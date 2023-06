Zákaz spalovacích motorů bude zrušen, říká „motorový papež”, automobilky nemluví pravdu o tom, co dělají před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Opel

Je to jeden z nejlepších evropských motorářů moderní historie, který už léta kritizuje snahy o přechod aut na čistě elektrické pohony. Po letošní účasti na symposiu ve Vídni má jasno - pokus zakázat spalovací motory skončí během pár let a automobilky to ani nepřekvapí.

Elektromobily jsou nefunkčním drahým omylem, nikdo je nechce a způsobí ekonomickou krizi a diesely se ještě vrátí. To jsou tři z vícero postřehů Fritze Indry, slavného rakouského motoráře, který se po kariéře u Audi, GM či Alpiny věnuje poradenské činnosti. A elektromobily si opravdu neoblíbil.

Jeho názory jsou velmi blízké těm našim, protože podobně jako my - a v detailech nepochybně ještě nesrovnatelně lépe - rozumí technické, ekonomické i uživatelské podstatě věci. A tak jedním slovem ví, že vnutit lidem násobně dražší a přitom násobně hůře použitelný produkt jako náhradu toho dosud užívaného je v široké míře nemožné.

Poprvé po téměř úplném uzákonění zákazu spalovacích motorů se jej na aktuální vývoj zeptali kolegové z německého Focusu a jeho pohledy zevnitř jsou stejně zajímavé jako vždy. Podobně jako my nevěří ani za mák tomu, že by pokus zakázat spalovací motory od roku 2035 byl realizován, protože je to technicky nemožné. Zajímavé jsou ale jeho postřehy z nitra průmyslu, ve kterém se věci mají trochu jinak, než se navenek může zdát.

Profesor Indra se jako uznávaný vývojář i letos zúčastnil Vídeňského motorového symposia, který byl vůbec prvním konaným po faktickém zákazu spalovacích motorů vyhlášeném EU od roku 2035. Žádná pohřební nálada tam ovšem nepanovala, v podstatě všechny automobilky podle něj se spalovacími motory do budoucna počítají. A to i ty, které se tak ani za mák netváří.

„Třeba Volkswagen a Mercedes-Benz mluví pouze o elektrické mobilitě. Jsem si však jistý, že i jejich vedení má plán B,” říká člověk, kterému nikdo neřekne jinak než „motorový papež”. Jak k tomu došel? „Pohledem do zákulisí,” pokračuje Indra. „Několik týdnů před motorovým symposiem představil technik VW malé skupině odborníků nový 1,5litrový TFSI Evo-2, působivý spalovací motor. A na posledním snímku prezentace Mercedesu ve Vídni byla oznámena nová platforma s informací: Je otevřená všem typům pohonu. Zasvěcení ví, že v rámci této platformy budou použity zcela nové spalovací motory, které v současné době vyvíjí Geely - s kompresním poměrem 16:1, prostorovým zapalováním, Millerovým cyklem a vynikající účinností až 47 procent,” pokračuje rakouský profesor s otázkou, proč by zrovna tyto automobilky nějaké snahy tímto směrem podnikaly, pokud by pro elektromobily hořely tak moc, jak tvrdí.

Proč se o tom tedy otevřeněji nemluví? „Průmysl v tuto chvíli nemůže mluvit otevřeně. Protože kromě politických tlaků jsou též akciové trhy stále přesvědčeny o budoucnosti elektromobilů. A pokud by se výrobce jasně zavázal k setrvání u spalovacích motorů, poletí ceny akcií dolů - alespoň pro tuto chvíli. Mnohem důležitější než tyto pózy mi ale připadá třeba to, že podle mých zjištění se vývoji spalovacích motorů dál věnuje 2 300 zaměstnanců Volkswagenu,” pokračuje Indra s podobnou otázkou jako výše.

Neví tedy o tom, že by kdokoli skutečně hodil spalovací motory přes palubu. A neohrozí jej podle něj ani nová emisní norma Euro 7, která je jen dalším z umělých pokusů EU učinit lepší řešením horší. Euro 7 jako takové ale kritizuje: „Tato norma ještě nebyla přesně definována, ale v podstatě už jde jen o to, že katalyzátory musí být předehřáty, aby pokryly specifikované extrémní scénáře. V reálu je ale efekt Euro 7 minimální, EU se evidentně jen snaží učinit spalovací motory uměle dražšími, aby vypadaly horší, než jsou,” uvádí.

