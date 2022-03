Zaměstnanec Tesly zveřejnil pravdu o fungování jejího autonomního řízení, dostal výpověď před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Jeho úmysly byly prý pozitivní, chtěl poukázat na chyby FSD, aby mohlo dojít k nápravě. Dle značky však porušil interní regule a dostal se do střetu zájmů. Od technologie tak neodřízla pouze jeho, ale i jeho vůz.

Tesle rozhodně nelze upřít, že v rámci elektrifikace automobilové branže dosáhla větších úspěchů než většina konkurence dohromady. Problémem však je, že její průkopnické kroky často doprovází kontroverze. Ve snaze o co nejvyšší navýšení kvantity totiž značka často zanedbává kvalitu. Mimo to zkouší inovovat i prvky, které by raději měla nechat být takové, jaké jsou. A co je dost možná nejhorší, mnohé věci vydává za schopnější, než jaké ve skutečnosti jsou. I z toho důvodu jde pak velmi tvrdě po krku každému, kdo se na tento rozpor rozhodne poukázat.

Jedním z takových lidí je John Bernal, který na YouTube provozuje kanál AI Addict. Jak asi již tušíte, jeho středobodem jsou vozy Tesly osazené autonomním řízením. To však ze záběrů lze jen stěží označit za plnohodnotné či dokonce za prospěšné. Místo toho jsme svědky mnoha incidentů, a to dokonce i včetně jedné kolize s přenosnou bariérou. Vskutku tedy není pochyb, že je jeho kritika systému oprávněná, jakkoliv Bernal dodává, že svůj Model 3 záměrně vystavil co nejnáročnějším situacím, jež vedou k selhání technologie FSD.

Než se nicméně dostaneme dále, je třeba zmínit ještě jednu podstatnou záležitost. Bernal je zaměstnancem Tesly, a to navíc jedním z vedoucích pracovníků divize autonomního řízení. Respektive byl, neboť letos v únoru dostal výpověď. Jak sám uvádí, důvodem byla ona videa, kterými dle svých slov chtěl automobilce jen pomoci odhalit problémy. Automobilka ale jeho snahu evidentně neocenila, místo toho oznámila, že Bernal se dostal do střetu zájmů, porušil interní pravidla, a proto byl vyhozen.

Sám nyní již bývalý zaměstnanec uvádí, že byl svými nadřízenými varován, aby rozhodně nepouštěl online jakékoliv negativní či kritické zmínky ohledně systému FSD. Ovšem proběhnout měla pouze videokonference, žádné písemné oznámení Bernal neobdržel. Během ní navíc nebyl zmíněn žádný zákaz, tedy alespoň výslovně. Mezi řádky jej však youtuber zjevně měl vyčíst. Evidentně se tak ovšem nestalo, proto došlo nejen na výpověď, ale i na odříznutí jeho vozu od autonomního řízení.

Rovněž tento krok jen prohlubuje svár mezi oběma stranami, neboť Bernal tvrdí, že za technologii zaplatil, načež by Tesla minimálně v tomto ohledu jednala protiprávně, dle automobilky však FSD získal zdarma jako součást své práce. Stejně jako zaměstnaneckou slevu na onen Model 3. Ať už je ale pravda na jakékoliv straně, Bernal dodává, že se zdokonalování technologie hodlá věnovat i nadále, a to díky dalším exemplářům Tesly, které ji mají aktivovanou, a k nimž má neustále přístup.

Lze pak jen dodat, že z pohledu zaměstnavatele bychom také nebyli nadšeni, kdyby některý ze zaměstnanců v podstatě pral špinavé firemní prádlo na veřejnosti. Ovšem zároveň bychom také nepřišli s produktem, který je vskutku ještě nedotažený. V tomto ohledu lze naopak jen ocenit Bernalovu snahu o zdokonalení systému. Kdyby tak on i automobilka zapracovali na komunikaci, nejspíše by to nakonec prospělo všem, nikoli jen těmto účastníkům sporu.

Nyní již bývalý zaměstnanec Tesly John Bernal měl dostat výpověď jen proto, že na YouTube zveřejnil videa (jako to níže), jenž poukazují na chyby systému FSD. Dle svých slov tak chtěl technologii jen zlepšit, automobilka to ale neocenila. Foto: Tesla

Zdroj: Bloomberg

Petr Prokopec

