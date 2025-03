Zákazníci ukazují záda dalšímu drzému nápadu automobilek, naprostá většina lidí obchází placení za už koupená auta včera | Petr Prokopec

Arogance, to je přístup, který zastává stále víc automobilek směrem ke svým zákazníkům. Nejenže jim drze nutí auta, která si lidé nevyžádali, a nenabízí ta, která by chtěli, za ta nevyžádaná chtějí i opakovaně platit. Kdo se diví, že s tím vším naráží?

Budoucnost automobilové branže by dle většiny výrobců měla stát na třech pilířích. Prvním je pochopitelně elektromobilita, druhým pak autonomním řízení. Je nicméně otázkou, jak tomu bude reálně, neboť zájem o elektrická auta vadne už po dosažení jejich 10- až 20procentního poklesu na trhu a odpor k nim mezi zbytkem klientely jen roste.

V případě autopilotů jde stále spíš o vlhký sen automobilek. Elektronika zvládne za řidiče dočasně zaskakovat ve velmi nekomplikovaných situacích typu dálniční provoz, aby vás ale auto bezpečně a spolehlivě převezlo přes město za přítmí a silného sněžení, od takového momentu jsme pořád nekonečně vzdáleni.

Dobře, ale tak je tu ještě třetí pilíř, kterým má být vlastně opakované placení za auto, které jste si už jednou koupili. Automobilky se vzhlédly v tom, že nové vozy budou vyrábět v maximální možné míře „fyzicky stejné”, tedy budete v nich mít všemožné prvky výbavy od matricových LED světel přes vyhřívaná sedadla až třeba po pokročilé navigační systémy. Tohle všechno si s novým autem koupíte, ono bude vaše, aby vám ale byly některé prvky výbavy zpřístupněny, budete za ně muset platit formou předplatného.

Přijde nám to podobě drzé jako ignorace odporu značné části zákazníků k oné elektrické mobilitě, automobilový průmysl ale žije v „éře arogance”, a tak to vlastně zapadá do duchu doby. Výrobci si od tohoto přístupu slibují miliardy ročně navíc rýžované na pravidelných malých platbách, nová studie společnosti Smartcaru ale ukazuje, že zákazníci jim do toho zase hází vidle. Jaké překvapení.

Studie se zúčastnili řidiči z Evropy a Spojených států a její výsledky ukazují, že boj o akceptaci opakovaného placení za už koupená auta bude podobně náročný, jaký je spojen s elektromobilitou. Lidé zkrátka nemají rádi, když jsou k něčemu nuceni, zvlášť když jde o peníze.

Dle průzkumu se tak 76 procent zákazníků vyhýbá účasti na jakékoli službě, kterou automobilky nabízí za pravidelný poplatek. Zhruba 40 procent respondentů o této záležitosti dokonce nemá ani žádné informace, prostě chtějí auto používat v takové podobě, v jaké si jej pořídili. Polovina lidí pak sice je ochotna přistoupit k závazku s automobilkami, ovšem jen za předpokladu, že za peníze získají něco navíc, což tu platí jen zřídka. Povzbudivé pro výrobce může být nanejvýš to, že z necelé čtvrtiny lidí, kteří tyto služby využívají, je s nimi 74 procent z nich spokojeno. Ale další detaily ukazují, že i tohle je ošidné.

Už dřív jsme zmiňovali, že tohle budou ochotní bez okolků platit jen ti, pro které jde o tak malé peníze, že ani nepoznají, že je nemají. A vskutku - v 30 procentech případů spojených uživatelů ve Státech a v 26 procentech ve Velké Británii jde o lidi vydělávají víc než 2,5 milionu korun ročně. Když vyděláváte přes 200 tisíc měsíčně, věříme, že vás stovka měsíčně za či ono nezruinuje. Ale kolik takových lidí je? Navíc je tu další jobovka - uživatelé podobných předplatných z 56 procent využívají aplikace třetích stran, nikoli aplikace samotných automobilek.

Pokud tedy automobilky chtějí na předplatném stavět, čeká je ještě moře práce. Informovanost o těchto prvcích je obecně malá, což vypadá jako problém k řešení, ale na druhou stranu - pokud jste si koupili moderní auto s podobnými funkcemi a dosud jste se o ně neměli důvod zajímat, pak je zjevné, že je k životu nejspíš ani nepotřebujete.

S největšími kontroverzemi, jež se týkají předplatného, je spojena mnichovská automobilka. Ta se na některých trzích rozhodla, že majitele nechá pravidelně platit i za vyhřívání sedaček. Celá myšlenka odemykání přístupu k výbavě, která je v autě tak jako tak přítomna, je ale podle nás vadná a zákazníky akorát zbytečně dráždí. Foto: BMW

