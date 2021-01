Zákazník si koupil nový Ford a uhradil ho, o den později mu volal dealer, že ho musí vrátit před 3 hodinami | Petr Prokopec

Máte pocit, že když si vyberete nový vůz, objednáte si jej u oficiálního dealera, zaplatíte jej a převezmete, že už vám ho nikdo nemůže chtít vzít? Je to omyl, jak ukazuje případ Adam Sidotiho.

Když si člověk něco koupí - a tím spíše jde-li o něco tak drahého, jako nový automobil - má nepochybně pocit, že prodávajícímu dělá laskavost. A je to právě prodejce, kdo se modlí, aby vše bylo v pořádku a vy jste mu zaplacené zboží nepřivezli zpět. Jak je ale vidno, stát se může i to, že vy se jako kupující budete modlit, aby po vás prodávající nechtěl už zaplacené zboží zpět.

Ukazuje to svérázný případ Adama Sidotiho, který se loni během premiéry zamiloval do nového Fordu Bronco Sport. Okamžitě si jej tedy objednal, a stal se tak jedním z 5 120 zákazníků, jimž automobilka vůz v loňském roce dodala. Konec příběhu? Naopak, tady vše jen začalo. Jeho radost totiž netrvala dlouho, neboť hned následující den mu dealer volal s tím, že mu auto musí vrátit. „Chtěli, abych jim jen přivezl do tří hodin odpoledne, a to na Štědrý den,“ říká udiveně Sidoti, který si Bronco Sport převzal 22. prosince.

Kdyby auto nezaplatil nebo cokoli podobného, dá se to pochopit, ale to se nestalo. Na protiúčet nechal svůj Volkswagen Jetta z roku 2015, zaplatil úvodní splátku ve výši takřka 2 500 dolarů (cca 54 tisíc korun) a podepsal veškeré dokumenty související s financováním. Dealerství si ale z nějakého důvodu neuvědomilo, co prodává s a Sidotimu předalo vůz, který byl klasifikován jako předváděcí.

To asi laikovi nepřijde jako katastrofa, předváděcí auta ale dealeři kupují od automobilek výhodněji s tím, že jej do určité chvíle neprodají a využijí jej pro prezentační účely. Kdyby to tak nebylo, dealeři si nakoupí předváděčky, nejeté je obratem prodají vilným zájemcům a zvýší tak své marže. Proto automobilky na způsob zacházení s těmito vozy dohlížejí a dealer se zjevně zalekl možného trestu od Fordu. Kdyby zákazníkovi nabídl jiný vůz, asi by to nevadilo, on ale žádný neměl - prostě chtěl ten prodaný vrátit.

Obchodně je velmi necitlivé řešit takový problém na úkor zákazníka, ale stalo se. Sidoti nicméně vůz vrátit odmítl a místo toho poskytl svůj příběh médiím. Tento krok se mu vyplatil, neboť automobilka se evidentně zalekla negativní publicity - zvláště když by byla spojena s vozem, od kterého si značka mnohé slibuje - a 29. prosince oznámila, že Sidoti si svůj vůz může ponechat.

Je to dobrý konec, ale toto by si snad zasloužilo omluvu a kompenzaci, o které nevíme. A potrestání dealera, který udělal několik chyb a ještě při nich zákazníka obtěžoval o Vánocích. Lze tak jen dodat, že onen vůz osazený výbavou Badlands a pochopitelně nebyl předprodukčním prototypem či čímkoli podobným. Dealerství jej tedy mohlo prodeje, ovšem až po skončení oné čtyřměsíční lhůty a to nakonec chtělo dodržet stůj co stůj.

