.

Obdivuhodné je, jak se navzdory zkraje zmíněnému nedaří Němci zmanipulovat flagrantně lživými prohlášeními o nulových emisích elektroaut a dalších podobných prohlášeních, která je staví do role ekologické spásy. Plných 56 procent dotázaných uvedlo, že elektromobily nejsou o nic šetrnější k životnímu prostředí než spalovací motory, 36 procent lidí dokonce říká, že emise CO2 spalovacích motorů převyšují emise elektromobilů. Obojí může být pravdou, v Německu obzvlášť - řada srovnání postupem času ukázala, že elektromobil skutečně nemusí v toto ohledu zejména diesely pokořit nikdy. Nejsou to přitom zrovna nejvyzdvihovanější studie a srovnání, Němci si k nim ale očividně našli cestu. Mnoho lidí také zmiňuje jako problém omezenou životnost drahých baterií, obojí je též velmi dobře zdokumentovaným faktem.

Z podobných výsledků jsme pochopitelně potěšeni, neboť znovu dokládají zkraje zmíněné. Nejsme tak naivní, abychom si mysleli, že lidé nejsou manipulovatelní, vše má ale své meze. Bílou na černou prostě namalovat nelze, praskne to, zejména osobní zkušenosti konkrétních lidí později sdílené v komunitách je těžké překrýt marketingovými frázemi. Německu tak v jeho „elektrickém proti všem” paradoxně škodí relativně vysoké rozšíření elektroaut, která si mezi kriticky uvažujícími jedinci dělají vlastně nejhorší reklamu samy svými nepopiratelnými limity. Dokud lidé toto sami nepoznají, „ukecat” se nechají snáz.

Ani Škoda Enyaq elektromobilům bůhvíjakou reklamu nedělá, a to bychom ji označili za jednu z ostřejších tužek v penále. Ani v „Germánii” lidé pro elektromobily nehoří, o jejich koupi nyní uvažuje - uvažuje - pouze 17 procent lidí a zaujímají k nim opodstatněné kritické postoje. Pozoruhodné. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Forsa přes Business Insider

Petr Miler

