Zakázaná reklama Land Roveru nejlépe ukazuje, v jak absurdní době dnes žijeme | Petr Prokopec

/ Foto: Land Rover

Všechno má své hranice přijatelnosti, to je bez debat, pokud ale někdo na jaře roku 2022 za všech bujících nepříjemností okolo nás považuje za největší problém k řešení zrovna tento spot, pak něco není v pořádku.

Jeden z mých známých si dlouhá léta přál dítě. A když se mu konečně narodila dcera, zdálo se, že nemůže být šťastnější, naneštěstí se ji ale rozhodl opatrovat více než oko ve své hlavě. Jejich dům by proto v čistotě strčil do kapsy chirurgický sál a nenajdete v něm pomalu jediný ostrý roh či hranu. Ona holčička navíc pomalu ani nezná nástrahy počasí, neboť při prvním zavanutí větru či pádu kapky musí z pečlivě udržované zahrady domů. Vážně tedy není divu, že je tak často nemocná.

Nechci ze sebe dělat dokonalého rodiče, do takového mám daleko. Nicméně vím, že děti je zkrátka třeba občas nechat spadnout. Ne jen proto, aby se naučili zvednout, nýbrž i proto tomu, aby se seznámili s realitou, se kterou stejně budou dříve nebo později konfrontovány. Jen tak si uvědomí, že skákat třeba z třetího patra jednoduše nelze bez následků, a proto to ani neudělají. Bez problémů se ale budou klidně honit na zahradě i v dešti, neboť vědí, že po návratu dovnitř stačí vyměnit oblečení za suché a vypít horké kakao.

Tento přístup ale bohužel má stále méně lidí, naopak se ze stále většího množství z nich stávají úzkostliví rodiče ad infinitum. A nejen z těch se následně mohou stát nadmíru úzkostliví politici či úředníci, kteří by velmi rádi vytvořili svět, ve kterém vám vůbec nic nehrozí. A jelikož stále nechápou, že jde o naprostou utopii, přicházejí se stále větším množstvím zákazů a příkazů. Jejich zásahy do televizních reklam jsou pak natolik absurdní, že člověk už ani neví, zda se má smát či naopak plakat.

Nejnověji se o ťukání si na čelo zasadila britská organizace ASA (Advertising Standards Authority), která shledala závadnou níže přiloženou reklamu na Land Rover Defender. Britská automobilka totiž v rámci minutového spotu zvaného Above and Beyond Land vyslala tři vozy za dobrodružstvím. Ve snímku tak sjedou z lodi, prodírají se pouští i dunami, projedou pod vodopádem a nakonec zaparkují na útesu, přičemž od pádu je chrání i parkovací kamera. A také pípající senzory, které poukazují na přiblížení se k překážce.

Právě finální část má porušovat pravidla pro reklamu, na což ASA upozornili dva lidé. Dle nich je to jednak nebezpečné, také si ale myslí, že je nereálné, aby parkovací senzory upozorňovaly na konec útesu, neboť by tak musely reagovat na vzduchoprázdno. Na tom možná něco je, ze spotu ale není jasné, na co senzory reagují, stačí větší kámen nebo pár stébel čehokoli. To ale není podstata, na senzory by asi v takové chvíli nikdo nespoléhal - jednak je tu ona kamera ukazující dění za vozem, také není problém otevřít okénko, vyslat ven spolujezdce nebo se průběžně chodit dívat, jak daleko je auto od kraje.

ASA má ale zjevně pocit, že většina lidí je nesvéprávná, a reklama by pro ně mohla být návodem, jak sami sebe poslat ze skály. Na britských televizních obrazovkách se tedy už nesmí objevit, a to i přes tvrzení Land Roveru, že senzory reagovaly na vystupující kameny na okraji srázu, což tak skutečně vypadá. Pro organizaci ale nebylo dostačující, a proto byl vydán zákaz.

Na internetu ale spot i nadále najdete, což veškeré snahy dělá poněkud kontraproduktivními. Dá se totiž předpokládat, že pokud by se o napodobení tohoto kousku někdo pokoušel, pak půjde spíše o omladinu. Tedy o tu sortu lidí, která televizi již prakticky nesleduje, zatímco na internetu je od rána do večera. A pokud zde bude neustále číst, co může a co ne, pak logicky zkusí dráždit hada bosou nohou. Přijde nám to celé naprosto absurdní, ale takový je v některých ohledech i dnešní svět, bohužel.

S novým Land Roverem Defender lze - stejně jako s jeho předchůdci - provádět opravdové psí kusy. Jakkoliv většina lidí se nepřiblíží ani k jeho limitům. A pokud se někdo rozhodně jít až za ně, rozhodně tak neučiní na základě zakázané reklamy, kterou můžete shlédnout níže. Nebo na vás působí nepatřičně? Foto: Land Rover

Zdroj: The Sun

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.