Zákazník popsal, jak složité bylo dostat z Tesly po 8 letech zpátky milionovou zálohu na dodnes nevyráběný vůz
Petr ProkopecČlověk by čekal, že když v roce 2017 dáte automobilce přes milion korun na auto, které vám do roku 2025 nedodá, vrácení takové zálohy bude rychlou formalitou. Tesla ale peníze ráda přijímá a nerada vydává, z firmy tak peníze musel páčit zuby nehty.
2.10.2025 | Petr Prokopec
V roce 2011 skončila výroba vůbec první Tesly. Model Roadster používal základy Lotusu Elise, jeho spalovací motor však byl nahrazen elektrickým se vším všudy. Automobilka celkově vyrobila okolo 2 450 exemplářů, což byl ve své době vnímáno jako relativní úspěch. Málokoho tak zaskočilo, když Elon Musk krátce po doručení posledního kousku oznámil, že Roadster se vrátí v druhé generaci. Stát se tak mělo v roce 2014, přičemž novinka měla být pojmenována Model R.
V roce 2015 již byl zpátky ve hře název Roadster, přičemž dle Muska měla jeho dynamika zamířit do zcela jiné ligy. V plánu přitom bylo, že výroba se rozjede o čtyři léta později. Když nicméně Tesla v roce 2017 ukázala prototyp, již uváděla, že montážní linky se rozjedou v roce 2020 a sjíždět z nich bude 10 tisíc aut ročně. Souběžně s tím bylo oznámeno, že auto schopné zrychlení na stovku pod 2 sekundy bude stát 250 tisíc dolarů, tedy 5,17 milionu korun.
Poněkud vyšší cenu se Musk snažil ospravedlnit tím, že dle jeho tvrzení hodnota nového Roadsteru neměla nikdy klesnout pod mez, jakou původní majitelé zaplatili. I když by tedy usedali za volant každý den, při následném prodeji by neprodělali. To nakonec vedlo řadu zájemců k tomu, aby na účet značky složili zálohu ve výši 50 000 USD (dnes asi 1,03 milionu Kč, tehdy ještě víc), která jim zajistila čelní místa v pořadníku. Poté ale přišla studená sprcha. Tedy vlastně spíš jedna velká nekonečná studená koupel.
Start výroby byl totiž každoročně odkládán, nedošlo na něj ani v roce 2020, ani nikdy poté. Loni pak Musk uvedl, že letos se klientela konečně dočká, ovšem ani to už nějaký ten pátek neplatí. Dle technického šéfa značky Larse Moravyho totiž do konce roku mají být hotové jen předváděcí prototypy. Zda na něco takového dojde, je však sporné. Spíš než co jiného se dá počítat s dalšími odklady a dalším mlžením ze strany Muska i Tesly.
Pro Marquese Brownleeho, dlouholetého fanouška a zákazníka značky, která je majitelem několika jejích aut, stejně jako známého youtubera, to ovšem byla konečná. Rozhodl se, že osmiletá bezplatná půjčka milionu korun - jinak opravdu nelze onu zálohu označit - je víc než dostačující, a proto přistoupil k odstoupení od smlouvy. Jakkoli ale Tesla poplatek označovala za plně vratný, nejprve se jí do vracení nechtělo vůbec.
Marques postupoval podle požadavků definovaných Teslou pro takový případ, výsledkem procesu ale bylo jen zobrazení telefonního čísla, na kterém měl firmu kontaktovat. Když tak učinil, jeho hovor byl opakovaně přesměrován do hlasové schránky. To nezní moc vstřícně. Když se mu pak přece jen podařilo s někým spojit, řekli mu, že nevědí, jak rezervaci vůbec zrušit. Až později byl ujištěn, že to zjistí a provedou.
To se skutečně stalo, firma mu ale na účet poslala jen 45 tisíc dolarů, tedy 931 tisíc korun - na základě čeho, nebylo jasné. Na podivné jednání si Brownlee postěžoval v podcastu WVFRM, který se premiérově vysílal 26. září. V tu chvíli se firma zalekla možné blamáže a o tři dny později poukázala i zbývající částku. Jak se tedy zdá, Tesla nejen že si od něj bezúročně vypůjčila více než milion korun, ale ještě z něj něco přes 100 tisíc Kč neměla v úmyslu vrátit. I ta je to slabá útěcha - kdyby si Marquese v roce 2017 koupil za 50 tisíc dolarů akcie Tesly, což zrovna on udělat mohl, dnes z nich mohl mít 1 milion USD. Takhle je rád, že se dostal k celé původní sumě...
Jsme zvědavi, zda youtuber strhne lavinu dalších zájemců, které již nebaví věčné sliby značky. Pro Teslu by to znamenalo vrátit možná ne úplně malou sumu peněz, jakkoli o počtu rezervací se dosud nikde nezmiňovala. Málo jich ale jistě nebude. Na druhou stranu, odpískání tohoto vozu možná nakonec bude méně nákladné, než zahájení jeho výroby. V takovém případě by totiž Tesla musela minimálně 80 aut rozdat zdarma, neboť je dříve přislíbila fanouškům za nasbírání referencí. Jedním z nich je i Brownlee, který tak měl v ohni hned dvě želízka.
Máte Roadster druhé generace? A mohli bychom ho vidět? Nejspíše nikoli, tohle auto dost možná ani nevznikne. Foto: Tesla
Zdroj: WVFRM Podcast@Youtube
