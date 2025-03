Zámožný architekt se nemůže zbavit sbírky nejetých Porsche i s kamionem, kterým je převáží, nabídne vše v aukci bez rezervní ceny před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: RPM Independent Porsche Specialists, publikováno se souhlasem

A to znamená jedno - ať už za tato auta bude ochoten zaplatit kdokoli cokoli, klidně jednu korunu, změní majitele. Tahle neuvěřitelně excentricky pojatá kolekce i s bizarním příběhem, který za ní stojí, si nový domov najde příští měsíc.

Možná si na tuto partičku aut ještě vzpomenete, psali jsme o ní zkraje loňského roku, když se poprvé objevila v prodeji. A tušíme, že pokud jste zprávu o ní zaznamenali, stěží se vám vytratila z paměti. Jde o věc tak neobvyklou, že člověka nutí přemýšlet nad tím, kdo a proč si tato auta vůbec pořídil, proč s nimi zachází tak zvláštním způsobem a proč je prodává jen všechna dohromady. S později získanými informacemi ale všechno začalo dávat alespoň nějaký smysl.

Nás v zprvu zaujala ona nabízená auta, pochopitelně. Jde o šest nejlepších moderních Porsche bez turba v silničních i závodních provedeních. Jsou to překrásné stroje v jakémkoli smyslu těchto slov, stačí si zrekapitulovat jejich souhrn:

• Porsche 911 991.1 GT3 RS

• Porsche 911 991.1 GT3 R

• Porsche 911 991.1 R

• Porsche 911 991.2 GT3

• Porsche 911 991.2 GT3 Touring a

• Porsche 911 991.2 GT3 Cup

Jejich neodmyslitelnou součástí se navíc stal tahač Man TGX s přívěsem značky Rolfo, který odtáhne všech šest aut najednou. Dále jsme věděli je to, že majitelem vozu je blíže neupřesněný Rakušan, který ani s jedním z vozů nikdy nejel a prodává je přes jednoho britského specialistu na prodej takových vozů. Čekali jsme, že se po takových skvostech jen slehne, skoro o rok a čtvrt později si ale můžeme říci, že majitel se aut nemůže zbavit.

Důvodem ale není fakt, že by šlo o jakkoli problematické vozy. Naopak, kterýkoli z těchto modelů je na trhu mezi nadšenci do Porsche - a že jich je - ve stavu nových aut vysoce žádaným zbožím, majitel ale vždy trva na tom, že se celá „souprava” musí prodat naráz. A to už je trochu tvrdší oříšek - počet kupců šesti takových 911 najednou je nutně omezený, tady si k nim navíc ten samý člověk musí koupit kamion s přívěsem. To už bude i na „akční” překupníky dost velké sousto, bavíme se o desítkách milionů korun, které na koupi toho všeho budou potřeba.

Proč prodej byl a je uskutečnitelný jen takto? Celou sbírku dal dohromady známý rakouský architekt a podnikatel Alexander Eduard Serda. Jeho přesné majetkové poměry neznáme, je to ale zjevně velmi zámožný člověk - obchoduje s nemovitostmi za stamiliony a zakládá v Rakousku soukromé školy. Pár desítek milionů korun pro něj tedy asi nebudou velké peníze, a tak auta dal dohromady v podstatě z rozmaru - dnes téměř 56letý muž v dětství snil o tom, že si takovou „soupravičku” po vzoru své dětské hračky pořídí. A tak to udělal, když mohl. Ale zjevně to není takový fanda do aut, aby s vozy jezdil jinak než na přívěsu tahače.

Serda auta koupil už koncem minulé dekády, kdy se s nimi chtěl takto na kamionu předvést na goodwoodském Festivalu rychlosti, kde Porsche slavilo své sedmdesátiny. Sehnal ale jen pět z kýžených šesti aut, a protože je prý chorobně pedantický, raději celou akci odpískal, než aby přijel jen s pěti šestinami zamýšleného. Pak auta zavřel do garáže, kde zůstala dalších pět let, než byla i s tahačem vyvezena na focení ve Vídni a okolí a nabídnuta k prodeji.

Stejné fotky provází nabídku i nyní, způsob, kterým byla tahle hračka pro dospělé nabídnuta k prodeji, je ale nový, jak si všimli kolegové z Auto Bildu. Serda už o svůj splněný sen opravdu nestojí za žádnou cenu, a tak se firma RPM Independent Porsche Specialists spojila s aukční síní RM Sotheby's a vše nabídnou v dražbě, která se uskuteční v dubnu v Mnichově. Její zvláštnost? Žádná rezervní cena a pořád prodej všeho naráz - prostě někdo s tímto „kamionem štěstí” odjede. A když se najde jediný zájemce, 1 koruna bude stačit.

To se asi nestane, přesto může jít o relativně výhodou koupi, která novému majiteli přihraje automobilový svatý grál svého druhu. Zopakujme, že žádný z těchto vozů nikdy nejel, všechny měly jediného majitele a měly pravidelný servis. Je to úchylnost sama o sobě, stejně jako trvání na prodeji všech vozů i s tahačem v jednom balení. Ale od člověka, jehož mottem jsou Albertiho slova: „Architektura je harmonie a harmonie všech částí dosažená takovým způsobem, že není možné nic odebrat, přidat ani změnit, aniž bychom zničili celek,” to nakonec nepřekvapí.

Tahle bizarní kolekce vznikla jako splněný dětský sen, nakonec se ale moc velkého užitku nedočkala. Přes rok marně hledá nového majitele, za pár týdnů ho zcela jistě najde. Foto: RPM Independent Porsche Specialists, publikováno se souhlasem

Zdroje: Auto Bild, RPM Independent Porsche Specialists, RM Sotheby's

Petr Miler