I kdyby ale záměr EU prošel tak, jak stojí a leží, stejně to nebude mít pro Brusel kýžený efekt. „Ani tento pokus nevyjde. Prezentace ve Vídni, včetně té od firmy Emitec, mě velmi optimisticky naplňují tím, že i tento problém lze vyřešit,” dodává.

Pro všechno dříve i nyní zmíněné pak setrvává v přesvědčení, že zákaz spalovacích motorů nakonec nebude. „Zbožná přání politiků rozhodně nejsou udržitelná. Už jen proto, že zákazníci je nebudou následovat. Pokud bude spalovací motory skutečně zakážou, lidé si předem koupí auto a budou s ním jezdit 10, 20 let. Pak by investice do výrobních zařízení byly zmařené a nastala by ekonomická katastrofa. Jsem přesvědčen, že zákaz bude zrušen.”

„Evropské volby se budou konat v roce 2024 a pak snad přijde o svůj post eurokomisař Timmermans, hlavní hybatel zákazu spalovacích motorů. A v roce 2026 má být plán revidován tak jako tak. Pak vysocí páni společně zasednou a padne i plánovaný zákaz. Vina se přesune na zákazníka (že za to může on, že elektromobily nekupuje - pozn. red.). Věřím, že v dlouhodobém horizontu bude trh rozdělen v poměru 85:15 ve prospěch spalovacích motorů,” upřesňuje své budoucí vize Motorenpapst.

Důvod podle něj nakonec tkví i v tom, co též opakovaně zmiňujeme - elektromobily nefungují dobře a stojí moc. A brzký posun k něčemu podstatně lepšímu na tomto poli je prakticky nemožný. „Účinnost elektromotorů je perfektní, s tím se nedá moc dělat, dají se leda postavit o něco menší. A podle odborníků se nejméně příštích 10 let neobejdeme bez lithium-iontových baterií (které jsou jádrem problému - pozn. red.). Suroviny k tomu pocházejí z velké části z Číny, takže výroba baterií zde nedává vůbec žádný smysl,” vysvětluje, proč elektrická revoluce nemůže přijít ani díky zlepšující se nabídce elektroaut.

A co syntetická paliva? „To bylo (ve Vídni - pozn. red.) velké téma. Víte, že vůz se spalovacím motorem, který spaluje výhradně e-paliva, je zcela CO2 neutrální. Někteří kritizují, že tato paliva jsou příliš drahá. Ale kvůli cenám energií v EU zdejší výroba stejně nepřipadá v úvahu. Odpovídající závody se staví v Africe, na Středním východě a v Jižní Americe a pak skončíme s litrovou cenou jedno euro. A na motorech není potřeba měnit prakticky nic,” uzavírá své postřehy Indra.

Je fascinující, že i po skončení nejaktivnější části své kariéry má k věci pořád stejné pragmatický a racionální přístup, který jako jediný může v dlouhodobém horizontu zvítězit. Jak ale sám říká, automobilky ho nakonec mají též, jen ne otevřeně. Prostě dnes nemluví pravdu o tom, co reálně dělají, neboť se to z různých důvodů nehodí. Zda budou jeho očekávání naplněna, pochopitelně ukáže jen čas. Jistě ale tušíte, na koho bychom si dnes vsadili my.

Profesor Indra je jednou z největších evropských kapacit na poli automobilových pohonů, naposledy byl odpovědný za Advanced Engineering in Powertrain Operations u koncernu GM, dříve působil přímo u Opelu, Alpiny nebo Audi, kde se podílel na výkonu ikonických pětiválcových jednotek. Budoucnosti elektromobilů nevěří, očekává zrušení zákazu spalovacích motorů pro jeho neudržitelnost a asi 85procentní převahu spalovacích motorů na trhu. Foto: Opel

Zdroj: Focus

Petr Miler

