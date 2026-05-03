Zaměstnanci Stellantisu si stěžují na „krvácení z nosu, migrény, zvracení a dokonce zažívací potíže" poté, co se museli vrátit do kanceláří na pět dnů v týdnu
včera | Petr Miler
Všichni víme, že návraty do práce bývají těžké, ale „tyjátry”, které kolem toho rozjíždí zaměstnanci Stellantisu, jsou až tragikomické. Vynutili si jimi dokonce zevrubnou kontrolu prostor firmy, nepřekvapivě bez jasných zjištění jakýchkoli objektivních příčin.
Buďme k sobě upřímní, většině lidí se pracovat moc nechce. Jistě existují tací, kteří mají k práci pozitivní vztah a s nadšením makají od nevidím do nevidím, jistě existuje ještě mnohem víc těch, kteří sice nadšením netrpí, ale jsou odpovědní, uvědomují si vztah mezi odvedenou prací a zaplacenou odměnou a snaží se svědomitě odvést to své bez ohledu na cokoli. Vedle takových a jim podobných ale existuje víc těch, kteří budou hledat hlavně způsoby, jak se z práce ulít.
Nejbanálnější je vyhýbat se aspoň některým povinnostem na pracovišti a doufat, že ti svědomitější odvedou práci za ně, pokročilejšími „taktikami” budiž fiktivní neschopenky nebo virtuální invalidní důchody. Znám v Česku (a nedělejme z toho jen místní sport, v mém druhém domově Nizozemsku je to velmi podobné) tolik invalidních důchodců, až mi z toho někdy přechází zrak. Nechci se dotknout nikoho, kdo má problémy a tahle pomoc je pro něj nutná, spoustě lidí ale není doslova nic a přesto si za „jedničku” nechá bez uzardění vyplácet snadno 8 nebo 10 tisíc korun měsíčně z peněz všech ostatních.
Tohle jsou větší nebo menší levárny, v posledních letech se ale rozmohla jiná, poněkud legálnější forma „nedělání”, doslova nechození do práce - různé home officy, parciální práce z domova apod. Zejména o covidu populární řešení, jak lidi udržet v činnosti a neriskovat problémy, se často dál používalo i v dalších letech, až se zjistilo, že lidé doma... No že doma nic nedělají, maximálně něco předstírají.
Znovu čest výjimkám, někteří budou makat odkudkoli, ale pro spoustu lidí je to prostě šance, jak se tomu či onomu snáz vyhnout. Efektivita tak šla dolů, čehož si ve firmách nemohli nevšimnout a nezřídka zaveleli k návratu do kanceláří po každý pracovní den, jak bylo zvykem dřív. Třeba u Stellantisu k tomu došlo.
Říkáte si: „No a co?” No a nic, řekl bych, kdyby ale „nic” bylo pravdou. Realitou je všechno, jen ne to, neboť někteří - a není jich málo - se najednou s nutností pracovat (a ne, že by to v kanceláři byl nutně nějaký vyrvál, jen to není taková „pohodinda” jako doma) každý den osm hodin nedokážou znovu vyrovnat.
Problémy jsou spojené přímo s ústředím Stellantisu v Auburn Hills a na první pohled se může dát, že se toto místo má na svědomí závažné zdravotní problémy zaměstnanců. Detroit News informují o „desítkách” případů zaměstnanců, kteří trpí různými neduhy poté, co se museli na pět dnů v týdnu vrátit do kanceláří.
Lidé si stěžují na krvácení z nosu, migrény, zvracení, kožní problémy, zažívací potíže, kašel nebo únavu. Situace zašla tak daleko, že dotyční začali podezřívat rozmach plísní, mluvili o nadměrném množství prachu, možné přítomnosti hlodavců a dalších nepříjemnostech. Na místě tak v únoru provedl kontrolu Michiganský úřad pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (Michigan Occupational Safety and Health Administration, tzv. MOSHA) a žádný závažný problém nezjistil. Úřad pouze vydal obecný seznam doporučení zaměřených na zajištění zdravé kvality ovzduší a prevenci plísní, takový ale dostane po kontrole snad každý.
Jinými slovy, žádný objektivní problém neexistuje, lidem se zkrátka nechce makat tak moc, až je jim z toho špatně a po osmi hodinách padají únavou. Nemakatida? To je tu zřejmě jediná reálná diagnóza, Stellantis tak nemá ani jak věc komentovat krom obecného potvrzení zmíněného.
„Stellantis neustále upřednostňuje zdraví, bezpečnost a pohodu našich zaměstnanců. V rámci naší standardní praxe pravidelně hodnotíme naše pracoviště, abychom zajistili, že splňují nebo překračují bezpečnostní a environmentální normy. Nedávná hodnocení v kancelářských prostorách potvrdila bezpečné pracovní prostředí. Probíhá průběžné vylepšování úklidu a preventivní údržba, které podporují pohodlí a pohodu zaměstnanců, uvedla v prohlášení k celé věci mluvčí Jodi Tinsonová.
Podle kolegů z Detroit News podobné stížnosti v poslední době nejsou neobvyklé, a to i u konkurenčních firem jako GM a Ford, kde se MOSHA též ukázala bez zásadních zjištění. A vše se děje zrovna v době, kdy se společnost snaží dostat lidi zpátky do kanceláří. Jaká náhoda, jaká náhoda...
Návrat některých zaměstnanců do práce po pět dnů v týdnu se u Stellantisu neobešel bez potíží. Zrovna ti z výroby ale s popsaným problém jistě nemají, z domova by neudělali nikdy nic... Foto: Stellantis
Zdroje: Detroit News, Stellantis
