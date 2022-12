Zájem o ojetá auta razantně klesá, žně prodejců definitivně skončily včera | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Bylo jen otázkou času, než tento moment nastane, jistý si ale jeho definitivním příchodem nemohl být nikdo. Teď je zjevně skutečností, výsledky největších prodejců ojetin v USA se budou ve větší nebo menší míře zrcadlit prakticky všude.

Během let 2020 a 2021 ceny ojetých aut narostly na úroveň, kterou nelze popsat jinak než jako závratnou. Ostatně třeba jen v Česku vozy z druhé ruky měnily majitele v průměru za takřka 290 tisíc korun. To je vzhledem k předchozímu stavu na hranici uvěřitelnosti, však ještě před pouhou dekádou vám ty samé peníze stačily na pořízení zcela nové Škody Octavia. Pravda, museli jste sáhnout po nejslabší motorizaci a nejnižší úrovni výbavy, stejně jako bylo třeba chvíli přemlouvat dealera, pořád to ale bylo lepší než dnes, kdy si za stejné peníze nekoupíte mezi novými auty skoro nic, u škodovky vůbec nic.

Ještě v prvním letošním pololetí přitom na smlouvání docházelo rovněž, ovšem spíše v opačném gardu. I přes onen růst cen totiž mnozí zájemci nabízeli majitelům za jejich auto i více peněz, než bylo anoncováno, a to jen proto, aby se na ně usmálo štěstí. Autobazary tak zažívaly neskutečné žně. Jak se nicméně říká, vše jednou končí a svědkem negativních signálů jsme už od června. Teď už je jasné, že velká party je minulostí, jak dosvědčují i data společnosti CarMax, největšího prodejce ojetých aut v USA.

Firma v novém čtvrtletním reportu uvedla, že za třetí kvartál prodala 298 807 ojetých aut. To ve srovnání se stejným obdobím loňského roku představuje 28procentní pokles. Dolů letěl jak maloobchodní (-20,8 %), tak velkoobchodní prodej (-36,7 %), a to navzdory tomu, že došlo na pokles průměrných cen o 165 dolarů (cca 3 800 Kč). Když se nicméně zadíváme na důvody, které CarMax v souvislosti s poklesem uvádí, jen stěží budeme překvapeni.

Také Spojené státy totiž zasáhla nebývale silná inflace, což vedlo k oslabení kupní síly zákazníků a zdražování úvěrů. V tomto ohledu je třeba poukázat na tzv. kreditní skóre, který již není užíván pouze v Americe, ale zaváděn je také u nás. Představuje přitom číslo, které je výsledkem mnoha proměnných. Ovlivnit jej tedy může třeba váš věk, sídlo, půjčky u dalších věřitelů, negativní záznamy v bankovních systémech či pochopitelně příjmy a výdaje.

Pokud Američané dosahují skóre 750 a více bodů, mohou počítat s 8,85procentním úrokem. Jakmile se však pohybují pod 600 body, rázem může úroková míra přesáhnout i 20 procent. V té chvíli jste prakticky ze hry venku. Ještě v září mělo tohle skóre zhruba stejné množství zákazníků jako loni ve stejném měsíci. Od té doby se však počet lidí, již jsou považováni za nepříliš solventní, začal navyšovat.

CarMax navíc naznačuje, že budoucnost opravdu nevypadá příznivě. Firma si totiž již během léta začala být jista tím, že zájem publika bude ochabovat. Během třetího kvartálu tak nakoupila jen 238 tisíc ojetin, což vůči loňsku představuje 39,8procentní propad. Neznamená to pochopitelně, že by trh byl zcela nasycen. Nicméně jak jsme zmínili, lidé mají stále hlouběji do kapsy. Jako první přitom škrtají velké výdaje, tedy koupi aut, nových i ojetých.

V důsledku toho hodlá CarMax redukovat nákup i v následujících měsících, stejně jako omezí výdaje spojené s marketingem. Nejde nicméně o jediného prodejce, který byl poklesem zájmu zasažen, stejné problémy hlásí i společnosti Carvana či AutoNation. Dolů jde tedy celý trh, což ekonomice pochopitelně zrovna nepomůže. V Evropě je vývoj vždy trochu pomalejší, Ameriku ale obvykle s menším zpožděním věrně kopíruje. Místní prodeje ojetin též vytrvale klesají už měsíce, máme-li ale soudit podle vývoje v USA, pak to nejhorší je ještě před námi.

Prodeje ojetin v USA letí dolů ještě mnohem víc, než se očekávalo, gigantický CarMax svými výsledky zklamal i skeptiky. Dobře není ani u nás, může ale zjevně ještě hůř. Ilustrační foto: Škoda Auto

Zdroje: Bloomberg, CarMax

Petr Prokopec

