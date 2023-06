Zaměstnanec BMW se vysmál všem. Zesměšňovanou „klaunskou botu” schoval na 24 let do garáže, teď vydělá miliony před 9 hodinami | Petr Miler

Znáte to rčení o tom, že kdo se směje naposledy... Přesně to se stalo v tomto případě a nikoli náhodou. Zaměstnanec BMW moc dobře věděl, že zesměšňovaná Z3 M Coupe bude jednou něco, a tak ji schoval s tím, že na ni jednou vydělá. Nyní přišel jeho čas.

Toužíte-li po vzácném BMW a něco jako M1 je na vás vzácné až příliš, můžete sáhnout po historicky jediném sériovém bavoráku s karoserií shooting brake. Jde o model Z3 M Coupe, který dlouho měl rozporuplnou pověst. Lidé se mu smáli a osobně dobře pamatuji rozpačité obličeje těch, kteří tento vůz na přelomu milénia jako nový spatřili. V mezičase je smích nutně musel přejít, neboť jde dnes o jeden z nejvíce ceněných bavoráků své doby.

Vůz dráždil už svým designem, říkalo se mu „clown shoe” - klaunská bota, záměrně rozpláclá obuv dětských bavičů. Nebudeme tvrdit, že tohle označení k designu Z3 M Coupe nesedí, naprosto specifický vzhled plný svalnatých linií ale už svého času dokázal také uhranout. A postupem doby si získává stále více uznání, nakonec z nadávky se v mezičase stalo označení s hrdostí používané i fanoušky vozu.

I kdyby vás ale ani dnes design auta nebral, jeho technika vás brát prostě musí. I ta byla zpočátku zdrojem kontroverzí - první vyrobená auta dostala techniku modelu M3 E36, což znamenalo 321 koní. Ne snad, že by to bylo málo, už v roce 2000 ale na trh přišla nová M3 E46 a Z3 M Coupe najednou působila zastarale. I to se dnes jeví jinak.

První vyrobené kusy nemají absolutně žádnou elektroniku krom ABS, nemají ani protiprokluzový systém, natož pak ESP nebo cokoli dalšího. Nemají ani protivný elektronický plyn - je tu jen řidič, plynový pedál s lankem a na jeho konci šest škrtících klapek krmících jeden z legendárních bavorských motorů. Kdo do tohoto auta sedne, protúruje jej a dokáže se nesmát, není fanda aut. Není možné ho - zvlášť dnešní optikou - nevnímat jako řidičskou nirvánu, jde o ďábelský stroj řidičských radostí.

Komu by přece jen technika E36 nevoněla, od roku 2001 se pod kapotou montoval alespoň motor S54B32, tedy řadový šestiválec z pozdějších M3 E46 a Z4 M Coupe, toho času naladěný na 325 koní. Nějaká elektronika už přibyla a ani ovládání motoru nebylo tak přímočaré, přesto - 325 koní na zadních kolech a s manuální převodovkou (něco jako „povinný automat” byla tehdy v Mnichově vulgarita, za kterou se propouštělo) a samosvorným diferenciálem určitě neurazí.

Z3 M Coupe přes všechny své neobvyklosti nebyla jako nové auto zrovna prodejní hit a ceny dostupných ojetin byly i později dlouho dole. Ještě tak dekádu zpět stačily statisíce na sotva jeté kusy v perfektním stavu, tyhle doby jsou ale pryč. Klaunova bota zraje jako víno a bez 2 milionů dnes krásný exemplář koupíte jen s velkým štěstím. Ty nejlepší pak stojí přes 3 miliony - třeba jako stroj, který máme před sebou.

Je to jeden z originálních kusů ještě s minimem elektroniky, který má vážně svéráznou historii. V roce 1999 si jej přímo od BMW pořídil jeho zaměstnanec, jemuž auto patří až do těchto dnů. Vydržel s ním tedy dlouhých 24 let a vydržel s ním téměř nejezdit - na tachometru má jen 3 400 km, z nichž podstatnou část strávil ježděním na pravidelné servisy. Člověk si říká, kdo při smyslech si mohl takový vůz koupit a pak s ním nejezdit... Tento majitel ale byl a je při smyslech, udělal to tak zcela záměrně.

Jako muž „od fochu” věděl, co má před sebou. S majitelem jsem hovořil a bez okolků přiznává, že do auta uložil peníze s vědomím, že jeho naprostou výjimečnost jednou sběratelé ocení. Musel si počkat docela dlouho, protože ještě před nějakou dekádou a půl by prodělal kalhoty, teď ho ale čeká pořádná výplata. Neřekl sice, za kolik přesně auto koupil, uvedl však, že jako zaměstnanec jej jako jeden z nepříliš chtěných vozů dostal velmi levně. Dnes za něj chce 129 900 Eur, tedy bezmála 3,1 milionu Kč. A jsme si jisti, že je velmi rychle dostane. Jak sám říká, je to možná nejlepší kus v prodeji na celém světě.

Je to prakticky nové auto (podívejte se na něj, nenajdete na něm chybu, známky opotřebení, cokoli takového), které mělo mít po celou dobu své existence pečlivou údržbu. Přesto má stále původní pneumatiky jako důkaz originality. Je to vážně unikát a pokud se vám teď nesbíhají sliny, jste na špatném webu. Samozřejmě, taková cena vám už mezi novými auty pořídí leccos, ovšem takto krásný kus Z3 M Coupe v tomto stavu je vážně rarita. A pokud toho s ním moc nenajezdíte, bude jen a pouze dražší. Kdybyste snad měli zájem, vůz je k dispozici kde jinde než kousek od Mnichova.

Kdysi přehlížený a vysmívaný vůz je dnes magnet na kolech. Majitel tohoto stroje věděl, že se to stane, proto jej kdysi koupil a schoval. Nyní na něm vydělá miliony Kč. Foto: Stephan B., publikováno se souhlasem

Petr Miler

